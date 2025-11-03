港姐冠軍莊子璇｜首拍劇壓力爆煲驚現幻覺！全靠郭晉安一招成功爆喊？
莊子璇獨家專訪驚爆 瞓覺以為有Cam
首次拍劇便要應付大量內心戲的莊子璇，在日前一個專訪中，坦言面對排山倒海的壓力，一度瀕臨崩潰邊緣。她憶述當時情況，直言：「有段時間瞓瞓吓覺彈起身會以為有 Cam Take 緊我，完全唔知自己做咩，嗰陣時係比較大壓力。」這種精神緊張的狀態，直接影響到她的演出，尤其是一場在海邊拍攝的重要喊戲，她無論如何都哭不出來，內心焦急萬分：「嗰日我已經特登早啲去令自己進入個情緒，但我醞釀咗成個鐘都係喊唔出、一滴都流唔出。」眼見全劇組都在等待，令她感到非常自責，深怕自己成為進度的絆腳石。
郭晉安神級指導「一招開關掣」
正當莊子璇陷入自我懷疑的低谷時，劇中飾演其父親的郭晉安（安仔）及時伸出援手。莊子璇感激地表示，一眾前輩都非常友善，不斷鼓勵她要學會享受過程，放下緊張。她特別提到安仔在片場的指導，形容為打開了她的「爆喊開關掣」。在拍攝另一場情緒戲前，安仔不斷引導她要真實地想像角色所面對的困境與心情。憑著安仔的循循善誘，莊子璇成功在正式拍攝前已完全沉浸在角色之中，淚水自然流下。她憶述：「我喺 roll 機前已經喊緊，原本導演想安仔拍先，但安仔好好，佢提出我拍先，因為佢見到我個感情已經 Ready，唔想要我嚟多一次。」這個貼心的舉動，讓她成功捕捉到最真實的情感，表現大獲改善。
莊子璇喊戲前後對比 監製爆料特意重拍
莊子璇的進步並非空談，劇集監製林志華亦親證她的努力。上周播出的劇情中，觀眾可以看到莊子璇有兩場截然不同的喊戲，一場是她提及喊不出來的海邊戲，另一場則是在街頭與父親視像通話的爆喊場面，後者明顯看到她喊至眼淚鼻涕直流，情緒投入得多。林志華受訪時爆料，原來這場進步明顯的喊戲是特意補拍的：「因為呢場戲係好早拍嘅，嗰時 Hilary 仲未完全進入狀態，後尾問佢介唔介意重拍，佢都一口答應。」林志華大讚莊子璇是一位非常用心和願意學習的演員，即使要重拍也毫无怨言，並透露她無論在開拍前後，都自發上了很多演技進修課程，力求進步。
網民意見兩極化「睇到佢好努力」
《金式森林》播出後，網民對莊子璇的演技評價呈兩極化。有部分網民認為她作為新人，表現尚有進步空間，留言指：「演技唔自然，講嘢比較造作。」對此，莊子璇亦坦然接受，並認同意見：「其實我喺拍嘅時候都有留意呢個問題，但有時候對住鏡頭就好想提高把聲驚人聽唔到。」不過，亦有大批網民力撐，認為以首次拍劇來說表現尚算可以，更重要的是看到她的努力與誠意：「肯面對批評已經好好」、「睇得出佢好努力想做好，值得鼓勵」、「新人係需要時間浸淫嘅，加油！」莊子璇虛心學習的態度，加上監製的肯定，讓不少觀眾對她刮目相看，期待她未來的蛻變。