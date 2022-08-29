英皇集團80周年誌慶短片「From Time To Timeless」 張敬軒鬼馬聲演

英皇集團為慶祝迎接 80 周年誌慶，特別呈獻「From Time To Timeless」（歷久不渝）誌慶短片。短片邀得英皇娛樂藝人張敬軒鬼馬聲演，以聲音穿梭時空，將集團成立 80 年來的經典場面同發展歷史娓娓道來。