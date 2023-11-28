英皇集團副主席楊政龍現身支持青年咖啡師職人訓練 仲即場受教學沖咖啡

英皇慈善基金一直致力推動青年成長和社會共融，當中透過跟鄰舍輔導會開展「耆青發展計劃」，與其旗下社企「Coffee Bunnies」合作的「青年咖啡師職人訓練」，招募有志成為咖啡師 的基層青年，為他們提供專業培訓，鼓勵年輕人尋找夢想，發展所長。目前已有 8 位學員完成了訓練， 計劃未來將繼續招募更多有志者。