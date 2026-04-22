英皇群星演唱會｜公佈 5月3日演出名單 逾十位天王天后破天荒同台 張敬軒鐵定參與兩場表演
張敬軒為撐家族騷排除萬難
今次演唱會最令粉絲驚喜的，莫過於張敬軒（軒仔）最終能夠參與兩場演出。原來軒仔早前已落實海外私人表演，與演唱會撞期，但為力撐公司盛事，經過多方努力協調後終於成功改期留港。軒仔興奮表示：「衷心感謝客戶的包容及體諒，最終讓我可以留港出演英皇家族騷，亦非常感激公司一直從不放棄為我協調檔期，當然最感激是粉絲的包容及忍耐，非常期待為大家表演。」他更透露即使未知能否解決撞期問題時，已為演出做足準備，如今塵埃落定，將會馬上投入綵排，務求以最佳狀態答謝觀眾。
霆鋒祖兒壓軸登場 夢幻Crossover陣容曝光
演唱會另一焦點，絕對是兩晚的壓軸巨星！總監製劉偉強透露，5月3日及4日的壓軸歌手分別為天后容祖兒及天王謝霆鋒。祖兒更會帶來「期間限定」的表演，一日獻唱快歌，一日演繹慢歌，並已特別為演出排舞，誓要以女皇姿態震懾全場。而霆鋒則會專程由成都趕返香港，為5月4日晚的演出劃上完美句號，兩大天王天后壓陣，粉絲們必定引頸以待，期待值爆燈！
Twins關智斌互唱金曲 陳偉霆激鬥霆鋒徒弟
除了天王天后坐鎮，今次演唱會的Crossover環節更是驚喜連連，精彩絕倫！據悉，演唱會將分為十章節，當中Twins將會與關智斌（Kenny）破天荒互唱對方的經典金曲，勢必掀起全場大合唱。久未在港公開演出的陳偉霆（William）亦會率領數十位舞者帶來勁歌熱舞，更會與謝霆鋒的徒弟、世界跆拳道錦標賽冠軍林秋楠在台上「比舞」切磋，場面肯定火花四濺，極具睇頭。
李克勤陳慧嫻古巨基打造視聽盛宴
其他天王天后的表演同樣份量十足，古巨基將以多首大熱歌曲打造新一代的「勁歌金曲」環節；李克勤除了演唱自身金曲，更會特別挑選一首英皇娛樂出品的流行曲傾情演繹。殿堂級的陳慧嫻將與超過60人的大型合唱團同台演出，氣勢磅礡。此外，實力唱將李幸倪（Gin Lee）會與泳兒、許靖韻、鄧小巧較技切磋歌喉，而曾比特（Mike）則會與數支樂隊同台Jam歌，為觀眾帶來風格多元的音樂衝擊。
網民期待世紀同台 撲飛要快手
超強陣容公佈後，網民反應極度熱烈，紛紛留言表示「呢個陣容真係有生之年系列」、「淨係睇Twins同Kenny交換歌唱都值回票價」、「軒仔為咗個騷改期真係好有心」，對這場世紀同台的演出充滿期待。演唱會票價分為$1,680、$1,380（企位/座位）、$980及$680，將於快達票及大麥網公開發售，相信屆時勢必掀起一場搶飛熱潮，想入場見證歷史時刻的粉絲記得要快手撲飛！
【25+ 英皇群星演唱會】完整演出名單
5月3日 容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特、泳兒、洪卓立、許靖韻、鄧小巧、海兒、VIVA、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、林秋楠、Daze in White、Locksmiths 開鎖佬、SULIS、The Lemon Ones
5月4日 謝霆鋒、容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、李幸倪、關智斌、曾比特、泳兒、洪卓立、許靖韻、鄧小巧、海兒、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、Daze in White、Locksmiths 開鎖佬、SULIS、The Lemon Ones