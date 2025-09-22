莊子璇處女劇演技遭洗版式狠批 6秒片段引發災難 網民：蔡思貝都好過你！

TVB新劇《金式森林》尚未在香港正式播出，已在內地平台掀起熱話，但焦點竟非三屆視帝郭晉安，而是2023年港姐冠軍莊子璇！她首次拍劇的表現，因一段僅6秒的片段而遭到網民洗版式狠批，演技被指極度生硬，甚至連導演的標準也受到質疑，究竟發生了什麼事？