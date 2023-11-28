英皇集團副主席楊政龍現身支持青年咖啡師職人訓練 仲即場受教學沖咖啡
廣告
英皇慈善基金一直致力推動青年成長和社會共融，當中透過跟鄰舍輔導會開展「耆青發展計劃」，與其旗下社企「Coffee Bunnies」合作的「青年咖啡師職人訓練」，招募有志成為咖啡師 的基層青年，為他們提供專業培訓，鼓勵年輕人尋找夢想，發展所長。目前已有 8 位學員完成了訓練， 計劃未來將繼續招募更多有志者。
英皇集團舉行咖啡班培訓計劃 讓青年人投身咖啡師的夢想
計劃日前於英皇集團中心成功舉行「品味『啡』凡 ‧ 青出於藍」職人訓練品評活動，4 位完成培訓計劃的青年咖啡師向英皇集團員工展示他們學習咖啡烹製及拉花的成果，亦可讓員工在繁忙的工作中 品嘗精品咖啡，喚醒精神及青年人投身咖啡師的夢想。
英皇集團主席楊受成博士帶領一眾英皇娛樂藝人包括衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻、洪助昇、艾妮、 郭思、黎展峯、劉若寶及黎峻等到場為青年咖啡師打氣。超過 200 名英皇集團員工積極參與今次活動， 現場熱鬧非凡。同事們除了自掏腰包購買 Coffee Bunnies 自家出品的掛耳咖啡包，亦響應環保、節約 資源，自攜咖啡杯前來支持青年咖啡師，實踐綠色生活。對於青年咖啡師的表現，他們一致讚好，亦 很高興青年擁有良好發展平台去成長，表示十分支持。
英皇集團副主席楊政龍即席接受青年咖啡師的指導，學習拉花技巧，青年咖啡師亦積極向他分享實習 歷程。楊政龍表示:「此次活動是青年咖啡師的展示時刻，希望他們通過實踐，增加工作經驗和自信 心，同時讓更多人認識並支援社會企業，關注青年人的發展。」他更表示，集團將致力促進各社會層 面的共融與和諧，鼓勵員工一同貢獻社區，以企業力量感染更多人行善，實現社區與企業的可持續雙 贏。英皇慈善基金和英皇集團將繼續承擔起企業社會責任，持續為青年成長和社會共融作出更多貢獻。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：大會提供