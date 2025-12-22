莊子璇靚樣升級至5.0變網紅樣 圓眼臥蠶配高鼻 網民驚呼：又唔同咗

23歲港姐冠軍莊子璇又有新動作！昨日（21日）分享最新靚相，相中嘅她擁有圓圓大眼、顯眼臥蠶、高挺鼻樑同豐厚嘴唇，與當年參選港姐時嘅樣貌相比簡直判若兩人。有眼利網民立即留言「又唔同樣了」，質疑呢位2023年港姐冠軍嘅美貌再次「進化升級」，變成時下流行嘅網紅樣。