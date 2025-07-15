英皇鐘錶珠寶開設百達翡麗專門店 梁朝偉劉嘉玲貴氣現身星光熠熠

昨日（14日）香港鐘錶界迎來一場華麗盛事，英皇鐘錶珠寶在中環隆重開設目前全港最大、三千六百多呎的全新百達翡麗專門店，邀得政商名人雲集見證。專門店由同街搬遷至皇后大道中12號上海商業銀行大廈地下店舖，屬於人流如鯽的尊貴地段。專門店全新設計，匯聚多個獨一無二的特色，為鐘錶愛好者帶來前所未有的尊尚體驗。