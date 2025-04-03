荃灣中學多名學生超串嘴食煙片曝光 同校師姐竟有女團成員加港姐冠軍！

近日，一段影片及數張相片在網上瘋傳，顯示數名身穿校服的中學生公然在學校內吸煙。另外，網絡上亦有相片顯示一名女學生在後樓梯吸煙並飲酒，引起外界關注。這些行為不僅違反校規，更可能涉及違法，引發社會對青少年行為問題的關注。隨著該校被曝光，唔少人更發現原來女團COLLAR成員以及港姐冠軍都係該校嘅校友！