莊思明喪父楊明承諾會好好照顧Lisa　網民「永遠懷疑」：邊個照顧邊個都未知

莊鍶敏及莊思明的拿督父親莊寶於2月28號於港怡醫院離世，享年83歲。據知莊寶早前來港探望女兒，期間因為身體不適而秘密入院，莊氏姊妹都非常傷心，在社交網悼念父親，身為莊思明男友的楊明亦出po感激拿督愛錫，仲承諾一定會好好照顧女友，此話一出即引發網民熱議，質疑他沒有能力照顧莊思明：「邊個照顧邊個都未知！」