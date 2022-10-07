免費報名！「一喜活現•英皇80年」 與張敬軒、湯怡一齊慈善虛擬遊香港
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英皇集團聯同「活現香港」（Walk in Hong Kong）推出慈善虛擬導賞活動「一喜活現•英皇80年」，與你重溫一「喜」走過的日子活動現已正式接受報名！
「一喜活現•英皇80年」慈善虛擬導賞活動
英皇集團植根於香港，旗下多元業務觸及生活各方各面，從家傳戶曉的經典金曲、深入民心的電影之作至結婚贈禮的鐘錶首飾，一直陪伴香港人成長，見證著不少人生中拍拖、結婚、升職等喜慶時刻，由最初於1942年創立的一家鐘錶零售店，拓展至今日包括地產、金融、鐘錶珠寶、娛樂文化、酒店、數碼媒體和生活品味等業務，英皇集團承載著上世紀男女老幼的美好回憶，亦印證香港人對生活品味的追求。
特別嘉賓：張敬軒&湯怡！
適逢80周年誌慶，英皇集團將會聯同「活現香港」（Walk in Hong Kong）舉辦線上導賞團慶祝活動「一喜活現 • 英皇80年」，由「活現香港」創辦人陳智遠先生帶大家穿梭港島及九龍，尋覓英皇集團跟香港一起發展的歷史蹤跡，配合聲畫導航、舊物回顧，將本地文化歷史軼事娓娓道來，與大家重溫人生中一「喜」走過的日子，充滿集體回憶。屆時節目更邀得特別嘉賓－英皇娛樂藝人張敬軒先生及湯怡小姐同大家見面。
有興趣參加【一喜活現·英皇80年】慈善虛擬導賞活動的朋友，可以在以下連結網頁報名登記，成功報名並出席慈善虛擬導賞團的參加者更有機會優先參與有獎遊戲贏得豐富獎品，詳情請留意活動直播期間及英皇集團官方社交平台發布的相關資訊。
活動日期：10月29日
活動時間：上午11時至12時30分
參與方式：Zoom線上直播 (直播連結將於成功報名後發送至參加者電郵)
報名詳情：按下填寫報名表格
【一喜活現·英皇80年】報名須知
- 截止報名日期為2022年10月28日下午3時正（星期五）。
- 虛擬導賞活動名額有限，先到先得，額滿即止。
- 我們將於2022年10月28日（星期五）或之前，以電郵通知成功報名的參加者有關是次慈善虛擬導賞活動的詳細安排。為免電郵被送至垃圾郵件信箱而使你錯過有關導賞活動的重要資訊，請先設定[email protected]為安全寄件者（safe/trusted sender）。
- 因應2019冠狀病毒病的疫情發展，以上節目的安排或有所調整，請留意我們的最新公佈。
- 如有任何查詢，可以電郵至[email protected]或致電 5511 4839。
- 透過報名表格所提供的個人資料將會用作參加虛擬導賞活動報名之用，主辦單位會於活動完結後一個月內銷毀所有紀錄及存檔。
- 本次活動將會以Zoom線上會議形式進行，並會全程錄影以作紀錄。
費用全免，僅此一場，名額有限，先到先得!