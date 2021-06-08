英皇集團請香港市民睇戲 送出2萬張戲票鼓勵市民接種疫苗
英皇集團今天宣佈旗下英皇戲院送出 20,000 張戲票以鼓勵市民 積極接種疫苗。而員工乃集團寶貴的資產，集團亦為旗下員工提供兩天疫苗假期，並推出一 系總值港幣 3,000 元消費禮券予每位完成接種兩劑疫苗的員工。
資料提供：英皇集團｜相片：新傳媒資料庫
英皇集團積極履行企業社會責任，集團表示:「新冠疫情爆發以來，集團不遺餘力通過各種方 式支援社會。香港疫情有望好轉，希望通過提供獎勵活動，聯同社會各界力量，鼓勵廣大市 民接種疫苗，共同努力保障香港市民健康，期望經濟得以加快復甦。」
20,000 張戲票 全港英皇戲院通用
是次參與獎勵活動的英皇戲院充分發揮集團協同效應，為市民大眾提供尊貴觀影體驗。為響 應商界齊心協力鼓勵市民接種疫苗，共 20,000 張英皇戲院戲票將贈予香港總商會以抽獎形式 送出，於全港英皇戲院通用。 凡於 2021 年 8 月 31 日或之前年滿 18 歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有 人(包括集團員工)可參加是次英皇集團戲票大抽獎，詳情及相關條款及細則將稍後公佈。
員工支援措施及疫苗接種獎勵
為更有效保障旗下員工健康及鼓勵同事保護自己、家人及社區，公司為完成接種疫苗的員工 提供額外兩天疫苗假期，及每位獲港幣 3,000 元旗下業務購物消費禮券以作感謝，集團亦積 極籌備員工外展接種服務，希望為員工提供便利。