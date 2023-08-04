香港小姐2023｜「港版IU」莊子璇被踢爆是雙面人 向佳麗擺款後遭眾人杯葛

《2023香港小姐競選》將於月底舉行，16位候選佳麗之中已經有幾位率先彈起成為大熱，其中以15號莊子璇（Hilary）討論度最高，由第一輪面試已經憑清純外表深得網民歡心被封「港版IU」，早前更連奪「一見鍾意佳麗」及「越南越愛香港小姐」獎項，連胡定欣都大讚她有機會穩入三甲。然而人紅自然是非多，今日（4日）有報道指出，莊子璇疑因態度不佳被其餘佳麗們杯葛，又踢爆她雙面人的行為，能否穩入三甲似乎還有不少變數。