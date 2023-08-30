莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐

莊子璇香港小姐2023｜被爆是福建社團聯會骨幹成員 長文澄清有誤會

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《2023香港小姐競選》的冠軍得主莊子璇（Hilary ）自加冕以來負面新聞不斷，昨日（29日）她於個人社交平台上載了多張照片，並附以長文分享參賽以來的心路歷程。

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 莊子璇成為2023年香港小姐冠軍。
莊子璇成為2023年香港小姐冠軍。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）

莊子璇香港小姐2023｜參賽期間有大大小小的誤會

莊子璇於帖文中提及參選的三個月間，「有開心有唔開心」，「亦都有大大小小嘅誤會」，而她未必可以一一解釋清楚，未知是否暗指最近「好能裝」及雙面人的傳言。而她也表示自己不會自滿，會繼續努力學習，希望「終有日可以令大家認同我」。同時她亦藉帖文感謝各佳麗一路以來的陪伴，不會辜負大家的期望。

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 莊子璇於IG以長文分享參賽的心路歷程。
莊子璇於IG以長文分享參賽的心路歷程。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 感性向各位佳麗道謝。
感性向各位佳麗道謝。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 莊子璇以大熱姿態奪得冠軍。
莊子璇以大熱姿態奪得冠軍。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 接受后冠加冕一刻。
接受后冠加冕一刻。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 在一眾佳麗中脫穎而出。
在一眾佳麗中脫穎而出。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐
（圖片來源：IG@HILARY_IG）

莊子璇香港小姐2023｜網民不收貨 留言狠批

雖然長文得到不少好友的鼓勵，但是仍有不少網民不收貨，不滿莊子璇成為本屆冠軍，甚至有網民將她與10號佳麗陳霈錤（Hera Chan）作比較。

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 網民狠批莊自璇的發文。
網民狠批莊自璇的發文。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 認為她的發文話中有話。
認為她的發文話中有話。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 批她是最具爭議的冠軍。
批她是最具爭議的冠軍。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 更有內地網民表示莊子璇是最普通的港姐。
更有內地網民表示莊子璇是最普通的港姐。（圖片來源：IG@HILARY_IG）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 網民的留言似乎不滿莊子璇比賽時的發言。
網民的留言似乎不滿莊子璇比賽時的發言。（圖片來源：IG@HILARY_IG）

莊子璇香港小姐2023｜賽後被爆是福建社團聯會的骨幹成員

而莊子璇的爭議並不限於與其他佳麗之間，她更被爆出是福建社團聯會的骨幹成員，再一次引起大批網民的討論。

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐
（圖片來源：網上圖片）

香港小姐2023｜落選佳麗IG出「梗圖」 暗示有人很能「裝」

落選的6號胡睿涵於個人社交平台上載了一張「梗圖」，並配文表示：「不做評價」。有網民指出「裝」與「莊」同音，圖中的「好能裝，像你一樣」亦被指暗寸冠軍15號莊子璇！而本尊亦有親自回覆網民的負評，又稱：「我服，我替別人不服」，疑似暗示不滿賽果。

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 6號胡睿涵。
6號胡睿涵於賽後出post暗寸有人很能「裝」。（圖片來源：TVB 直播畫面截圖）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 6號胡睿涵於賽後在IG上載「梗圖」疑似暗寸冠軍。
胡睿涵於賽後在IG上載「梗圖」疑似暗寸冠軍。（圖片來源：IG@huru1han_hanna）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 2023香港小姐競選 晚裝造型 6 號胡睿涵。
6 號胡睿涵。（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜多位落選佳麗回覆帖文 認同胡睿涵之帖文

該貼文更獲8號友誼小姐姜依宁，以及7 號毛志琛回覆，隨後胡睿涵亦點讚她們的留言，引起大批網民的不滿！

莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 8號友誼小姐姜依宁。
8號友誼小姐姜依宁於帖文留下表情符號作回應。（圖片來源：TVB 直播畫面截圖）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 8號友誼小姐姜依宁亦有留言。
友誼小姐姜依宁的留言獲胡睿涵點讚。（圖片來源：IG@huru1han_hanna）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 7 號毛志琛。
7 號毛志琛亦同樣以表情符號回覆帖文。（圖片來源：TVB 直播畫面截圖）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 7 號毛志琛同樣留言回覆。（圖片來源：IG@huru1han_hanna
毛志琛同樣留言回覆，胡睿涵均有點讚。（圖片來源：IG@huru1han_hanna
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 胡睿涵稱替別人不服賽果。
胡睿涵稱替別人不服賽果。（圖片來源：IG@huru1han_hanna）

被爆成為大熱之後目中無人

莊子璇早前曾經向傳媒表示自己是COLLAR成員Day的中學同學，又表示自己自細已經是TVB擁躉，該番言論已經令外界覺得有她有攀關係之嫌。外表清純可愛的莊子璇更被報道指出，是個勢利十足的雙面人，不但成為大熱之後變得目中無人經常「擺款」對人指指點點，更被爆喜歡黐住幕後工作人員，更經常大獻殷勤及「賣口乖」而獲得著數，因此引來眾候選佳麗反感，被外界封作「黃心穎2.0」。

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15號莊子璇是討論度最高的佳麗之一。（圖片來源：TVB）
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莊子璇外表清純可愛，但卻被指是個勢利十足的雙面人。（圖片來源：TVB）
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報道指出莊子璇經常大獻殷勤及「賣口乖」。（圖片來源：TVB）
莊子璇香港小姐2023｜莊子璇 香港小姐 香港小姐2023｜落選佳麗 友誼小姐 香港小姐2023 落選佳麗 莊子璇 香港小姐2023 香港小姐2023 16位港姐候選佳麗左起）：1 號吳詠婷Anna）、2 號黃泳嘉Jessica）、3 號鄧凱文Eris） 4 號王怡然Lynn）、5 號梁倩淇Debbie）、6 號胡睿涵Hanna）、7 號毛志琛 Viktoria）、8 號姜依宁Jenny）、9 號潘明璇Michelle）、10 號陳霈錤 Hera）、12 號梁晶晶Nicole）、13 號陳曉彤Cindy）、14 號陳怡名Zora）、 15 號莊子璇Hilary）、16 號郭珮文Juliana）及 17 號王敏慈Lovelle）。
據悉莊子璇（右三）被其他佳麗杯葛。（圖片來源：TVB）

語帶雙關否認佳麗「眼紅」自己

另外，莊子璇昨日（3日）出席活動時被問到，會否擔心自己是大熱門而引起其他候選佳麗「眼紅」，她當時回答稱其他人的想法是他們的事，亦控制不到他人的嘴巴，但會做好自己，答得非常模稜兩可，疑似意有所指。

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莊子璇的回應耐人尋味。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB直播畫面截圖、莊子璇Instagram

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