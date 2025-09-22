莊子璇處女劇演技遭洗版式狠批 6秒片段引發災難 網民：蔡思貝都好過你！
廣告
TVB新劇《金式森林》尚未在香港正式播出，已在內地平台掀起熱話，但焦點竟非三屆視帝郭晉安，而是2023年港姐冠軍莊子璇！她首次拍劇的表現，因一段僅6秒的片段而遭到網民洗版式狠批，演技被指極度生硬，甚至連導演的標準也受到質疑，究竟發生了什麼事？
莊子璇《金式森林》6秒片段出事
近日有網民在社交平台上分享了一段《金式森林》的短片，片中莊子璇神色慌張地跑進房間，向飾演伯娘的龔慈恩說：「伯娘，嫲嫲就唔得了」。然而，她從門外跑到門內的過程，被網民質疑完全沒有焦急情緒，表情和肢體語言都顯得極不自然。分享片段的網民更毫不留情地寫道：「好心你係走戲定做戲啊？？？入到門先演？」，直指其演技令人瞬間出戲。
莊子璇曾被郭晉安氣場震懾
莊子璇早前因拍攝《金式森林》曾與郭晉安鬧出「父女戀」緋聞，但兩人早已否認。她接受訪問時曾坦言，首次見到郭晉安時被對方的氣場震懾，幸得對方鼓勵。她說：「第一次見佢好有氣場，同佢相處溫柔啲。佢都有問我係咪第一次拍劇，佢叫我放鬆啲唔好緊張。」談及拍劇壓力，她透露除了背對白，還要花時間揣摩角色，有時會跟家人對稿，但家人照稿讀的方式反而會讓她出戲：「個情緒又會拉返落嚟。」
網民狠批莊子璇演技似綜藝
該段僅僅6秒的片段，卻引來大量網民留言批評。不少人認為莊子璇的演出完全不像在演戲，紛紛留言嘲諷：「沒開聲音，好像是喜劇」、「我以為佢扮盲㗎添」、「我看她演戲，好像在演綜藝，好難受」。更有網民直言她的表現影響了觀劇意欲：「就是因為她，我都不想看這劇」。部分評論更尖銳地指出，她或許更適合其他類型的節目：「應該去做兒童或者飲食節目」。
蔡思貝意外獲平反 導演被質疑收貨標準
莊子璇的生硬演技，竟意外讓昔日也曾備受演技爭議的師姐蔡思貝獲得平反。有網民直言沒比較沒傷害：「這麼看，蔡思貝好很多，起碼演技比佢好」、「蔡思貝，回來啦，我們原諒你啦」。除了演員本身，網民也將矛頭指向製作團隊，質疑導演為何會對如此生硬的演技收貨，留言道：「導演要反省一下，咁都收貨」、「硬捧啊」。看來莊子璇的演員之路，仍需加倍努力。
圖片來源：劇集截圖、小紅書截圖、ig@onjai109、ig@hilary_ig、IG@hilary_ig、TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@sisleychoi資料或影片來源：原文刊於新假期