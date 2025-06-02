23歲莊子璇被爆與「神秘男友人」撐枱腳 激動回應感情狀況 目前只專注做2件事
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23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）早前因拍攝TVB劇集《金式森林》與視帝郭晉安結緣，劇中飾演父女，戲裡戲外關係融洽。劇集殺青後，二人多次相約聚會及打網球，引發「父女戀」傳聞。莊子璇此前出席活動時已澄清，強調與郭晉安如親人般的父女情，希望他不介意外界揣測。
神秘男友報道惹誤會 莊子璇幽默澄清
近日又有報道指莊子璇與「神秘男友人」親密撐枱腳，掀起新緋聞。她隨即在社交平台上載與友人的對話截圖，友人轉載報道並笑稱：「咩料呀，我變咗做男人？隻手伸要唔係我嘅」。
莊子璇再發文澄清所有的緋聞：「喂呀〜我個朋友仔話佢唔係男人，隻手唔係佢㗎，係當日服務我哋個姐姐隻手（冇錯，隻手係女仔嘅）最後〜想一次過一個澄清我冇任何嘅戀情，最近都係專注工作學緊唱歌，學緊日文〜真的不希望再影響身邊的人。」
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莊子璇澄清緋聞 強調純粹親情
5月21日，莊子璇出席活動回應與郭晉安的緋聞，澄清網球訓練並非二人獨處，還有何廣沛等劇組人員參與，因她與同組演員經驗不足，郭晉安熱心指導。她強調與郭晉安的關係如親人：「我們像父女一樣，希望他不會介意這些傳言。」被問及是否接受年齡差距大的戀情，莊子璇表示：「因為愛情係冇分國藉、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。」
莊子璇獲郭晉安親自指導打網球
日前莊子璇在社交網分享打網球的片段，並發文：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」，片中見子璇原來獲《金》劇演其父親的安仔親自指導，難怪她亦非常用心學習。 其實安仔有多年打網球經驗，「波友」有鄭嘉穎及黃智賢等。
莊子璇大讚：Daddy好好冇鬧我
子璇在事後接受媒體訪問時坦言：「我係第一次打，我本身識打羽毛球，但網球就未打過。Daddy好好，但我都仲未好識！」當被問到是否有被爸爸鬧過時，她笑著回應：「冇呀！佢好有耐性教我哋，佢真係打得好好。」
網民起哄：安仔第二春
對此，唔少網民都非常關心安仔離婚後嘅生活，見到佢同莊子璇打網球，不禁起哄：「安仔第二春」、「一齊研究下球技」、「想同佢打羽毛球」
圖片來源：IG@hilary_ig、莊子璇IG資料或影片來源：原文刊於新假期