破解荃灣AK威威身世之謎 被大踢爆做傳銷 再揭古惑仔真面目？

荃灣AK豬肉威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？暖男形象一鋪清袋，女粉絲仲冧唔冧？