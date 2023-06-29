范瑋琪神隱3日終於上水 IG發文力撐黑人：相信丈夫是個正直的人
黑人太太范瑋琪終於上水
范瑋琪在老公黑人爆出#Metoo事件之後一直潛水，更有報道指她失聯多日，就連她的好友都無法聯絡到她。今日約下午3時半，她在多名女星發聲之後終於忍無可忍上水澄清：「我沒有神隱！」
反駁郭源元指控
根據郭源元所講，黑人於太太范瑋琪懷孕期間在辦公室從後環抱自己兼索吻，范瑋琪於聲明中強調，深信黑人是個正直的人，憶述自己當年懷孕時老公亦一直陪伴自己：「回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。」
反駁郭源元講大話：我家只有一張床
范范亦反駁郭源元所講的於黑人家被性騷擾的指控，郭源元指當時被黑人一手抱起身，並往睡房前進然後被對方丟上床，當時黑人經過其中一間疑似主人房時說「喔這張床不可以」，范范強調：「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裏照顧我。」
全力撐老公為人正直 不可能會飲酒
她亦堅稱黑人是個滴酒不沾的人，並強調會全力守護自己的家庭：「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒，我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」
再多一名受害人爆料
今天（29日）女藝人妖嬌也出Po爆料，表示自己是受害者之一。妖嬌是「我愛黑澀會」節目初代元老之一，當年住在高雄，時常北高兩邊跑，而黑人在節目上非常照顧美眉，私下其實也對美眉們相當大方，因此與大家培養出深厚感情。妖嬌接受媒體訪問時表示有天晚上約7、8點，突然接到黑人來電，黑人說現在跟其他藝人在高雄福華大飯店，問妖嬌「妳要來找我們嗎？看妳要不要來聊個天」。
黑人性暗示叫陪瞓
當時對她來說黑人就是主持人兼很照顧大家的前輩，所以並沒有想太多就赴約。她透露到場後發現房間只有黑人，彼此閒聊一陣子後，黑人問：「妳今天要回去嗎」，她表明對啊，黑人又半開玩笑地說：「可以睡這裡啊」，她立刻回絕：「怎麼可能！」黑人下一步邀她一起吃東西，不死心邊摸著床邊說：「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」
妖嬌收埋呢個故事好耐
最後妖嬌以要回家為由離開飯店房間，她說發生在「我愛黑澀會」期間，那時眾所周知黑人跟范范是情侶。妖嬌直言這個故事放在心裡很久，當下感覺不舒服，但沒發生任何事情，她也在IG限時動態發文：「對方沒有伸出狼爪，所以我沒有被侵犯到，但的確，那時候當下的第六感告訴我不對勁，這個故事說出來只會被人笑。總之，願所有被傷害過的早日康復。」
台灣MeToo｜喺Office遭背後環抱！黑人要求女方kiss！
郭源元喺Facebook透露第一次被metoo嘅地點係黑人位於松菸嘅office，並因爲對方表示有品牌衣服要送比佢所以就見面。郭源元指二人當時都係好偶爾先會send 訊息，不過有試過一兩次黑人會send「傳自拍照給黑人哥看看呀」嘅句子，雖然當刻有猶豫，因爲當時黑人嘅形象係（愛妻），加上當時范瑋琪正在懷孕，所以佢以為係一種大愛模式。直到郭源元到黑人嘅office後，對方從後面環抱起佢，「轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」
郭源元再爆當時係范范懷孕期間發生
郭源元續說當時因爲想逃離現場加上已經僵持且可怕嘅狀況下，「我竟然親了他臉頰一下，他鬆開我，說好啦這些是要送給你的。」而郭源元係離開office後搭捷運過程中，一直反覆想剛才發生的事情，「我感覺到自己爛兮兮的。剛剛有什麼整人鏡頭嗎？不是愛妻魔人嗎？范范要生baby了不是嗎？我太大驚小怪了嗎？我太大驚小怪了吧？」但因為之後黑人亦有斷斷續續send 工作上嘅msg，事件最後不了了之。
台灣MeToo｜第二次喺黑人屋企！整個人壓上來
其後郭源元表示發生完呢次事件後亦無再見過黑人，對方堅持要送品牌嘅衫，在拒絕多次後終於答應去拎。今次郭源元就話要係路邊拎完就得，但事實竟然係黑人突然喺大馬路要求郭源元上車，
「當時車道上所有被擋住的車群開始按喇叭，在那樣的狀況下，我沒有思考的時間，我讓自己被趕鴨子上架，慌忙的上車了。」
但佢上咗車後黑人就話自己無帶衫，要開車去工作室拎，最後竟然開到去黑人屋企。郭源元表示要趕住走，但黑人就話「飲杯嘢」先，個杯仲要係威士忌，之後佢仲同女方話，「你必須先喝完他才要去拿東西」。正當郭源元好快飲完杯威士忌後，黑人先拎住袋衫俾佢：
「我因為可以回家了感到開心，說了謝謝黑人哥，然後起身要去穿鞋子。我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。」
台灣MeToo｜黑人抱起郭源元經過主人房：「喔這張床不可以。」
郭源元指當時被黑人一手抱咗起身，仲往睡房前進然後被對方丟上床，當時黑人經過其中一間疑似係主人房嘅時候仲話，「喔這張床不可以。」最後郭源元不斷掙扎同大喊，最後黑人好似突然「回神」，變返原本大家印象有禮又溫柔嘅樣，「好啦好啦我帶你回家。」
台灣MeToo｜直言事件已事過境遷！ 唔想讓大牙只有一個人
其後郭源元依舊收到對方無關緊要嘅訊息，亦對於黑人已經唔存在原諒或不原諒嘅心情，依家決定講出來嘅原因只有一個，就係「不想讓大牙只有一個人。」晚上時份大牙老公亦係郭源元嘅facebook po留言，「謝謝你的勇敢！」
黑人與范瑋琪發共同聲明 要求大牙公開道歉
黑人與范瑋琪於28日透過律師出聲明稿，指出大牙於2023年6月27日在Facebook刊登的貼文「內容純屬虛偽不實」，亦表示該貼文違法侵害當事人名譽及人格，基於「惡意造謠零容忍」的立場，決定正式向法院提出民事訴訟：「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣1000萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」。
硬闖女生閨房 無恥表示「很過份嗎？」
有網民翻出黑人昔日主持《我愛黑澀會》時的片段，有一集他與一班美眉到馬來西亞拍節目時，在晚上帶着拍攝隊硬闖閨房，嚇到一班美眉們尖叫，小薰僅包着浴巾出鏡，而MeiMei當時崩潰說「我沒有穿內衣啦」，又以雙手遮胸防止走光兼強調：「不要這樣！會有不該看的東西！」，但黑人依然不為所動，更輕佻反問：「你覺得這個行為很過份嗎？」
被Makiyo爆是「接吻狂魔」
女星Makiyo過去曾經在《我愛黑澀會》踢爆好友黑人為「接吻狂魔」：「他誰都親啊，范范姐姐在場，假設沒在場，也照親。陳建州，你這個良心狗肺！」她還表示「而且不只是我一個，你還親佩慈（吳佩慈）啊，誰都親耶！」。黑人聽完之後，做出摀耳朵的姿勢喊：「你不要騙人」。Makiyo之後問在場的美眉們「你們都有被親過吧？」空氣隨即安靜了，此時ㄚ頭（詹子晴）被點名回答，她便笑笑口說：「要問大牙吧，她知道比較多！」大牙臉有難色露出尷尬表情，此時眾人起鬨道：「臉變紅了，是不是有被親過？」大牙直言：「都過去的事，為什麼要一直講呢？」不斷努力打圓場帶過話題。
被女圍畫面似足酒池肉林
另外，黑人過去曾經多次擔任《康熙來了》嘉賓，有次他帶着多名黑澀會美眉一同上節目，「被女圍」的黑人表情風騷，更讓美眉們坐在自己大髀上接受訪問，蔡康永看到這一幕都忍不住驚嘆：「怎麼那麼酒池肉林啊」、「陳建州你這是什麼節目啊？」、「報警啦！」
發自內心稱想撕開OL絲襪
根據大牙文中所講，黑人曾經以「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」去暗示太太范瑋琪性冷感，並以此為理由去合理化自己性騷擾女生。原來范瑋琪亦曾經多次在《康熙來了》中暗示過不滿黑人有太多18禁幻想。她透露有次與黑人一同去日本旅行，對方非常認真地眼定定望實街上穿着套裝絲襪的OL說：「真想把她的絲襪撕開！」范范更強調他是發自内心地講這句說話。
黑人強調與范瑋琪之間很單純
范瑋琪其實過去曾多次透露不喜歡與黑人過份親密，認為點到即止就好，例如親嘴時亦不能舌吻，更講到皺晒眉頭：「因為舌吻，我不喜歡唾液交換這種感覺，我覺得點到為止就好了。」不過黑人卻持相反意見：「我覺得在一起就是要舌吻！」她更透露黑人試過迫自己穿情趣內衣：「我在洗澡，都會將睡衣放在外面，洗完澡出來要穿睡衣的時候，就發現不見了，換成了一個超級丁字褲加高跟鞋放在那裏！可是我剛洗完澡我要睡覺，我穿這幹嘛啊？」小S和蔡康永笑指這是夫妻之間的情趣，但范范卻不喜歡：「我不要，我就是要睡覺。」
范瑋琪暗示兩人婚後沒再接吻
小S大爆黑人曾經甚至試過向徐媽媽開變態18禁玩笑，但反而卻未試過對范范這樣做，小S驚訝問道：「你們倆現在不會沒有接吻了吧？」范范即表示：「不要啦，很噁。」黑人亦無奈稱：「她不喜歡那個啦，她好像不太喜歡舌吻這種東西。」
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