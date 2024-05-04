莊思敏熱鬧慶祝44歲生日 楊明殘樣現身飯局超搶Fo

「大馬拿督千金」莊思敏於日前慶祝44歲生日，並選擇了一個溫馨的家庭聚會來慶祝這個特別的日子，當面除了家人和好友們到場祝賀之外，連準妹夫楊明都有到場。不過以一臉殘樣現身的楊明就超級搶Fo，與容光煥發的女友莊思明超大對比！

