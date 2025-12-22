莊子璇靚樣升級至5.0變網紅樣 圓眼臥蠶配高鼻 網民驚呼：又唔同咗
莊子璇最新靚相升級至5.0
莊子璇入行兩年嚟，除咗化妝技術大躍進，就連攝影技術都跟住升級。昨日佢喺Instagram分享嘅幾張相片中，雪白肌膚配上精緻五官，與昔日嘅「豬膽鼻」形象形成強烈對比。網民睇到相片後紛紛留言討論，有人直言「唔同咗樣」，亦有人讚佢愈嚟愈靚，但同時質疑係咪又有新嘅「升級」。
港姐冠軍由豬膽鼻變間尺鼻惹熱議
自從當選港姐冠軍後，莊子璇嘅樣貌變化一直係傳媒焦點。最為人津津樂道嘅係佢由當年嘅「豬膽鼻」變成而家嘅「間尺鼻」，鼻樑明顯高挺咗好多。對於外界質疑整容，佢曾經高EQ回應指係化妝技術改進咗，又表示自己經常使用護膚品同做facial，所以先至與參選時嘅自己不同。佢更幽默咁話「未來可以試吓嘅，既然大家都覺得有，哈哈！依家呢個年代冇乜問題嘅」。
TVB力捧新人演技事業雙線發展
莊子璇當選後隨即受到TVB重用，擔任多個大騷司儀之餘，又有份主演台慶劇《金式森林》。喺劇中佢與郭晉安有不少對手戲，更因此傳出緋聞鬧「父女戀」。雖然兩人年齡相差37歲，但郭晉安曾公開讚佢「了解我」，令外界對呢段忘年戀更加好奇。
莊子璇 靚樣疑進化到4.0
莊子璇2024年7月大學畢業後，開始job接job備受無綫重用，繼擔任港姐決賽司儀後，又有份主演新劇《金式森林》，不過網民發現她的近照似乎又「變臉」，五官變得更加立體，加上淺啡色長髮和變色隱形眼鏡，令她看上去似足混血兒。網民紛紛驚訝指：「點解靚咗咁多」、「個鼻唔同晒」、「變咗成個混血兒咁」、「成個樣都唔同咗」、「楊怡2.0」、「明顯整過」、「面、鼻、眼都有執啦」等，不過亦有網民力撐她只是比起初入行時更懂得化妝而已。
一文睇清1.0至3.0版莊子璇：
2023年8月｜1.0版 包面扁鼻有鄰家女孩feel
自參選港姐以來，莊子璇的鼻形變化一直是網民熱議的話題。有人指出，她的鼻子從「豬膽鼻」變成了「間尺鼻」，看起來更為立體和精緻，更被指撞樣2011年港姐冠軍朱晨麗。對此，莊子璇曾回應指她現在非常注重鼻妝的畫法，並且否認了自己有打鼻針。
2023年12月：2.0版 「豬膽鼻」變「間尺鼻」
莊子璇去年趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。同月莊子璇出席TVB萬千星輝頒獎典禮活動時，外貌亦比起之前明顯有變化。
2024年4月｜3.0版 臉形變V身形都疑再進化
除了臉形變V外，莊子璇的身形也成為大家關注的焦點。從她最新分享的影片來看，穿上超低胸服裝的她，在高炒角度拍攝下上圍「Big爆」，長達5吋的事業線清晰可見，有網民就質疑她今次忽然疑似「升Cup」，是為了向同屆五強港姐兼TVB新咪神郭珮文「挑機」。
重溫莊子璇與Day中學合照
莊子璇昔日參選港姐時自爆與隔離台ViuTV出身的COLLAR成員Day是中學同學之後，火速受到外界關注，2人以前的班相更在網上一度封傳。日前Hilary在Instagram公開多張中學時期的照片，並寫道：「手機相冇曬以前嘅相，得返IG陸運會嘅相，懷緬一下！」其中還有2張照片是她與Day的合照，只見照片中的她們擺出托頭、V字手的動作非常青澀，又攬頭攬頸影相，可見2人關係似乎不錯。
昔日班相曝光
莊子璇和Day昔日的中學班相在網上流傳，不少人覺得女團成員的Day比起港姐冠軍的莊子璇更加靚女，不解為何莊子璇能夠奪冠：「Day都好過佢」、「到底點選到冠軍」、「Day正好多」、「Day五官靚好多」、「阿Day剩係真香港小姐」。莊子璇向傳媒解釋，那張照片自己剛好半開合眼，但表示這是個美好的回憶，不會介意網民的批評。至於被問及當選港姐後有沒有得到Day祝福，她稱仍未看完所有訊息。