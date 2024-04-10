22歲港姐冠軍莊子璇突曬5吋深坑狂放電 惹網民質疑連身形都再進化變3.0

應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）奪冠後就「變靚」傳聞不斷，繼被網民質疑個鼻由「豬膽鼻」變成「間尺鼻」後，近日又在社交網上載新片，片中她穿著低胸裝兼用高炒角度大曬5吋深坑，又單眼嘟嘴狂放電，極速惹來她連身形都「再進化」的疑雲！