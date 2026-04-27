草蜢40周年演唱會｜蔡一傑首度剖白患癌心路歷程 陳奕迅驚爆曾視蘇志威為情敵內幕曝光
蔡一傑首度剖白患腦瘤心路歷程
演唱會上，蔡一傑感性地透露去年一度以為草蜢40周年演唱會搞唔成，隨後他獨自站在台上，首度詳述發現腦腫瘤的經過。他憶述當時見醫生時的心情：「我見到佢個樣，我心知不妙，咁佢話蔡先生你冷靜啲，你個腦裏邊有個7 cm嘅陰影。」當他決定接受手術後，卻迎來第二個噩耗，醫生確診其腫瘤為惡性，坦言：「蔡先生你嘅癌症確診咗啦。」接二連三的打擊，讓台下歌迷聽得心碎，更為他的勇敢感到驕傲。
蔡一傑大病初癒高呼我返嚟啦
雖然面對人生巨變，但蔡一傑並未放棄，反而更積極尋找治療方法，並領悟到要及時行樂。他在台上分享道：「既然到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢一張圖畫紙最靚為止先至離開呢個世界。」完騷後受訪時，他透露為了今次演出，術後一直堅持爬山、游水等特訓，狀態大勇在台上又唱又跳3小時，更激動高呼：「我返嚟啦！」宣告強勢回歸舞台，毅力驚人。
陳奕迅驚爆曾因劉小慧討厭蘇志威
當晚的驚喜嘉賓歌神陳奕迅甫現身即引爆全場尖叫，他更在台上大爆笑料，自揭童年往事，原來他小時候房門只貼了一張海報，主角就是蘇志威的太太、當年的「學生情人」劉小慧！Eason笑指當年因此覺得蘇志威「搶走」了自己的女神，一度「討厭」對方。對此，蘇志威大方回應：「唔緊要！嗰陣時我未結婚啊嘛，大家男未婚女又未嫁。咁佢要擺我老婆個poster喺個床頭，都冇辦法啦係咪先。」這段塵封的「情敵」往事，瞬間成為全晚最爆笑環節。
蔡一智笑稱40周年似擺壽宴
除了感性與爆笑時刻，草蜢三子的互動亦充滿趣味。蘇志威大騷苦練而成的「不夠30吋」纖腰及腹肌，當被問及胸圍尺寸時，蔡一傑即搞鬼代答：「佢唔帶胸圍架！」引來全場爆笑。而蔡一智則形容今次40周年演唱會意義重大，笑稱不像是開騷，反而像在紅館「擺壽宴」：「40年真係唔容易，見到咁多老粉、中粉、鐵粉返晒嚟，我哋係想做一個 Celebration Party。」兄弟情誼盡在不言中。
草蜢感觸懷念師傅梅艷芳
在訪問中，蔡一傑亦數度哽咽，坦言對恩師梅艷芳充滿思念。他感觸地說：「我哋成日都幻想，如果佢冇離開到，佢今日喺現場，佢見到我哋今晚嘅表現或者成績，我相信佢係最開心同埋最欣慰嗰個。」一番話道盡師徒情深。對於接下來的六場演出，草蜢大賣關子，僅透露將有更多重量級嘉賓，呼籲粉絲入場親自揭曉，令人期待萬分。