荃灣豬肉威威神隱數月憔悴近照曝光 疑似想復出試水溫網民出6字回應
豬肉威威近照變V煞臉
該名網友分享了一張與豬肉威威並排攬肩的合照，似乎同豬肉威威相當熟落，仲留言話：「呢舖真係威威食雞。」並寫上Hashtag「豬肉切割員」，相信正和豬肉威威聚餐。
戴著口罩時曾被指貌似MIRROR成員AK江𤒹生的豬肉威威，在除下口罩後，人氣插水式下滑，相中的他亦未有戴口罩，網民發現他現時臉形變得尖瘦，眼袋亦頗深，再加上滿臉鬚根，顯得十分憔悴。
疑為復出試水溫 網民嗌唔好
這次豬肉威威近照忽然曝光，有網民留言大讚豬肉威威比以前更加靚仔，亦有網民猜測他似乎想為復出試水溫：「想陰啲陰啲出返嚟？」對此網民紛紛說不，更回應話：「見到佢都想嘔」，有網民更指威威外表實在「普通過唔普通」、「完全唔明點解佢會『紅』」等等。
重溫威威除罩後星途殞落經過
今年5月突然爆紅彈出的「荃灣豬肉佬威威」（劉宋威），挾半遮面型男樣出道，更有「豬粉」為他成立專頁「荃灣鮮肉威威應援團」，粉絲超過18.2K！不過隨著威威開罩、黑材料越挖越多，威威人氣雪崩式下跌，除了被影到最近回歸豬肉檔做「幕後」之外，威威早前更加慘被人殺上IG踩場追數！
威威在8月拍廣告時曾表示過自己感覺既興奮又激動，當時網民對他「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。不過後來市場反應證明「除罩」的確成為威威致命傷，自從該條「除罩」廣告出街後，威威的粉絲雪崩式下跌。
重新笠罩圖派閃卡救市被指趕客 威威被佳能割席
佳能當時為荃灣豬肉檔威威（劉宋威）發行100張限量閃卡，以威威「笠罩」經典造型登場，廣大網民收到之後激到嘔兼大叫救命，險為佳能帶來公關災難，事後佳能眼見威威閃卡問題出事，品牌方火速拍新片與威威割席，由阿正頂上，更在社交平台表示：「男神只得一個，佢只會係密實哥！」
苦主踩上豬肉佬威威IG追數 經理人及助手被爆潛水走佬
早前在威威的 IG上，突然出現一條網民留言：「上次你哋藝人生日會戈（嗰）度公關公司仲未出糧。再問又吾（唔）覆，你哋公司可否正式下（吓），我哋真係又身水身汗去左（咗）會場，實行左（咗）通告兩小時的工作，但現在追討無門。」，暗指做枚出席藝人(威威)生日會撐場造勢後，有汗出冇糧出，公關公司同威威等大部份人深潛龜縮問極唔覆，似乎迫不得已下就在威威IG追番啲血汗錢，心水清網民直指威威買「豬粉」，更紛紛留言叫威威等人找數、浮上水面、還錢等等！
該位自稱被拖數的網友回覆其他留言時透露，曾WhatsApp發訊息追數，但被已讀不回；涉被拖糧的網友又表示：「吾（唔）喺（係）有心留言講呢啲嘢但我冇曬（晒）辦法」，更詢問其他網友：「你哋如果知道公司邊個出糧可否幫我問吓」。有其他網友表示：「工資凍過水」、「還$啦威」。
「退守」幕後 全程黑面唔出聲
威威的專頁同應援群組被揭自從8月15號之後冇再更新，粉絲更大爆連管理員都消失，有「豬粉」特別到豬肉檔探究，有指威威已經唔使斬豬肉，轉戰「幕後」幫同事做其他嘢。之後有傳媒走訪威威做事的豬肉檔，據報道指豬肉威即時「黑臉」，背向記者專心分割肉類，表示「做緊要、唔得閒」拒絕受訪。及後再有另一名男年輕男子出面護駕，先向記者質問來歷和用意，及後表示若有任何查詢應該去問「公司」，而豬肉威在過程中依然保持沉默，頭也不回，感覺非常黯然。
經理人9月頭深潛至今 PR公司指唔清楚
據知威威經理人李小姐、豬肉檔大佬文哥及威威助手Maggie，早於9月頭就已經被傳媒發現潛水，面對所有提問均已讀不回，據其他傳媒報道指，其中一名「經理人」文哥更已離職。日前有更有傳媒「野生捕獲」文哥，不過他一直拒絕受訪。至於有份幫手搞威威生日會的公關公司人員在本地傳媒聯絡下就透露，對威威被追數一事十分愕然，更表示公司只負責枱面嘢，例如活動流程、新聞稿及見記者，只是為商場搞活動，其他事不太清楚，要問返威威。該PR又表示其公司沒收到追數訊息，因此認為拖糧問題與商場無關。
「豬粉」對群組停運感愕然
「豬肉威威」一向活躍的粉絲群組「荃灣鮮肉威威應援團」自8月15日開始停止更新，有網民發現就連群中的「威威豬」亦對於群組停運感到惘然，更表示：「唔係冇Post出，而係管理員唔批Post，又什麼事都唔交代，令到個群半荒廢，我哋都想知道乜嘢狀況，如果真係有需要不如將管理員交捧吧！」
過百豬粉撐場幾成堅？
「豬肉威」今年5月彈出爆紅，當時還被封「荃灣豬肉檔AK」的威威，在6月5日於荃新天地舉辦生日會，慶祝6月8日的35歲生日，活動吸引過百「豬粉」到場滴晒汗吶喊助威，禮物應援牌一應俱全，生日會吸引唔少媽媽級粉絲連年過80的婆婆、印傭都有，但之後威威竟被疑似「豬粉」踩場追數，難免讓人質疑當日到底有幾成係「真・豬粉」？
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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