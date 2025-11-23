金馬獎2025｜范冰冰憑《地母》封影后 直播連線哽咽致謝：想重新來過
廣告
范冰冰今晚憑《地母》榮封第62屆金馬獎最佳女主角，相隔9年再次在金馬獎舞台上獲得殊榮。這位曾經的頂流女星為了這個角色不惜素顏演出，更曬黑肌膚化身農婦，讓觀眾幾乎認不出她的真身。導演張吉安在得獎後透露，范冰冰當初接拍的原因竟然只有一句話，背後故事令人動容。
范冰冰主動放低身段爭取角色
張吉安導演原本並不打算找知名演員來飾演《地母》的女主角鳳音，然而范冰冰在得知劇本後竟主動聯繫導演，希望能夠獲得這個演出機會。張吉安在東京電影節期間曾回憶起當時的情況，表示自己告訴范冰冰通常不與知名演員合作，但她成功說服了導演，更表示「可以在電影裡毀掉我的外表」。范冰冰當時更直言會「奉陪到底」，這份決心最終打動了張吉安。
導演揭露范冰冰接拍真正原因
雖然范冰冰未能親自到場領獎，但透過電話致謝時展現了她對這個角色的重視。張吉安導演在頒獎典禮後透露，范冰冰當初決定接拍《地母》的原因非常簡單直接，她只說了一句話：「我想重新來過。」
范冰冰哽咽感謝導演堅定不移
導演隨即馬上致電范冰冰，冰冰接起電話後，大概3秒後哽咽地表示正在拍劇，但依然有在收看直播：「首先感謝金馬主委會，給我這個肯定，真的深深的感謝導演，堅定不移對我的信任，回想當初，我說范冰冰奉陪到底！其實這不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧地相信。」
范冰冰為角色深度準備獲認可
為了準備《地母》中的鳳音一角，范冰冰投入了前所未有的努力。由於從未在馬來西亞農村居住過，她每日觀看關於馬來西亞鄉間的紀錄片，更親自到田野參與務農工作，向當地村民學習祈福儀式和方言。拍攝期間，范冰冰不僅熟讀角色對白，連村民的日常對話語調和務農時的吶喊都演繹得淋漓盡致。她曾表示「我慢慢變得越來越像鳳音，甚至我的眼神都始帶有角色那種執念」，展現了她對角色的深度理解和投入。
網民讚賞演技突破獲得認同
范冰冰憑《地母》封后的消息傳出後，網民紛紛表達讚賞之意。不少觀眾表示「終於看到她真正的演技實力」，更有人認為「這次的突破值得這個獎項」。有網民留言指「從劇照完全認不出是范冰冰，這種為藝術犧牲形象的精神值得尊敬」，也有人表示「她的重新來過真的成功了」。這次獲獎不僅是對范冰冰演技的肯定，更象徵著她在演藝路上的重新出發獲得了業界和觀眾的認同。
圖片來源：《地母》、IG@bingbing_fan、Facebook@范冰冰資料或影片來源：原文刊於新假期