22歲港姐冠軍莊子璇突曬5吋深坑狂放電 惹網民質疑連身形都再進化變3.0
莊子璇 曾被質疑「豬膽鼻」變「間尺鼻」
莊子璇即將在本月11日踏入22歲，自參選港姐以來，她的鼻形變化一直是網民熱議的話題。有人指出，她的鼻子從「豬膽鼻」變成了「間尺鼻」，看起來更為立體和精緻，更被指撞樣2011年港姐冠軍朱晨麗。對此，莊子璇曾回應指她現在非常注重鼻妝的畫法，並且否認了自己有打鼻針。
莊子璇 曬深坑再被網民質疑升Cup
除了臉部的變化外，莊子璇的身形也成為大家關注的焦點。從她最新分享的影片來看，穿上超低胸服裝的她，在高炒角度拍攝下上圍「Big爆」，長達5吋的事業線清晰可見，讓網民質疑她上圍似乎突然間升了Cup。
莊子璇 又伸脷又舉V瘋狂放電
在短片中，莊子璇又舉V又伸脷，還大玩嘟嘴派心心，引來不少網民大讚：「好性感，好白滑呀」、「嘩，女神正到呢」、「很深」、「索到爆港姐」、「嘩啦靚爆鏡」、「滿地鼻血了」等等。
莊子璇 分享「邪惡福利圖」為DSE學生加油
莊子璇在配文中大呻好想放假，引來有網民好奇問她「仲有幾耐先讀完大學？」莊子璇回答：「5月份左右。」又以今次的性感影片作為「福利」，在限時動態中為DSE考生加油打氣，笑言：「今日開考DSE，同學仔加油加油加油！」
莊子璇 疑挑機同屆新咪神郭珮文
莊子璇曾被指贏得港姐冠軍後，工作機會卻少過同屆五強佳麗郭珮文，只曾在早前《萬千星輝賀台慶2023》中擔任過司儀，及偶爾主持TVB音樂節目《J Music》，有網民就質疑她今次忽然疑似「升Cup」，是為了向同樣22歲的TVB新咪神郭珮文「挑機」。
重溫港姐冠軍莊子璇外貌疑升級變2.0
莊子璇早前趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。她近日出席TVB萬千星輝頒獎典禮活動時，外貌亦比起之前明顯有變化。
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