45歲莊思敏離婚3年驚爆再婚！閃嫁猛料高級督察 4個月前堅稱：只係普通朋友

45歲的莊思敏在2022年與圈外人楊秉逸離婚後，感情生活一直備受關注。今日（8日）她突然在峇里島與拍拖不足兩年的圈外男友黃耀彬舉行婚禮，閃電再做人妻，消息震撼娛樂圈！更令人驚訝的是，在短短4個月前，她還堅稱對方只是「普通朋友」，如今卻火速拉埋天窗。