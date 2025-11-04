莊思敏Threads與網民大戰7大回合 任翻舊帳鞭屍室內食煙隆胸 逐個回覆黑歷史

莊思敏近日在社交平台Threads頻頻發帖，卻遭網民翻舊帳狂轟，從室內食煙到隆胸黑歷史統統被挖出來鞭屍。面對四面八方的惡意留言，這位爭議女星不但沒有退縮，反而愈戰愈勇，高EQ回應每一個攻擊，甚至直言因為網民的留言而愛上這個平台。她的反應令不少原本反感的網民開始改觀，紛紛讚賞她的幽默感和心胸廣闊。