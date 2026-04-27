草蜢40周年演唱會｜蔡一傑首度剖白患癌心路歷程 陳奕迅驚爆曾視蘇志威為情敵內幕曝光

組合草蜢為紀念成軍40周年，相隔4年再於紅館舉行一連七場演唱會，昨晚（26日）首場演出混合著淚水與歡笑，震撼全場！蔡一傑在台上罕有剖白自己患上腦腫瘤及癌症的抗病心路歷程，一番感人發言令全場動容。而演唱會高潮一浪接一浪，嘉賓陳奕迅（Eason）更驚爆童年秘密，自稱曾因「學生情人」劉小慧而「討厭」蘇志威，將蘇老闆視為情敵，昔日「爭女」內幕曝光，令現場氣氛推至最高點！