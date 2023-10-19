港姐冠軍莊子璇公開中學時期合照 遭網民狠批借Day@COLLAR搏上報

現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），自奪冠後是非不斷，先後被指是雙面人，隨後又被揭是福建社團聯會骨幹成員，甚至被多位落選佳麗力數不是，雖然她之後曾經一再澄清，但形象已經大受打擊。她早前在社交網站上公開自己的中學時期舊照，更一併公開她與中學同學兼COLLAR成員Day（許軼）的合照，卻遭網民鬧爆「一味靠黐」！