44歲范冰冰貼新年靚相 生活勁富貴騷巨型紅寶石 網民關心：手累嗎？
范冰冰早前在社交平台分享新年靚相，穿上粉紅色大褸配牛仔褲，戴上畫家帽展現節日氣氛。不過網民的焦點卻被她右手上一顆鼻咁大的紅寶石手鐲搶去，貴氣逼人的配飾瞬間成為熱話。這位金馬影后不經意展示的奢華配飾，背後價值令人咋舌。
范冰冰右手巨型紅寶石搶鏡
范冰冰在新年靚相中右手不經意展示的紅寶石手鐲，尺寸之大令人震驚。這顆紅寶石的體積相當驚人，在陽光下閃閃發光，貴氣程度完全蓋過她的新年造型。網民紛紛將焦點轉移到這件珠寶上，對其價值和重量都充滿好奇。范冰冰本人則在貼文中寫道「穿美衣，迎財神！」，似乎對這件配飾的曝光毫不在意。
范冰冰回應網民關注
面對網民對紅寶石手鐲的熱烈討論，范冰冰只是在原本的貼文中表達新年祝福，並未特別提及這件引起轟動的珠寶配飾。這位曾在台灣金馬獎首奪影后的女星，一直以來都以奢華的生活品味著稱，這次不經意展示的紅寶石手鐲再次印證了她的財力。
金馬影后奢華生活再曝光
內地女星范冰冰近年因被爆出逃稅風波導致事業受到重創，就連在內地嘅演藝事業亦因此停滯不前，就連曝光率亦大幅下降。而范冰冰近年已移居香港，並將發展重心轉移至外地。並在2025年金馬獎奪得影后殊榮後，生活品味一直備受關注。她經常在社交平台分享各種奢華配飾和服裝，展現其不凡的經濟實力。這次新年靚相中的紅寶石手鐲，只是她眾多珍貴收藏中的冰山一角。
網民熱議手鐲價值
網民看到范冰冰的巨型紅寶石後，紛紛留言表達震驚。有網民幽默地問道「姐姐手累嗎？我幫你戴戴！」，也有人直接表示「這紅寶石我真的看見了！」。更有網民開玩笑說這顆紅寶石「原來貴過你間屋！」，足見其價值之高。不少網民都對范冰冰的財力感到驚嘆，認為她能夠輕鬆佩戴如此昂貴的珠寶，實在令人羨慕。
