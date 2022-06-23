荃灣豬肉佬被網軍反擊 網民狂改圖黑劉宋威 建華打手忙補鑊

荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過人怕出名，最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。