莊思敏Threads與網民大戰7大回合 任翻舊帳鞭屍室內食煙隆胸 逐個回覆黑歷史
1.莊思敏問紋身觀感即被翻炒室內食煙舊事
莊思敏在Threads簡單問了一句「你哋點睇紋身？」，網民立即將矛頭指向她今年6月的室內食煙爭議。留言區瞬間被「你點睇室內吸煙」、「室內煲煙都得，紋身又有咩問題？」、「紋身唔犯法，室內食煙犯法」等回覆洗版。更有網民直接貼出她在餐廳內吞雲吐霧的畫面，並留言「吸煙危害健康，仲有香港係室內禁煙的，身為執法者必須注意個人行為，請勿知法犯法」。面對鋪天蓋地的指控，莊思敏淡定回應「本人戒煙多年😬😬」，完全沒有被激怒。
2.化妝被放飛機遭網民嘲諷萬聖節已過
當莊思敏貼出自拍照並表示「化完妝俾人放飛機」時，網民的留言再次毫不留情。「咁返去落妝」、「Halloween已過」、「個咀咁樣，係咪準備食煙」、「食支煙，笑容返哂嚟」等嘲諷留言接踵而來。更有網民重提她當年的經典烏龍事件，問「係咪黃埔好塞車啊？」這是指她曾在車上自拍時聲稱黃埔塞車，但網民從她太陽眼鏡的倒影發現前方道路其實暢通無阻，當年慘被恥笑。對於這個老梗，莊思敏幽默回應「咁夜唔塞啦🤓」，展現出驚人的自嘲能力。
3.求助搬行李問題網民建議找警察老公幫忙
面對司機拒絕幫忙搬行李的困擾，莊思敏向網民求教，卻引來更多創意十足的嘲諷。「比你老公張證佢睇囉，唔係要個警察老公做乜？」有網民提到她現任老公是高級督察黃耀彬，建議她向警方求助。其他網民則繼續圍繞食煙話題發揮，留言「請佢食支煙」、「坐佢車個陣煲煙囉」、「你隻手斷左咩？」等mean爆回覆。這些留言充分展現了Threads平台「毒舌」文化的特色，網民說話完全不留情面，但莊思敏依然保持冷靜應對。
4.悼念許紹雄再被翻炒張國榮打錯字事件
許紹雄突然病逝令全娛樂圈哀傷，莊思敏發文悼念「Benz哥，感謝你的貢獻，感謝你為我們帶來的歡樂。一路好走🙏🏻」。然而網民並沒有因為這是悼念文而手下留情，立即翻出她2021年悼念張國榮時的烏龍事件。當年她在張國榮忌日發文時，將「永遠懷念哥哥」錯打成「永遠懷疑哥哥」，引來大量批評和恥笑，「懷疑哥哥」更成為網絡潮語。網民在她悼念許紹雄的帖文下留言「今次又永遠懷疑Benz哥？」，「永遠懷疑Benz哥」，繼續消費這個經典錯誤。
5.莊思敏表白愛上Threads平台因網民留言
面對連日來的網民攻擊，莊思敏不但沒有退縮，反而興奮表示「為了你們的留言，我愛上了這裡👍🏻👍🏻👍🏻」。這個出人意料的反應令網民更加起勁，有人留言希望她繼續娛樂大家「咁唔該上多啲黎，派多啲笑料」，莊思敏爽快回應「應承你🫢」。更有網民開始欣賞她的玩得精神，留言「其實你幾玩得🤣👍🏻👍🏻真係日日想睇你個post啲人留言講咩」，莊思敏同樣積極回應「我都好期待」。她的正面態度開始扭轉部分網民的觀感，從純粹的攻擊變成一種互動娛樂。
6.JPEX事件被指幫兇呃人錢堅稱自己是受害者
網民重提莊思敏捲入JPEX虛擬資產交易平台事件，有人留言控訴「Jpex王后🤭有份做幫兇呃人錢，無論人設幾好，做壞事既人都會有審判，只係時辰未到，我相信我有生之年會睇到，利申：我唔係受害者」。面對這個嚴重指控，莊思敏認真回應「我都希望快啲捉到佢，我係受害者呀」、「我都等緊人幫手」。她曾以「香港區大使」身份為JPEX推廣，平台爆出涉嫌無牌經營及詐騙後，她主動約見警方協助調查，並聲稱自己投資損失達六位數，強調並非主謀而是受害人之一。
7.隆胸手術被網民指呃到感謝醫生大方回應
2010年莊思敏公開隆胸手術過程，網民重提此事並嬲爆表示「我當年竟然比你對假波呃到🤬」。對於這個直接的攻擊，莊思敏展現出驚人的大方，回應「多謝我嘅醫生🤭🤭🤣」。她早年因天生上圍較小而感到不滿意，最終決定進行隆胸手術，術後上圍明顯提升。她在多次訪問中分享隆胸經歷，表示從來不後悔，更揚言「一世不拆彈」，認為手術幫助她突破造型和事業瓶頸，同時大方承認做過雙眼皮手術。
8.網民粗口問候母親莊思敏反問有無機會做爸爸
即使有網民用四字粗口問候她母親，莊思敏依然沒有動怒，反而笑笑口回覆「俾你張相我媽媽望下先。睇下你有冇機會做我爸爸😆」。這種幽默而不失尊嚴的回應方式開始贏得網民讚賞，有人留言「我都愛上你呀，你好有幽默感，心胸又廣闊，語出驚人，人美心善」、「因為大家的留言，我追蹤了這裡」。當網民笑指「開始分唔到係佢X緊我哋定我哋X緊佢」時，莊思敏簡單回應「互X🤪🤪」，完全掌握了流量密碼。面對兩極的網民反應，她繼續在平台上活躍，最近更貼出與男士合照叫網民猜身份，以及跟風分享AI雪景靚照。