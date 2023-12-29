港姐冠軍莊子璇外貌升級變2.0 發展不如落選佳麗疑為日後鋪路

現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），自參賽起已爭議不斷，雖然曾一度被其他佳麗暗諷是雙面人，但仍然奪冠軍頭銜。不過莊子璇奪冠後的發展視乎不敵其他佳麗，甚至連曝光率都略輸一籌，更被網民封為「空殼」冠軍……