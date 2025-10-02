英皇電影《像我這樣愛情》連入兩大電影節 月底東京舉行世界首映

英皇電影《像我這樣的愛情》由譚惠貞執導，關錦鵬及管東銚監製，廖子妤及陳家樂主演，電影正式宣布11月27上映，更連環晉身「東京國際電影節」及「香港亞洲電影節」兩個大型影展，月底衝出香港於東京舉行世界首映。