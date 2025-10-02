英皇電影《像我這樣愛情》連入兩大電影節 月底東京舉行世界首映
英皇電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，關錦鵬及管東銚監製，廖子妤及陳家樂主演，電影正式宣布11月27上映，更連環晉身「東京國際電影節」及「香港亞洲電影節」兩個大型影展，月底衝出香港於東京舉行世界首映。
英皇電影《像我這樣愛情》連入兩大電影節落實11月27日上映
導演譚惠貞融合愛情元素和身障者性權益議題，成就一個道德探索與自我尋找的故事。對於電影未上映即獲兩大影展肯定，導演譚惠貞聞言：「世界各個電影節聚集了無數熱愛電影之人，很高興很快能夠跟觀眾分享新作《像我這樣的愛情》。第一站能夠率先和日本以及香港的觀眾見面，是整個團隊的榮幸。」
廖子妤大表幸運 連續兩年參與東京國際電影節
至於女主角廖子妤繼去年參演《搖籃凡世》飾演曾拋棄初生嬰兒的媽媽，相隔一年憑《像我這樣的愛情》中身患腦性麻痺的「阿妹」一角，再有機會參與東京國際電影節，Fish百感交集指：「好幸運連續兩年帶住兩個截然不同嘅角色，參與東京國際電影節。《像我這樣的愛情》入面阿妹呢個角色雖然患上腦性麻痺，不過性格積極又樂觀，對我嚟講係一個頗大挑戰，非常珍惜同電影節觀眾朋友互相交流嘅機會。」
陳家樂直言感恩 難忘角色尋覓愛情之困難
而陳家樂則滿心期待新作面世，並透露新片絕非一般的愛情片，家樂指：「有機會喺唔同地方同觀眾會面，好感恩。呢部電影係不一樣嘅愛情片，講述我飾演嘅阿Ken同Fish飾演嘅阿妹兩個人在各自嘅困難下去尋覓愛情當中更加遇上唔少挫折。我自己好期待喺東京國際電影節嘅世界首映同團隊一齊喺大銀幕欣賞。」
《像我這樣的愛情》故事講述阿妹天生患有腦性麻痺，性格卻異常跳脫樂觀，閒時會約朋友踩板吹水，畫畫作樂，二十多年來一直努力不被身體耽誤。可是過度保護的母親堅決安排她進行子宮切除手術，阿妹努力建立的生活再次失去平衡，她的身體永遠是不由自主。在朋友推薦下，她找到了一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken。這無私的相遇彷彿撫慰了兩個受傷的靈魂，那日漸累積的情愫沖淡了道德與身體的羈絆，這樣的關係，是愛嗎？
