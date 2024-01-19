港姐冠軍莊子璇忽然空降節目引網民熱討 聲夢小花疑因失禮舉動被Out

現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）近日忽然現身TVB音樂節目《J Music》，取代原本作為主持的25歲聲夢小花潘靜文（Sherman），極速引起網民熱討，紛紛猜測潘靜文是否因為早前在台慶時做出的失禮舉動而被調走！