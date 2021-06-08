英皇集團請香港市民睇戲 送出2萬張戲票鼓勵市民接種疫苗

英皇集團今天宣佈旗下英皇戲院送出 20,000 張戲票以鼓勵市民 積極接種疫苗。而員工乃集團寶貴的資產，集團亦為旗下員工提供兩天疫苗假期，並推出一 系總值港幣 3,000 元消費禮券予每位完成接種兩劑疫苗的員工。

資料提供：英皇集團｜相片：新傳媒資料庫