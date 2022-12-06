荃灣豬肉威威神隱數月憔悴近照曝光　疑似想復出試水溫網民出6字回應

今年5月突然爆紅彈出的「荃灣豬肉威威」劉宋威，在入行57日後，便疑因為負面新聞不斷而忽然退隱，其對上一次更新社交網是在8月15日，至今相隔近4個月，直至近日有網友公開了一張與豬肉威威的合照，才讓網民終於得知豬肉威威的近況。