莊子璇 day

港姐冠軍莊子璇公開中學時期合照 遭網民狠批借Day@COLLAR搏上報

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現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary），自奪冠後是非不斷，先後被指是雙面人，隨後又被揭是福建社團聯會骨幹成員，甚至被多位落選佳麗力數不是，雖然她之後曾經一再澄清，但形象已經大受打擊。她早前在社交網站上公開自己的中學時期舊照，更一併公開她與中學同學兼COLLAR成員Day（許軼）的合照，卻遭網民鬧爆「一味靠黐」！

莊子璇 day 應屆港姐冠軍莊子璇。
應屆港姐冠軍莊子璇。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day COLLAR成員Day。
COLLAR成員Day。（圖片來源：IG@6y_day）

莊子璇與Day中學合照曝光

莊子璇昔日參選港姐時自爆與隔離台ViuTV出身的COLLAR成員Day是中學同學之後，火速受到外界關注，2人以前的班相更在網上一度封傳。日前Hilary在Instagram公開多張中學時期的照片，並寫道：「手機相冇曬以前嘅相，得返IG陸運會嘅相，懷緬一下！」其中還有2張照片是她與Day的合照，只見照片中的她們擺出托頭、V字手的動作非常青澀，又攬頭攬頸影相，可見2人關係似乎不錯。

莊子璇 day 左起：Day、莊子璇
左起：Day、莊子璇（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day 2人當年關係應該不錯。
2人當年關係應該不錯。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day 莊子璇公開多張中學時期的照片。
莊子璇公開多張中學時期的照片。（圖片來源：IG@hilary_ig）

網民反應兩極

2人的青澀舊照公開之後，雖然有不少網民大讚她們可愛又青春，但亦有很多狠批港姐冠軍居然外貌輸給女團成員一條街：「呢啲級數都做到冠軍」、「Day贏晒」、「冇比較冇傷害」。更有網民覺得2人近期一張合照都沒有，根本就一點也不friend，認為莊子璇公開合照有居心：「搵返啲中一二陸運會嘅相出嚟黐人氣」、「黐夠Day未」、「又要借呀day上報」、「一張近期少少嘅相都冇」。

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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）
莊子璇 day
（圖片來源：網上圖片）

昔日班相曝光

莊子璇和Day昔日的中學班相在網上流傳，不少人覺得女團成員的Day比起港姐冠軍的莊子璇更加靚女，不解為何莊子璇能夠奪冠：「Day都好過佢」、「到底點選到冠軍」、「Day正好多」、「Day五官靚好多」、「阿Day剩係真香港小姐」。莊子璇向傳媒解釋，那張照片自己剛好半開合眼，但表示這是個美好的回憶，不會介意網民的批評。至於被問及當選港姐後有沒有得到Day祝福，她稱仍未看完所有訊息。

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Day（黃圈）和莊子璇（紅圈）。（圖片來源：網上圖片）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 莊子璇紅圈）同Day許軼，黃圈）是中學同班同學，2人畢業時遇着疫情，畢業相要戴口罩影。
莊子璇（紅圈）同Day(許軼，黃圈）是中學同班同學，2人畢業時遇着疫情，畢業相要戴口罩影。（圖片來源：網上圖片）

參選時曾自爆與Day是中學同學

有網民留意到女團COLLAR成員Day都有follow莊子璇的IG，她透露對方是自己的中學同學，因此相識，而且2人關係良好經常會一齊玩。翻查紀錄，Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，該校的校友還有鄧小巧以及游嘉欣。

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第三輪面試時的莊子璇。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
香港小姐2023 莊子璇 Day是莊子璇的中學同學。
Day是莊子璇的中學同學。（圖片來源：IG＠6y_day）

莊子璇香港小姐2023｜賣口乖自認TVB擁躉

被記者問到為何不與Day一同參加ViuTV的《全民造星》，莊子璇即「賣口乖」，表示自己從小只看TVB，她又指直到得知Day以COLLAR成員身份出道，才得知有《全民造星》這個節目。她續指，雖然自己亦喜歡唱歌跳舞，但如果要選女團就要作考慮。

莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。
第二次面試以黑色晚裝現身，大展性感的一面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023 港姐 今日變得非常老氣。
莊子璇曾向記者表示從小只看TVB。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

被爆成為大熱之後目中無人

莊子璇早前曾經向傳媒表示自己是COLLAR成員Day的中學同學，又表示自己自細已經是TVB擁躉，該番言論已經令外界覺得有她有攀關係之嫌。外表清純可愛的莊子璇更被報道指出，是個勢利十足的雙面人，不但成為大熱之後變得目中無人經常「擺款」對人指指點點，更被爆喜歡黐住幕後工作人員，更經常大獻殷勤及「賣口乖」而獲得著數，因此引來眾候選佳麗反感，被外界封作「黃心穎2.0」。

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15號莊子璇是討論度最高的佳麗之一。（圖片來源：TVB）
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莊子璇外表清純可愛，但卻被指是個勢利十足的雙面人。（圖片來源：TVB）
莊子璇 day 莊子璇 香港小姐2023 香港小姐2023 莊子璇 莊子璇昨晚表現大方淡定，成功先拔頭籌。
報道指出莊子璇經常大獻殷勤及「賣口乖」。（圖片來源：TVB）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 莊子璇 香港小姐2023 香港小姐2023 16位港姐候選佳麗左起）：1 號吳詠婷Anna）、2 號黃泳嘉Jessica）、3 號鄧凱文Eris） 4 號王怡然Lynn）、5 號梁倩淇Debbie）、6 號胡睿涵Hanna）、7 號毛志琛 Viktoria）、8 號姜依宁Jenny）、9 號潘明璇Michelle）、10 號陳霈錤 Hera）、12 號梁晶晶Nicole）、13 號陳曉彤Cindy）、14 號陳怡名Zora）、 15 號莊子璇Hilary）、16 號郭珮文Juliana）及 17 號王敏慈Lovelle）。
據悉莊子璇（右三）被其他佳麗杯葛。（圖片來源：TVB）

語帶雙關否認佳麗「眼紅」自己

另外，莊子璇昨日（3日）出席活動時被問到，會否擔心自己是大熱門而引起其他候選佳麗「眼紅」，她當時回答稱其他人的想法是他們的事，亦控制不到他人的嘴巴，但會做好自己，答得非常模稜兩可，疑似意有所指。

莊子璇 day 莊子璇 香港小姐2023 莊子璇的回應耐人尋味。
莊子璇的回應耐人尋味。（圖片來源：TVB）

先拔頭籌奪獎信心爆棚

TVB於周一（10日）《2023香港小姐競選》舉行記者會，大熱之一的莊子璇先拔頭籌奪「一見鍾意佳麗」獎項，成為眾佳麗之中的焦點，她接受傳媒訪問時表示令她增添了不少信心，但亦因此感到有壓力，擔心會做得不好。

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莊子璇在記者會上先拔頭籌奪「一見鍾意佳麗」獎項。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

集性感可愛於一身

莊子璇以清純形象示人，常於Instagram上傳旅行照和可愛自拍照，不過在她亦有不少性感生活照，露肩露長腿樣樣齊。另外，21歲的她亦對於玩cosplay非常有興趣，試過低胸扮仙子大曬好身材，性感得來亦很可愛，吸引逾7000名粉絲追蹤，連女團COLLAR成員Day都有follow！

莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 集性感可愛於一身。
集性感可愛於一身。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 港姐 唔賣性感，行清純路線。
唔賣性感，行清純路線。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 Hilary非常喜歡動物。
Hilary非常喜歡動物。（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇 day 香港小姐2023 莊子璇 香港小姐2023｜莊子璇 熱愛cosplay。
熱愛cosplay。（圖片來源：IG@hilary_ig）
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可愛女生喜歡可愛事物。（圖片來源：IG@hilary_ig）

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠6y_day、YouTube@TVB 娛樂新聞台、IG@hilary_ig、TVB

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