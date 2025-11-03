塔羅師裸泳為《英雄聯盟》4強賽占卜｜抽出「意外牌」預言爆冷 網民：毛骨悚然！
前晚4強賽玄學預測 裸泳抽「意外牌」神準預言KT爆冷
翡翠台於前晚（1日）的賽前節目《英雄召集：超級電競大派對》中，邀請塔羅師裸泳為KT對戰GEN.G的賽事進行預測。裸泳當時抽出塔羅牌後表示：「今日比賽兩隊，有一隊攞到『意外牌』一開始會出錯同埋多意外，要追返上去都有啲困難，會陷入苦戰。」她更補充另一隊則拿到火屬性的「奮進牌」，會一鼓作氣勇往直前，而勝出隊伍的隊服將會是深色。結果賽事發展竟與預測如出一轍，賽前被一致看好的大熱門GEN.G在第一局便出現失誤先失一局，最終陷入苦戰被淘汰；反觀穿著深色隊服的KT則順利晉級。裸泳更為勝方抽到「幸福滿足」及「世界牌」，預言該隊將在總決賽再下一城奪冠，為決賽埋下伏線。
玲玲師傅再發功 拆解TES「地主魔咒」必敗之謎
繼裸泳神準預測後，在昨晚（2日）T1對決TES的另一場4強賽前，玲玲師傅亦從玄學角度拋出驚人分析。由於賽事在上海舉行，TES擁有主場之利，被不少粉絲寄予厚望。不過玲玲師傅卻直言《英雄聯盟》存在「地主魔咒」，她解釋：「一個熟悉地方進行比賽，主場（地主）一隊當然得心應手，有粉絲支持。不過對《英雄聯盟》呢個係『地主魔咒』，主場隊伍在過往都甚少奪冠。」她更引述數據，指過去10年在中國舉辦的兩次賽事，主場的LPL聯賽隊伍都未能勝出。最終賽果再次印證師傅所言，主場的TES被衛冕冠軍T1完全壓制，連輸三盤慘遭淘汰，令「地主魔咒」的說法更添神秘色彩。
網民洗版驚呼 玄學電競勁過燈神
連續兩晚的玄學預測竟全部命中，引起大批電競迷及網民在網上洗版式討論，直呼難以置信。不少網民紛紛留言表示震驚：「毛骨悚然，塔羅牌連隊服顏色都估到，太癲！」、「玲玲師傅個地主魔咒真係好邪，次次都係咁。」、「估唔到睇電競都要識玄學，學到嘢。」更有網民開玩笑說：「勁過燈神，以後買外圍要睇TVB！」、「TVB呢個crossover好有諗頭，好睇過齋分析。」隨著KT與T1將於本周日（9日）爭奪世界冠軍，網民們都非常期待，想知道裸泳最後的冠軍預言會否再次成真。