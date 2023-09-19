JPEX｜莊思敏懶理無牌風波 事發後繼續曬豪宅：需要找我的可以繼續找我
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JPEX無牌風波發酵，不少藝人、KOL網紅亦被爆牽涉在內。警方商業罪案調查科於昨日（18日）以涉嫌串謀詐騙拘捕林作及網紅陳怡等6人，另一方面，莊思敏（現名：莊鍶敏）過去亦曾為JPEX拍宣傳影片，自稱損失6位數的她自從JPEX出事後即回馬來西亞，連日來更不斷更新IG動態，似乎有暗示！
莊思敏心情未受大影響：好天氣
至於曾為JPEX拍宣傳片、自稱損失6位數的莊思敏日前從佛山回港，現時已經離港返回馬來西亞，並於社交平台大曬大馬豪宅相片，寫上「我決定擺懶一天」，其後又在IG社交平台留11字回應，寫道：「需要找我的可以繼續找我」。去到今朝，莊思敏心情似乎未受太大影響，更晒出一張樓景的照片，留言：「好天氣」，她的心情可能同天氣一樣咁好！
網友叫回港自首 莊思敏有回應
另外，不少網友湧到莊思敏Facebook洗版留言，有人問她幾時回到大馬，莊思敏回應稱：「我在」，亦有人表示：返黎自首坐小D，莊思敏則回應一個笑哈哈emoji。其他網友則留言：「自首啦」、「幾時返來香港？」等等。
警方商業罪案調查科拘捕林作
早前宣稱申請成為JPEX合夥人兼在中環開新Office的林作，昨日（18日）突然被商業罪案調查科拘捕，網民除了關心林作是否已入獄外，亦好關心林作的現任女友裕美和舊愛麥明詩的反應，而表示會Stand by幫手的裕美，更親自回應了網民封她為「最佳女朋友」的讚譽。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinchng、莊思敏FB、IG@jolamchok、東張＋直播截圖