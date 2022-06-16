破解荃灣AK威威身世之謎 被大踢爆做傳銷 再揭古惑仔真面目？
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荃灣AK豬肉威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？暖男形象一鋪清袋，女粉絲仲冧唔冧？
威威做豬肉切割員前係古惑仔？
近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣AK豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。
不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。
重溫威威疑似做傳銷
近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」
詳細文章請睇：荃灣ak豬肉威威被爆疑真正身份 並非豬肉分割員？！
重溫TVB搵威威加入《愛回家》撼ViuTV？
處境喜劇《愛回家之開心速遞》可謂TVB劇集中比較貼地而且風格都較大膽，會抽水最新時事問題，收視一直都唔錯。近日網上突然瘋傳一張疑似威威拍《愛回家》的照片，事源一名網民撞到《愛回家》劇組正在戶外拍攝，見到一班師奶包圍住疑似威威身影的人打卡影相，懷疑TVB睇中現時紅爆的威威拉駐入《愛回家》撼ViuTV！？
詳細文章請睇：愛回家｜爆紅荃灣豬肉AK威威火速上位 進駐TVB拍《愛回家》？