23歲莊子璇被爆與「神秘男友人」撐枱腳 激動回應感情狀況 目前只專注做2件事

23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）早前因拍攝TVB劇集《金式森林》與視帝郭晉安結緣，劇中飾演父女，戲裡戲外關係融洽。劇集殺青後，二人多次相約聚會及打網球，引發「父女戀」傳聞。莊子璇此前出席活動時已澄清，強調與郭晉安如親人般的父女情，希望他不介意外界揣測。