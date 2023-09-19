JPEX｜莊思敏懶理無牌風波 事發後繼續曬豪宅：需要找我的可以繼續找我

JPEX無牌風波發酵，不少藝人、KOL網紅亦被爆牽涉在內。警方商業罪案調查科於昨日（18日）以涉嫌串謀詐騙拘捕林作及網紅陳怡等6人，另一方面，莊思敏（現名：莊鍶敏）過去亦曾為JPEX拍宣傳影片，自稱損失6位數的她自從JPEX出事後即回馬來西亞，連日來更不斷更新IG動態，似乎有暗示！