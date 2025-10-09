45歲莊思敏婚禮現場激罕Deep V照曝光！峇里島低調嫁高級督察男友 吳若希唱《越難越愛》贈興

現年45歲的藝人莊思敏（Jacquelin）離婚近3年後，感情生活一直備受關注。昨日（8日）驚傳她在峇里島與圈外男友黃耀彬（Matthew）低調舉行婚禮，消息震撼娛樂圈！婚禮現場照片隨後在網上流出，莊思敏一身超性感Deep V婚紗極度吸睛，加上好友吳若希現場獻唱，場面溫馨又熱鬧。究竟這場秘密婚禮還有甚麼驚喜細節？