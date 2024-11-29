莊子璇扮小偷被批戲屎 仲同黃心穎撞樣 7字高EQ回應劣評
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港姐冠軍莊子璇（Hilary）最近參與了《警聲百二秒II》的「爆格之王」短片拍攝，飾演一名學神小偷，但其表演被一些網民認為過於誇張，甚至有人認為她在外觀上與黃心穎相似！
莊子璇扮小偷被批演技浮誇
在《警聲百二秒II》「爆格之王」短片中，莊子璇與李君妍一起扮演學神小偷，目的是透過搞笑的方式宣傳防爆小貼士，以防止賊人有機可乘。對於莊子璇的表現，有網民認為她的演技過於誇張，甚至建議她應該去《愛回家》客串演出。不少網民更指出莊子璇同黃心穎神撞樣！
莊子璇7字高EQ回應 部分網民留言力撐
對此，莊子璇大方回應：「哈哈哈，其實我是搞笑女」。不少網民亦有留言撐莊子璇，認為莊子璇表現可愛，搞笑短劇就應該要誇張：「下次演喜劇」、「演的很好啊喜歡看到，希望可以看多點你拍戲」、 「其實可以的，挺期待她演戲的」等。
《金式森林》郭晉安曾對莊子璇表現讚不絕口
莊子璇在2023年度香港小姐中獲得冠軍後，一直擔任了多個節目，包括台慶和J Music的主持工作。她今年以完成了她首部參演的電視劇《金式森林》的拍攝，與多位知名演員合作。在劇中，她的父親角色由郭晉安飾演，郭晉安對莊子璇的表現讚不絕口，他表示莊子璇雖然沒有接受過正式的表演訓練，但她展現了許多演技上的技巧，並希望莊子璇能夠獲得新人獎。
圖片來源：《警聲百二秒II》、IG@jacquelinebwong、IG@hilary_ig、IG@onjai109