莊思敏

莊思敏懷念張國榮出事po被翻叮 無懼負評今年再接再厲

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4月1日是哥哥張國榮的死忌，莊思敏去年發文懷念哥哥，被網民怒斥她只為消費哥哥，出事一周年，網民即同大家重溫莊思敏呢單驚世之作，而莊思敏無懼被鬧今年再出懷念po，又出事﹗？

張國榮逝世19周年｜莊思敏又出po

去年莊思敏出po懷念哥哥，變「懷疑哥哥」更只貼出單人美照，被網民鬧爆﹗從此「懷疑哥哥」一度成為潮語，網民今年翻hit呢單舊聞，再次引起網民熱討﹗莊思敏今年稍為汲取教訓，踏入凌晨12點便貼出張國榮照片以示懷念﹗轉頭卻出「愚人節po」，再次被網民鬧爆唔尊重哥哥﹗

莊思敏 疫情關係，不但同台籍老公分隔兩地，工作大減，近來只現身過《講你都唔信》節目﹗
疫情關係，莊思敏不但同台籍老公分隔兩地，工作大減，近來只現身過《講你都唔信》節目﹗
莊思敏 踏正十二點，莊思敏就在IG即時動態懷念哥哥﹗
踏正十二點，莊思敏就在IG即時動態懷念哥哥﹗
莊思敏 懷念po後緊貼出一個疑似「愚人節po」，在馬會前拎住一張八百萬支票，表示請大家食飯﹗
懷念po後緊貼出一個疑似「愚人節po」，在馬會前拎住一張八百萬支票，表示請大家食飯﹗被網民鬧爆又係消費哥哥﹗

莊思敏「永遠懷疑哥哥」 網民鬧爆：咪消費哥哥

去年張國榮逝世18週年，不少人於社交平台發文表達懷念哥哥心情。當中莊思敏亦有發文，但疑似打錯字卻懵然不知，估計想打「永遠懷念哥哥」，卻變成了「永遠懷疑哥哥」。而此貼文同時上載自己照片，被質疑發文根本無心懷念哥哥，只為消費哥哥。被鬧走半日，莊思敏才更改錯字﹗

莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。
莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。
莊思敏 網民鬧爆她不尊重哥哥。
網民鬧爆她不尊重哥哥。
莊思敏 網民更直指，要永遠懷疑的是楊明。
網民更直指，要永遠懷疑的是楊明。

莊思敏現身ViuTV 《戰毒》似鬧劇 網民感被侮辱

莊思敏有份參演的網劇《戰毒》之前在ViuTV播放，劇情被批極唔合情理，警察行動笑料百出，當中飾演變性人嘅莊思敏就最勁，每次同警方駁火都Ironman上身刀槍不入，一個打十個！

莊思敏 《戰毒》演員陣容集齊了黄宗泽、吳卓羲、關智斌組成緝毒三兄弟。
《戰毒》演員陣容集齊了黄宗泽、吳卓羲、關智斌組成緝毒三兄弟。
莊思敏 吳千語飾演女警，行動中扮夜店女侍應，不停同臥底警員打眼色，慌死人哋唔知佢做梗嘢！
吳千語飾演女警，行動中扮夜店女侍應，不停同臥底警員打眼色，慌死人哋唔知佢做梗嘢！
莊思敏 行動中嘅吳卓羲極度hea，好兒嬉咁叫個犯自己上手銬。
行動中嘅吳卓羲極度hea，好兒嬉咁叫個犯自己上手銬。
莊思敏 吳卓羲用薄荷糖掉到個犯成面都係，呢種捉賊方法真特別。
吳卓羲用薄荷糖掉到個犯成面都係，呢種捉賊方法真特別。

《戰毒》喺內地網豆瓣電影首播前，內地粉絲本來非常之期待，呢部劇號稱4A，陣容超A、角色超A、劇情超A同製作超A，點知第一集播完，有二千幾位內地觀眾評分，只得4.8分，大部分網民都話劇情好唔合情理，簡直係侮辱佢哋嘅智商。

莊思敏 內地網首播，得分真係麻麻。
內地網首播，得分真係麻麻。
莊思敏 內地網民鬧爆《戰毒》。
內地網民鬧爆《戰毒》。

《戰毒》劣評變鬧劇 莊思敏Ironman上身

有指《戰毒》兩大主角黃宗澤加吳卓羲本來就已經冇新意，而且又做好友又做警察，令人誤會係無綫嘅《飛虎》系列，只係改咗個內地名。不過最出事都係劇情，第一集真係有多個笑位，套劇係講緝毒，不過警方次次行動都打草驚蛇，高調行動成日走犯。

劇情講莊思敏係泰國毒王嘅得力助手馬君，情報張相本來佢係有鬚嘅男人。
劇情講莊思敏係泰國毒王嘅得力助手馬君，情報張相本來佢係有鬚嘅男人。
莊思敏嚟到香港竟然變咗女人，仲要行catwalk咁出場。
莊思敏嚟到香港竟然變咗女人，仲要行catwalk咁出場。
吳卓羲好快就畀莊思敏發現，仲打到佢飛起。
吳卓羲好快就畀莊思敏發現，仲打到佢飛起。

變性人最打得

再嚟就係動作場面誇張得唔合理，飾演泰國毒犯嘅莊思敏係變性人，每次出場好似去時裝表演咁，販毒都咁高調，對住班警察可以一打十，打到飛起佢都可以氣定神閒，直頭Ironman上身一樣，仲一腳就踢死個警察，最後受到眾多警察圍剿，莊思敏竟然可以使出輕功逃走，全身而退。一部警匪片拍到似搞笑片，勁多穿崩反駁位，其實都幾失敗。

莊思敏又現身交易現場喇，又係出騷咁樣！
莊思敏又現身交易現場喇，又係出騷咁樣！
莊思敏 班警察咁就算係埋伏？真係揚到不得了囉！
班警察咁就算係埋伏？真係揚到不得了囉！
莊思敏 正面硬踫硬，關智斌完全未驚過！
正面硬踫硬，關智斌完全未驚過！
面對眾多警察，莊思敏氣定神閒開槍！
面對眾多警察，莊思敏氣定神閒開槍！
莊思敏一槍打爆個油缸....
莊思敏一槍打爆個油缸….
莊思敏 之後飛起打警察。
之後飛起打警察。
莊思敏 一腳KO警察，懶有型！
一腳KO警察，懶有型！
呢腳真係好勁，被在場十幾廿個警員圍捕，莊思敏都可以起到腳。
呢腳真係好勁，被在場十幾個警員圍捕，莊思敏都可以起到腳。
莊思敏被指刀槍不入太神奇了！
莊思敏被指刀槍不入太神奇了！
重創警員後，莊思敏好似識輕功咁跳走，觀眾究竟睇咗啲乜？
重創警員後，莊思敏好似識輕功咁跳走，觀眾究竟睇咗啲乜？

撰文：東方新地圖片來源：IG＠jacquelinchng

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