45歲莊思敏離婚3年驚爆再婚！閃嫁猛料高級督察 4個月前堅稱：只係普通朋友
莊思敏峇里島婚禮現場曝光
今日莊思敏在峇里島的Conrad酒店舉行婚禮，過程相當低調。不過，這位準新娘依然難掩興奮心情，在個人社交平台的限時動態上分享了自己準備婚禮的化妝片段，幸福之情溢於言表。一眾圈中好友，包括胡杏兒夫婦、胞妹莊思明及男友楊明等，都已提前飛抵當地，並分享了追月夜在戶外溫馨聚餐的短片，場面熱鬧，唯獨新郎哥一直未有露面，保持十足神秘感。
莊思敏曾揚言結婚唔會公開
這次莊思敏的婚事處理得如此低調，其實早有迹可尋。由於過往的戀情每次公開都沒有好結果，她曾向傳媒透露，就算將來結婚也未必會公開，對感情事抱持隨緣的態度。這次她選擇在海外舉行小型婚禮，並且事前保密功夫做到足，可見她是真的想保護這段新戀情，避免受到外界過多干擾，也兌現了自己過去的說法，希望將感情生活與工作完全分開。
新郎黃耀彬身份大起底
這位讓莊思敏再次相信婚姻的黃耀彬，背景相當猛料。據悉，他是現職高級督察，而父親更是上市公司的管理高層，家境優越。外型高大的他異性緣極旺，而且深得上司器重。不過有指他與同事關係一般，人緣普通。兩人撻着約一年半，感情發展一日千里，但莊思min一直將戀情保密，即使在今年6月被拍到與男方疑似在室內吸煙，她當時仍矢口否認戀情，強調對方只是朋友，沒想到事隔僅4個月就正式成為夫妻。
胡杏兒楊明齊集峇里島祝賀
雖然婚禮低調，但莊思敏的人緣甚佳，一班好友專程飛到峇里島送上祝福。從好友們分享的影片可見，胡杏兒與丈夫、莊思明與楊明等人早已到達，並在婚禮前夕一同在戶外輕鬆聚餐聊天，氣氛相當愉快。大家臉上都掛著燦爛的笑容，足見真心替莊思敏覓得好歸宿而感到高興，星光熠熠的賓客陣容也為這場婚禮增添了不少亮點，見證著她再次找到幸福。
莊思敏2022年跟圈外人楊秉逸離婚
莊思敏同台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）2020年結婚，婚姻維持兩年驚爆離婚消息，當時莊鍶敏在接受傳媒訪問時，透露離婚的最大原因，是因為Brian拒絕跟隨她到內地和香港發展。
莊鍶敏家族生意逾8億 40歲前閃嫁台商
莊鍶敏和莊思明兩姊妹的父親莊寶是馬來西亞拿督，家族生意範圍十分廣，包括珠寶、紙業、房地產投資等，更曾出任香港上市公司中國光大控股主席，身家估計超過8億。莊鍶敏家住山頂獨立屋，但自2011年同拍拖5年的吳浩康分手後，雖然翌年同過導演葉念琛傳緋聞，不過都係冇米粥，之後Dry足7年，2019年終於覓得台灣商人Brian作對象，去到2020年2月，兩人拍拖僅半年，莊思敏就被發現同Brian入紙結婚，在40歲生日前成功出嫁做人妻，沒想到這段婚姻最終只維持了兩年零9個月。
莊鍶敏老公係台灣「柒品茶」店老闆
Brian（楊秉逸）職業報稱為公司董事，比莊思敏大一歲。據網上資料顯示，他是沛品國際餐飲有限公司負責人，旗下茶飲店是位於文山區的「N.7 Tea Lounge 柒品茶」，門市在2019年5月底開業，據了解當時Brian已經與莊鍶敏在蜜運之中。
莊鍶敏兩夫妻已近1年冇見面
莊鍶敏和Brian婚後分居台灣和香港兩地，但兩人仍不時公開放閃，Brain曾多次來港慰妻，莊鍶敏亦言明會把握時間「造人」。不過自去年無綫節目《姊妹淘》正式停播後，莊鍶敏的事業重心就轉移到內地，兩人相聚時間相對減少，據知兩人最後一次見面的時間，是在去年底。