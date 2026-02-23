44歲范冰冰貼新年靚相 生活勁富貴騷巨型紅寶石 網民關心：手累嗎？

范冰冰早前在社交平台分享新年靚相，穿上粉紅色大褸配牛仔褲，戴上畫家帽展現節日氣氛。不過網民的焦點卻被她右手上一顆鼻咁大的紅寶石手鐲搶去，貴氣逼人的配飾瞬間成為熱話。這位金馬影后不經意展示的奢華配飾，背後價值令人咋舌。