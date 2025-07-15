英皇鐘錶珠寶開設百達翡麗專門店 梁朝偉劉嘉玲貴氣現身星光熠熠
昨日（14日）香港鐘錶界迎來一場華麗盛事，英皇鐘錶珠寶在中環隆重開設目前全港最大、三千六百多呎的全新百達翡麗專門店，邀得政商名人雲集見證。專門店由同街搬遷至皇后大道中12號上海商業銀行大廈地下店舖，屬於人流如鯽的尊貴地段。專門店全新設計，匯聚多個獨一無二的特色，為鐘錶愛好者帶來前所未有的尊尚體驗。
梁朝偉劉嘉玲貴氣現身百達翡麗專門店
為了慶祝專門店開幕，英皇集團主席楊受成博士及英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士特別邀請百多位政商名人、好友及百達翡麗品牌愛好者參加了一場盛大酒會。當中更特別邀得梁朝偉先生、劉嘉玲女士及方中信先生到場與賓客一同細心欣賞專賣店的全新裝修及設計意念，共享了一個愉快的黄昏。對於收藏家與鐘錶愛好者來說，專門店無疑是不可錯過。
7個主題區域睇多款名貴腕錶
英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示：「經過九個多月的籌備，英皇鐘錶珠寶全新 百達翡麗專門店終於在中環隆重開幕。全新專門店由同街搬遷，更是亞洲首間設 有多個獨特展區，全店設計匠心獨運，精挑細選，很高興能邀請百多位好友賓客 一同見證盛事！」
店內設有七個不同主題的區域，讓顧客可細心欣賞各款名貴鐘錶，當中包括百達 翡麗專門店在全亞洲首間設置可展示珍貴稀有收藏品的 「Museum」展區，並由 英皇鐘錶珠寶邀請各收藏家特意借出珍品共諸同好。展區共設有七個專櫃，昨日宴會中呈上各款百達翡麗全球限量紀念版和極少量製作的珍稀時計。當中所展示的一枚百達翡麗150周年紀念版更是全球限量只有50隻的鉑金腕錶，極為罕有， 讓顧客可以近距離欣賞展品的工藝細節。展品不定期更替，讓鐘錶愛好者可經常耳目一新。
金箔打造全球獨有主題房間
店內設有尊貴客戶酒吧區，讓一眾尊貴客戶定期聚會，在品嚐美酒的同時可交流欣賞鐘錶藝術之樂趣。而最矚目的莫過於目前全球獨有的主題房間—以金箔打造， 以及充滿奢華氣派的「Private Dining Room」。店舖內更陳列出由法國著名雕塑家， 以香港維港景色為主題獨特設計的一幅藝術品，供客人觀賞。歡迎各界媒體蒞臨專賣店，共同見證這場盛事。