英皇群星演唱會｜公佈 5月3日演出名單 逾十位天王天后破天荒同台 張敬軒鐵定參與兩場表演

英皇娛樂為慶祝25+周年，將於5月3日及4日在啟德體育園主場館舉行【恒生保險呈獻:25+ 英皇群星演唱會】，堪稱「英皇家族世紀大團圓」！繼早前公佈首場名單後，大會今日再投下震撼彈，公佈5月3日場次終極陣容，更驚喜宣佈張敬軒成功改期，將會現身兩場演出，為撐一眾兄弟姊妹可謂排除萬難！消息一出即時引爆樂迷期待，加上謝霆鋒、容祖兒將分別壓軸登場，還有Twins與關智斌等夢幻聯乘，絕對是一場絕無僅有的集體回憶與視聽盛宴！