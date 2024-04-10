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22歲港姐冠軍莊子璇突曬5吋深坑狂放電 惹網民質疑連身形都再進化變3.0

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東方新地 - 即時娛樂

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應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）奪冠後就「變靚」傳聞不斷，繼被網民質疑個鼻由「豬膽鼻」變成「間尺鼻」後，近日又在社交網上載新片，片中她穿著低胸裝兼用高炒角度大曬5吋深坑，又單眼嘟嘴狂放電，極速惹來她連身形都「再進化」的疑雲！

莊子璇 曾被質疑「豬膽鼻」變「間尺鼻」

莊子璇即將在本月11日踏入22歲，自參選港姐以來，她的鼻形變化一直是網民熱議的話題。有人指出，她的鼻子從「豬膽鼻」變成了「間尺鼻」，看起來更為立體和精緻，更被指撞樣2011年港姐冠軍朱晨麗。對此，莊子璇曾回應指她現在非常注重鼻妝的畫法，並且否認了自己有打鼻針。

港姐 莊子璇新片惹來「再進化」疑雲。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇新片惹來「再進化」疑雲。（圖片來源：IG@hilary_ig）
港姐 網民指出現在的她和參選港姐時判若兩人。（圖片來源：TVB影片截圖）
網民指出現在的她和參選港姐時判若兩人。（圖片來源：TVB影片截圖）

莊子璇 曬深坑再被網民質疑升Cup

除了臉部的變化外，莊子璇的身形也成為大家關注的焦點。從她最新分享的影片來看，穿上超低胸服裝的她，在高炒角度拍攝下上圍「Big爆」，長達5吋的事業線清晰可見，讓網民質疑她上圍似乎突然間升了Cup。

港姐 著上低胸禮服的莊子璇嘟嘴又舉V，大曬深長事業線。（圖片來源：IG@hilary_ig）
著上低胸禮服的莊子璇嘟嘴又舉V，大曬深長事業線。（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇 又伸脷又舉V瘋狂放電

在短片中，莊子璇又舉V又伸脷，還大玩嘟嘴派心心，引來不少網民大讚：「好性感，好白滑呀」、「嘩，女神正到呢」、「很深」、「索到爆港姐」、「嘩啦靚爆鏡」、「滿地鼻血了」等等。

港姐 莊子璇仲玩埋伸脷。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇仲玩埋伸脷。（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇 分享「邪惡福利圖」為DSE學生加油

莊子璇在配文中大呻好想放假，引來有網民好奇問她「仲有幾耐先讀完大學？」莊子璇回答：「5月份左右。」又以今次的性感影片作為「福利」，在限時動態中為DSE考生加油打氣，笑言：「今日開考DSE，同學仔加油加油加油！」

港姐 高炒角度非常邪惡。（圖片來源：IG@hilary_ig）
高炒角度非常邪惡。（圖片來源：IG@hilary_ig）
港姐 仲對住鏡頭放電。（圖片來源：IG@hilary_ig）
仲對住鏡頭放電。（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇 疑挑機同屆新咪神郭珮文

莊子璇曾被指贏得港姐冠軍後，工作機會卻少過同屆五強佳麗郭珮文，只曾在早前《萬千星輝賀台慶2023》中擔任過司儀，及偶爾主持TVB音樂節目《J Music》，有網民就質疑她今次忽然疑似「升Cup」，是為了向同樣22歲的TVB新咪神郭珮文「挑機」。

港姐 莊子璇（左）被指發展跑輸同屆郭珮文（右），她早前受訪時解釋自己仲有半年才大學畢業，因此主動向TVB要求減少工作量。（圖片來源：TVB）
莊子璇（左）被指發展跑輸同屆郭珮文（右），她早前受訪時解釋自己仲有半年才大學畢業，因此主動向TVB要求減少工作量。（圖片來源：TVB
港姐 睇番當日去越南拍港姐外景，莊子璇（左二）曾著淺色緊身短Tee上陣，上圍睇落比著黑Tee的郭珮文（右二）更顯澎湃。（圖片來源：TVB）
睇番當日去越南拍港姐外景，莊子璇（左二）曾著淺色緊身短Tee上陣，上圍睇落比著黑Tee的郭珮文（右二）更顯澎湃。（圖片來源：TVB
港姐 不過著小背心時的莊子璇卻顯得平平無奇，因此惹來忽然「升Cup」的疑雲。（圖片來源：IG@hilary_ig）
不過著小背心時的莊子璇卻顯得平平無奇，因此惹來忽然「升Cup」的疑雲。（圖片來源：IG@hilary_ig）
港姐 莊子璇參選港姐時的資料顯示其上圍是33吋。（圖片來源：TVB）
莊子璇參選港姐時的資料顯示其上圍是33吋。（圖片來源：TVB

重溫港姐冠軍莊子璇外貌疑升級變2.0

莊子璇早前趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。她近日出席TVB萬千星輝頒獎典禮活動時，外貌亦比起之前明顯有變化。

港姐 莊子璇曾趁聖誕節大派福利，當時亦有騷出超長事業線。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇曾趁聖誕節大派福利，當時亦有騷出超長事業線。（圖片來源：IG@hilary_ig）
港姐 之前出席活動時的莊子璇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
之前出席活動時的莊子璇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐 鼻子比起之前高了唔少。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
鼻子比起之前高了唔少。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐 莊子璇的鼻子被指「進化」，由參賽時的「豬膽鼻」（左）變成「間尺鼻」（右）。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
莊子璇的鼻子被指「進化」，由參賽時的「豬膽鼻」（左）變成「間尺鼻」（右）。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐 莊子璇參選時的外貌。（圖片來源：TVB影片截圖）
莊子璇參選時的外貌。（圖片來源：TVB影片截圖）
港姐 第三輪港姐面試時的莊子璇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
第三輪港姐面試時的莊子璇。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐 不過莊子璇參選時亦曾忽然「升Cup」，因此一度被封為「隱藏咪神」。（圖片來源：TVB）
不過莊子璇參選時亦曾忽然「升Cup」，因此一度被封為「隱藏咪神」。（圖片來源：TVB

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@hilary_ig、TVB

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