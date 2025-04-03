荃灣中學多名學生超串嘴食煙片曝光 同校師姐竟有女團成員加港姐冠軍！
中學生校內廁所吸食電子煙 大爆老師知情
根據網上流傳的影片中，有四名男學生藏身於學校的廁所內，互相傳遞電子煙吸食，並有學生大言不慚地說出「X Sir都知啦！」
一名穿體育服的學生拿走同學仔的電子煙後吸食，要求「畀返我呀」時，另一名疑似「揸機拍片」的同學表示「好猖狂呀你」，對方則回應「無所謂啦、好多人都知啦」，且透露某位老師是知情的「X Sir都知啦！」
片中看到身穿體育服的男同學手勢似乎很純熟，並曾向著友人吞雲吐霧，令廁格內馬上煙霧彌漫。這些學生的行為不僅在校園內引起了震驚，同時也在社會上引發了廣泛的討論。
網民：X Sir水洗都唔清
事件曝光後，引起社會關注，有人批評這些學生行為不檢，認為他們應該為自己的行為負責。此外，也有網民很關注他們口中的「X Sir」，紛紛表示「X Sir畀你哋累死」、「X Sir水洗都唔清」、「X Sir心諗瀨啦」、「食煙還食煙，撻埋X Sir」。
同校女生疑在後樓梯吸煙飲酒
此外，網上討論區還流傳另一組照片，顯示一名女學生懷疑在屋邨的後樓梯流連並吸煙。從校服所見，這名女生疑似與上述在廁所吸食電子煙的男生來自同一所學校。
照片中，一男一女坐在後樓梯，女同學口中叼著香煙，右手持著打火機，旁邊還擺放著一瓶疑似是韓國燒酒。另一張圖片則顯示香煙疑似已點燃，女學生正在吸煙，身旁亦有
學校與教育局回應
對於事件，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學回覆傳媒查詢表示已留意到相關的影片和照片，並正在跟進事件，開始進行調查，並承諾會有統一的回應。
教育局也稱非常關注事件，並已經即時聯絡相關學校跟進，提供必要的支援和建議，以防止類似事件再次發生。
目前校方正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並會加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。
東張西望問報導授權被鬧
TVB《東張西望》團隊留言詢問報導授權「你好 我係東張西望寫稿，我哋想係節目中報導呢件事，請問閣下會授權在節目內報導嗎？」，不過被部分網民鬧爆，「如果俾你報，人哋喺頂樓跳落嚟，你過唔過得去啊？」、「港鐵職員食煙食到成個站都係煙味 又唔見你地報 幾百萬乘客日日喺度吸二手煙 冇一個傳媒記者敢公開事件」、「何生何太唔見你地跟進！」；也有人覺得學生食煙並非罕有事情，「中學生食煙有幾出奇？十幾年前我見過小學生食煙都係咁啦 食物有鳩佢食囉，又唔係影響到你」、「不嬲都有中學生食煙㗎啦？有咩好報？」
此外，部分人認為報導只會給涉事學童帶來陰影，「佢會好慘⋯ 一世陰影，吾（唔）好報」、「小朋友未成年，應該由學校同家長跟進，上曬報導引來公審，對小朋友只係帶來負面影響」，其他留言包括「可得罪警察 勿得罪東張」、「支持（報導）」。
女團人氣加港姐冠軍成員原來都係校友
女團COLLAR成員許軼（Day）、2023年港姐冠軍莊子璇，歌手鄧小巧以及TVB小花游嘉欣均為涉事學校嘅校友，莊子璇日前接受訪問時就對事件表示震驚，不過隨後亦直言自己嘅身份不便對此事作出評論。