莊思敏熱鬧慶祝44歲生日 楊明殘樣現身飯局超搶Fo
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「大馬拿督千金」莊思敏於日前慶祝44歲生日，並選擇了一個溫馨的家庭聚會來慶祝這個特別的日子，當面除了家人和好友們到場祝賀之外，連準妹夫楊明都有到場。不過以一臉殘樣現身的楊明就超級搶Fo，與容光煥發的女友莊思明超大對比！
楊明殘樣現身飯局超搶Fo
在眾多賓客中，特別引人注目的是莊思敏的準妹夫楊明。楊明身穿粉紅色Tee出席了這次的慶生宴，但顯然疲態盡顯，黑眼圈明顯，讓人不禁擔心他近期的身體狀況，有網民更笑指：「係咪畀女友吸乾？」
莊思敏熱鬧慶祝44歲生日
莊思敏的生日宴會雖然規模不大，但卻溫馨而充滿愛。她的家人和親朋好友齊聚一堂，共同為她慶生。莊思敏在社交平臺上分享了這一天的快樂時光，並留言表示感謝：「簡簡單單食餐飯可以好開心😍多謝爸爸媽媽帶我來呢個世界，多謝細佬妹陪我長大😆😆😆多謝所有親人同朋友仔在不同階段陪我成長💜 love you all 💜」。
值得一提的是，莊思敏在慶祝生日的同時，也不忘做善事。她早前已經呼籲朋友們，將原本用於購買生日禮物的錢捐給慈善機構，結果籌得超過1萬8千元的善款，這份心意得到了網民的讚賞和支持。
莊媽媽罕有亮相 4個蛋糕超豪華
莊思敏的生日宴會上，莊思敏的好友黃建東、劉晨芝、關寶慧等人也都到場祝賀。家人方面，除了莊思敏的媽媽罕有的亮相之外，她的妹妹莊思明、莊思華也都來到了現場，與莊思敏一起分享這份特別的喜悅。在這次的生日慶祝中，有四個精緻的生日蛋糕輪番登場，每個都超靚超豪華！
圖片來源：IG@lisa_chng、IG@jacquelinchng、IG@matyeung