范瑋琪神隱3日終於上水 IG發文力撐黑人：相信丈夫是個正直的人

黑人（陳建州）於本周二（27日）被前黑澀會美眉（又名黑Girl）成員大牙（周宜霈）於社交網站發長文控訴，11年前被已婚的他在酒店房內從後抱緊，兼且企圖引誘發生性關係，轟動整個娛樂圈。黑人隨即發聲明否認性侵指控，但大牙隨即表明自己「問心無愧」，再加上多位圈中藝人和黑澀會美眉都公開支持大牙，令黑人的處境變得更加尷尬。黑人昨日（28日）出律師信反擊要求大牙賠償1000萬台幣（約250萬港幣）兼在Facebook公開道歉，繼續「企硬」拒絕承認性騷擾，但昨晚再有「台灣微風女神」郭源元站出來指證黑人，在太太范瑋琪懷孕期間多次性騷擾自己，今日（29日）又有多名女星出來指證黑人！