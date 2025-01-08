范冰冰「誠意look」出活動超搶fo 網民竟連環指撞樣TVB經典反派角色
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43歲內地女星范冰冰曾是內地紅極一時嘅人氣女星，但近年就因被爆出逃稅風波導致事業受到了重創，就連曝光率亦大幅下降。范冰冰近年已移居香港，並將發展重心轉移至外地。有「紅地毯女王」之稱嘅范冰冰日前就於外地出席活動，以性感打扮上陣嘅范冰冰今次就似乎有啲失手，更被網民連環指撞樣TVB經典反派角色……
范冰冰「誠意look」出活動騷fit爆身材
近日有網民分享范冰冰身處海外的影片，片中范冰冰以黑色連身褲性感現身活動，而服裝嘅低胸設計更係超級搶fo！而范冰冰亦十分識做，一到場後就企定定畀大家影相，繼續發揮「紅地毯女王」嘅本色，就算近年出席紅地毯活動嘅機會減少都仍然零影響！
網民連環指范冰冰撞樣TVB經典反派角色
雖然范冰冰嘅「誠意look」搶fo指數爆燈，但係就引來唔少網民直言炒曬車兼撞樣TVB經典反派角色：「童年噩夢、梅超風」、「86版梅超風裝扮」、「一開始以為梅超風」、「這個造型真的連范冰冰都駕馭不了，太梅超風了」、「為什麼要在紅地毯coaplayTVB經典反派角色啊？」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、網上圖片