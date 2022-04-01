莊思敏懷念張國榮出事po被翻叮 無懼負評今年再接再厲
4月1日是哥哥張國榮的死忌，莊思敏去年發文懷念哥哥，被網民怒斥她只為消費哥哥，出事一周年，網民即同大家重溫莊思敏呢單驚世之作，而莊思敏無懼被鬧今年再出懷念po，又出事﹗？
張國榮逝世19周年｜莊思敏又出po
去年莊思敏出po懷念哥哥，變「懷疑哥哥」更只貼出單人美照，被網民鬧爆﹗從此「懷疑哥哥」一度成為潮語，網民今年翻hit呢單舊聞，再次引起網民熱討﹗莊思敏今年稍為汲取教訓，踏入凌晨12點便貼出張國榮照片以示懷念﹗轉頭卻出「愚人節po」，再次被網民鬧爆唔尊重哥哥﹗
莊思敏「永遠懷疑哥哥」 網民鬧爆：咪消費哥哥
去年張國榮逝世18週年，不少人於社交平台發文表達懷念哥哥心情。當中莊思敏亦有發文，但疑似打錯字卻懵然不知，估計想打「永遠懷念哥哥」，卻變成了「永遠懷疑哥哥」。而此貼文同時上載自己照片，被質疑發文根本無心懷念哥哥，只為消費哥哥。被鬧走半日，莊思敏才更改錯字﹗
莊思敏現身ViuTV 《戰毒》似鬧劇 網民感被侮辱
莊思敏有份參演的網劇《戰毒》之前在ViuTV播放，劇情被批極唔合情理，警察行動笑料百出，當中飾演變性人嘅莊思敏就最勁，每次同警方駁火都Ironman上身刀槍不入，一個打十個！
《戰毒》喺內地網豆瓣電影首播前，內地粉絲本來非常之期待，呢部劇號稱4A，陣容超A、角色超A、劇情超A同製作超A，點知第一集播完，有二千幾位內地觀眾評分，只得4.8分，大部分網民都話劇情好唔合情理，簡直係侮辱佢哋嘅智商。
有指《戰毒》兩大主角黃宗澤加吳卓羲本來就已經冇新意，而且又做好友又做警察，令人誤會係無綫嘅《飛虎》系列，只係改咗個內地名。不過最出事都係劇情，第一集真係有多個笑位，套劇係講緝毒，不過警方次次行動都打草驚蛇，高調行動成日走犯。
變性人最打得
再嚟就係動作場面誇張得唔合理，飾演泰國毒犯嘅莊思敏係變性人，每次出場好似去時裝表演咁，販毒都咁高調，對住班警察可以一打十，打到飛起佢都可以氣定神閒，直頭Ironman上身一樣，仲一腳就踢死個警察，最後受到眾多警察圍剿，莊思敏竟然可以使出輕功逃走，全身而退。一部警匪片拍到似搞笑片，勁多穿崩反駁位，其實都幾失敗。