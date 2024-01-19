港姐冠軍莊子璇忽然空降節目引網民熱討 聲夢小花疑因失禮舉動被Out
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現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）近日忽然現身TVB音樂節目《J Music》，取代原本作為主持的25歲聲夢小花潘靜文（Sherman），極速引起網民熱討，紛紛猜測潘靜文是否因為早前在台慶時做出的失禮舉動而被調走！
莊子璇 驚現《J Music》
莊子璇曾被指贏得港姐冠軍後，工作機會卻少過同屆五強佳麗郭珮文，只曾在早前《萬千星輝賀台慶2023》中擔任過司儀，但近日網民卻驚見並非歌手出身的她忽然成為了TVB音樂節目《J Music》的主持，而原本主持班底中的聲夢小花潘靜文卻不見了蹤影，極速引起網民熱烈討論。
莊子璇 大騷「絕對領域」
由莊子璇主持的《J Music》將1月21日播出，該集嘉賓是馮允謙，預告中可見莊子璇穿著短裙配長靴，坐在高櫈上騷出「絕對領域」，同時表情陶醉地聽著馮允謙即場演唱MC張天賦的《世一》，更做出派心心的手勢。
莊子璇 被質疑非音樂出身
有網民質疑：「這個節目，不是一直係潘靜文主持的，無端端來個港姐主持她識條鐵啊？又不是音樂出身唱個心急人上」、「會不會是潘靜文在台慶主持抽獎時出現小錯誤，公司調職了？」、「還我潘静文」等，亦有網民表示想聽莊子璇開口唱歌：「佢做主持都已經睇過啦，咁如果佢唱歌係魔音嘅話，就好好玩啦㗎。」
莊子璇 曾跳唱《心急人上》
其實莊子璇在參選港姐時的才藝表演環節中，亦曾作過跳唱表演，當時她穿著校服一邊唱《心急人上》，一邊單手狂派心心，這段跳唱影片至今已有超過7萬Views數和近千人畀Like，不過網民就狠批她唱歌難聽，好似參加緊「中學校際比賽」。
潘靜文 台慶搶扭蛋被批太失禮
而聲夢小花潘靜文去年11月亦有份擔任《萬千星輝賀台慶2023》司儀，初時獲讚表現淡定，但到了抽獎環節，潘靜文忽然打斷「細細粒」陳嘉佳抽獎，又從車婉婉手上搶走扭蛋，並讀出抽獎者名字，被網民圍插舉動好無禮貌，毫不尊重前輩，但亦有網民出言撐潘靜文只得25歲，相信是因為缺乏做大騷司儀的經驗，才會做出失禮舉動。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@hilary_ig、IG@shshsherman