45歲莊思敏婚禮現場激罕Deep V照曝光！峇里島低調嫁高級督察男友 吳若希唱《越難越愛》贈興
廣告
現年45歲的藝人莊思敏（Jacquelin）離婚近3年後，感情生活一直備受關注。昨日（8日）驚傳她在峇里島與圈外男友黃耀彬（Matthew）低調舉行婚禮，消息震撼娛樂圈！婚禮現場照片隨後在網上流出，莊思敏一身超性感Deep V婚紗極度吸睛，加上好友吳若希現場獻唱，場面溫馨又熱鬧。究竟這場秘密婚禮還有甚麼驚喜細節？
莊思敏峇里島婚禮現場曝光
莊思敏今次再婚雖然力求低調，但婚禮的精彩畫面依然被曝光。為她操刀妝容的婚禮化妝師率先分享合照，意外讓莊思敏的超激Deep V婚紗造型流出，只見她胸前灑上閃粉，大騷長達4吋的驚人事業線，性感程度爆燈。此外，有身處同一酒店的網友剛好目擊了這場草坪婚禮，透露現場氣氛非常熱烈，歌手好友吳若希更即場獻唱其經典金曲《越難越愛》，一對新人跟著音樂揮手，完全沉醉在幸福的氛圍之中。
莊思敏IG發文親證喜訊
隨著婚禮消息在網上傳開，莊思敏今日亦終於在個人Instagram上正式宣布喜訊，並貼出多張與老公黃耀彬的甜蜜婚照。她大方承認婚事並感謝外界祝福，同時也為圈外人丈夫保留私隱，寫道：「多謝大家的祝福❤️ 由於男方是圈外人。我們決定低調處理。希望大家給予我們空間 。謝謝大家！ 💜」對於外界猜測她是否奉子成婚而閃嫁，莊思敏在回覆傳媒查詢時也直接否認了相關傳聞，表示並非有喜。
莊思敏離婚3年情定高級督察
回顧莊思敏的感情路，她在2020年與台灣男友閃電結婚，但這段婚姻僅維持了兩年，便於2022年宣布結束。恢復單身近3年後，她終於覓得真愛，據悉新郎哥黃耀彬（Matthew）是一名高級督察，兩人撻著約一年半，感情發展迅速且穩定，最終決定攜手步入人生新階段。而好友黃建東亦有份出席婚禮並擔任司儀，但他非常尊重一對新人，並未有公開任何婚禮現場的照片，僅上載了身處峇里島的風景照及婚禮回禮。
網民熱議婚事巧合重提胡定欣
莊思敏再婚的消息曝光後，立即引起網民熱烈討論。不少網友將焦點放在其婚事與另一位藝人胡定欣的巧合之上，由於胡定欣早兩日亦宣布結婚，而兩人早年曾先後與歌手吳浩康拍拖，更一度傳出為男方而成為死敵。如今兩人結婚的日子如此接近，讓不少網民驚訝表示：「估唔到佢哋連結婚都咁近！」、「真係好巧合，兩位舊情敵都搵到幸福！」這段陳年恩怨再度被提起，成為婚禮以外的熱話。
圖片來源：IG@jacquelinchng、黃建東IG資料或影片來源：原文刊於新假期