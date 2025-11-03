港姐冠軍莊子璇｜首拍劇壓力爆煲驚現幻覺！全靠郭晉安一招成功爆喊？

港姐冠軍莊子璇（Hilary）近日首度擔正台慶劇《金式森林》，演技備受關注之際，她竟自揭拍攝期間壓力爆煲，情況令人心痛！莊子璇在專訪中透露曾因壓力太大，睡覺時會突然驚醒，以為有攝影機正在拍攝自己，更有一場海邊爆喊戲完全哭不出來，質疑自己會拖累整個劇組。究竟這位演藝圈新人是如何克服巨大的心理關口？而視帝級前輩郭晉安又用了甚麼絕招讓她瞬間開竅？