莊子璇香港小姐2023｜被爆是福建社團聯會骨幹成員 長文澄清有誤會
莊子璇香港小姐2023｜參賽期間有大大小小的誤會
莊子璇於帖文中提及參選的三個月間，「有開心有唔開心」，「亦都有大大小小嘅誤會」，而她未必可以一一解釋清楚，未知是否暗指最近「好能裝」及雙面人的傳言。而她也表示自己不會自滿，會繼續努力學習，希望「終有日可以令大家認同我」。同時她亦藉帖文感謝各佳麗一路以來的陪伴，不會辜負大家的期望。
莊子璇香港小姐2023｜網民不收貨 留言狠批
雖然長文得到不少好友的鼓勵，但是仍有不少網民不收貨，不滿莊子璇成為本屆冠軍，甚至有網民將她與10號佳麗陳霈錤（Hera Chan）作比較。
莊子璇香港小姐2023｜賽後被爆是福建社團聯會的骨幹成員
而莊子璇的爭議並不限於與其他佳麗之間，她更被爆出是福建社團聯會的骨幹成員，再一次引起大批網民的討論。
香港小姐2023｜落選佳麗IG出「梗圖」 暗示有人很能「裝」
落選的6號胡睿涵於個人社交平台上載了一張「梗圖」，並配文表示：「不做評價」。有網民指出「裝」與「莊」同音，圖中的「好能裝，像你一樣」亦被指暗寸冠軍15號莊子璇！而本尊亦有親自回覆網民的負評，又稱：「我服，我替別人不服」，疑似暗示不滿賽果。
香港小姐2023｜多位落選佳麗回覆帖文 認同胡睿涵之帖文
該貼文更獲8號友誼小姐姜依宁，以及7 號毛志琛回覆，隨後胡睿涵亦點讚她們的留言，引起大批網民的不滿！
被爆成為大熱之後目中無人
莊子璇早前曾經向傳媒表示自己是COLLAR成員Day的中學同學，又表示自己自細已經是TVB擁躉，該番言論已經令外界覺得有她有攀關係之嫌。外表清純可愛的莊子璇更被報道指出，是個勢利十足的雙面人，不但成為大熱之後變得目中無人經常「擺款」對人指指點點，更被爆喜歡黐住幕後工作人員，更經常大獻殷勤及「賣口乖」而獲得著數，因此引來眾候選佳麗反感，被外界封作「黃心穎2.0」。
語帶雙關否認佳麗「眼紅」自己
另外，莊子璇昨日（3日）出席活動時被問到，會否擔心自己是大熱門而引起其他候選佳麗「眼紅」，她當時回答稱其他人的想法是他們的事，亦控制不到他人的嘴巴，但會做好自己，答得非常模稜兩可，疑似意有所指。
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