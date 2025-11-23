金馬獎2025｜范冰冰憑《地母》封影后 直播連線哽咽致謝：想重新來過

范冰冰今晚憑《地母》榮封第62屆金馬獎最佳女主角，相隔9年再次在金馬獎舞台上獲得殊榮。這位曾經的頂流女星為了這個角色不惜素顏演出，更曬黑肌膚化身農婦，讓觀眾幾乎認不出她的真身。導演張吉安在得獎後透露，范冰冰當初接拍的原因竟然只有一句話，背後故事令人動容。