范冰冰「誠意look」出活動超搶fo 網民竟連環指撞樣TVB經典反派角色

43歲內地女星范冰冰曾是內地紅極一時嘅人氣女星，但近年就因被爆出逃稅風波導致事業受到了重創，就連曝光率亦大幅下降。范冰冰近年已移居香港，並將發展重心轉移至外地。有「紅地毯女王」之稱嘅范冰冰日前就於外地出席活動，以性感打扮上陣嘅范冰冰今次就似乎有啲失手，更被網民連環指撞樣TVB經典反派角色……

