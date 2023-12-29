港姐冠軍莊子璇外貌升級變2.0 發展不如落選佳麗疑為日後鋪路
莊子璇騷身材驚被指變樣
莊子璇早前趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。她近日出席TVB萬千星輝頒獎典禮活動時，外貌亦比起之前明顯有變化。
莊子璇發展輸同期港姐
莊子璇在奪冠後發展平平，在影視上遲遲未起步。同屆的季軍王敏慈已經孖住前輩江美儀拍飲食節目，而落選的郭珮文更成為今屆港姐中最快彈起的一位，早前已宣布將會孖黃宗澤拍新劇，而同樣落選的鄧凱文亦已加入《東張西望》，發展均比冠軍莊子璇好。
莊子璇認未夠班拎「最具潛質新人獎」
雖然莊子璇的發展比起同屆的佳麗差，但是TVB仍然待這位冠軍不薄。在即將舉辦的《萬千星輝頒獎禮》中，莊子璇被提名角逐「最具潛質新人」，與知名度甚高的炎明熹、游嘉欣以及古佩玲等爭做最強新人。不過早前莊子璇亦曾大方表示自己只是「陪跑」，皆因未有甚麼作品，而且位位角逐的前輩都十分勁。
港姐冠軍莊子璇公開中學時期合照 遭網民狠批借Day@COLLAR搏上報
現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），自奪冠後是非不斷，先後被指是雙面人，隨後又被揭是福建社團聯會骨幹成員，甚至被多位落選佳麗力數不是，雖然她之後曾經一再澄清，但形象已經大受打擊。她早前在社交網站上公開自己的中學時期舊照，更一併公開她與中學同學兼COLLAR成員Day（許軼）的合照，卻遭網民鬧爆「一味靠黐」！
莊子璇與Day中學合照曝光
莊子璇昔日參選港姐時自爆與隔離台ViuTV出身的COLLAR成員Day是中學同學之後，火速受到外界關注，2人以前的班相更在網上一度封傳。日前Hilary在Instagram公開多張中學時期的照片，並寫道：「手機相冇曬以前嘅相，得返IG陸運會嘅相，懷緬一下！」其中還有2張照片是她與Day的合照，只見照片中的她們擺出托頭、V字手的動作非常青澀，又攬頭攬頸影相，可見2人關係似乎不錯。
網民反應兩極
2人的青澀舊照公開之後，雖然有不少網民大讚她們可愛又青春，但亦有很多狠批港姐冠軍居然外貌輸給女團成員一條街：「呢啲級數都做到冠軍」、「Day贏晒」、「冇比較冇傷害」。更有網民覺得2人近期一張合照都沒有，根本就一點也不friend，認為莊子璇公開合照有居心：「搵返啲中一二陸運會嘅相出嚟黐人氣」、「黐夠Day未」、「又要借呀day上報」、「一張近期少少嘅相都冇」。
昔日班相曝光
莊子璇和Day昔日的中學班相在網上流傳，不少人覺得女團成員的Day比起港姐冠軍的莊子璇更加靚女，不解為何莊子璇能夠奪冠：「Day都好過佢」、「到底點選到冠軍」、「Day正好多」、「Day五官靚好多」、「阿Day剩係真香港小姐」。莊子璇向傳媒解釋，那張照片自己剛好半開合眼，但表示這是個美好的回憶，不會介意網民的批評。至於被問及當選港姐後有沒有得到Day祝福，她稱仍未看完所有訊息。
參選時曾自爆與Day是中學同學
有網民留意到女團COLLAR成員Day都有follow莊子璇的IG，她透露對方是自己的中學同學，因此相識，而且2人關係良好經常會一齊玩。翻查紀錄，Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，該校的校友還有鄧小巧以及游嘉欣。
莊子璇香港小姐2023｜賣口乖自認TVB擁躉
被記者問到為何不與Day一同參加ViuTV的《全民造星》，莊子璇即「賣口乖」，表示自己從小只看TVB，她又指直到得知Day以COLLAR成員身份出道，才得知有《全民造星》這個節目。她續指，雖然自己亦喜歡唱歌跳舞，但如果要選女團就要作考慮。
被爆成為大熱之後目中無人
莊子璇早前曾經向傳媒表示自己是COLLAR成員Day的中學同學，又表示自己自細已經是TVB擁躉，該番言論已經令外界覺得有她有攀關係之嫌。外表清純可愛的莊子璇更被報道指出，是個勢利十足的雙面人，不但成為大熱之後變得目中無人經常「擺款」對人指指點點，更被爆喜歡黐住幕後工作人員，更經常大獻殷勤及「賣口乖」而獲得著數，因此引來眾候選佳麗反感，被外界封作「黃心穎2.0」。
語帶雙關否認佳麗「眼紅」自己
另外，莊子璇昨日（3日）出席活動時被問到，會否擔心自己是大熱門而引起其他候選佳麗「眼紅」，她當時回答稱其他人的想法是他們的事，亦控制不到他人的嘴巴，但會做好自己，答得非常模稜兩可，疑似意有所指。
先拔頭籌奪獎信心爆棚
TVB於周一（10日）《2023香港小姐競選》舉行記者會，大熱之一的莊子璇先拔頭籌奪「一見鍾意佳麗」獎項，成為眾佳麗之中的焦點，她接受傳媒訪問時表示令她增添了不少信心，但亦因此感到有壓力，擔心會做得不好。
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