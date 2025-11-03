塔羅師裸泳為《英雄聯盟》4強賽占卜｜抽出「意外牌」預言爆冷 網民：毛骨悚然！

昨晚（2日）《英雄聯盟》全球總決賽4強賽事結束，賽果竟被塔羅師裸泳及玲玲師傅完全言中，場面極度震撼！裸泳賽前為隊伍抽塔羅牌，竟抽出「意外牌」預言大熱門將會出錯陷入苦戰；而玲玲師傅更直接點出「地主魔咒」，究竟玄學預測電競賽果可以有多準確？