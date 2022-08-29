英皇集團80周年誌慶短片「From Time To Timeless」 張敬軒鬼馬聲演
張敬軒向楊受成博士及楊政龍先生「作出指導」成就解鎖
英皇集團主席楊受成博士（老闆）同副主席楊政龍先生（Alex）更首度大開金口，為短片配音。為了令效果更好，張敬軒除了向老闆及 Alex 分享開聲之道，更親自落場兼任調音師。張敬軒笑言能夠向兩位老闆「作出指導」是人生成就解鎖項目，仲大讚兩位好有天份！
一切由「成安記錶行」開始！
短片共分為上集「From Time」同埋下集「To Timeless」，張敬軒由 1942 年老闆父親楊成先生於九龍上海街創立的鐘錶零售店「成安記錶行」講起，發展到今時今日業務多元的綜合企業英皇集團，再由老闆及 Alex 擔綱驚喜彩蛋，分別為不同年代的發展作出總結及寄語。上集透過懷舊玩味的風格與大家重溫老闆當年興家打天下的珍貴歷史照片；下集則以活潑生動的普普風演繹經典傳承的價值。
張敬軒參望闆同 Alex 參與個人新歌featuring
錄音工作選址「AVON STUDIO 雅旺錄音室」，首次參與集團周年盛事的張敬軒表示：「加入公司以來，第一次參與集團的週年誌慶，感謝老闆們的賞識，選擇在 AVON 這個為香港樂壇製作無數經典金曲的地方進行錄音。老闆和 Alex 雖然是第一次配音，但完全得心應手，不用十五分鐘已完成，還很專業地以不同節奏、語調錄了幾個版本。平日多是老闆提點我有關工作及做人處事的貼士，今次終於有機會為老闆們提供錄音心得，唔知之後有冇機會邀請到老闆同 Alex 參與我新歌featuring。」
楊受成博士感謝集團默默耕耘的好同事
在這個特別時刻，老闆特別謝言：「大半世紀以來，除了投資者同客戶支持同信任，當中更是少不了一班為集團默默耕耘的好同事。未來，英皇集團會一如以往，與時並進。在穩健中不斷創新，與社會共享企業價值。」 Alex 則展望將祖父兩輩累積 80 年的豐碩成果繼續發揚光大：「從小我便跟隨著父親遊走於公司的不同部門，英皇集團已成為我成長的一部分。感謝集團主席及多位前輩在這一路上的提攜，讓我一同參與英皇集團的發展里程。未來我會將他們點滴累積的成果繼續發揚光大，繼續以不變的信念見證每個蛻變。」
即睇片：
上集名為「From Time」（歷久．跨越時間），與大家重溫集團從1942年至千禧年代留下的先驅足跡，片中以懷舊風格的視覺效果將許多珍貴的歷史照片及時刻呈現大眾面前。片尾有楊受成博士親自對集團發展歷程作出的回顧和總結，另特意在片尾加插絕密曝光的錄音花絮片段，成驚喜彩蛋，大家萬勿錯過！！