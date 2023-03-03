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莊思明喪父楊明承諾會好好照顧Lisa　網民「永遠懷疑」：邊個照顧邊個都未知

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莊鍶敏及莊思明的拿督父親莊寶於2月28號於港怡醫院離世，享年83歲。據知莊寶早前來港探望女兒，期間因為身體不適而秘密入院，莊氏姊妹都非常傷心，在社交網悼念父親，身為莊思明男友的楊明亦出po感激拿督愛錫，仲承諾一定會好好照顧女友，此話一出即引發網民熱議，質疑他沒有能力照顧莊思明：「邊個照顧邊個都未知！」

楊明 莊思明與莊鍶敏的拿督父親在港離世，莊氏姊妹先後在社交網悼念父親。
莊思明與莊鍶敏的拿督父親在港離世，莊氏姊妹先後在社交網悼念父親。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）

楊明融入莊家商討拿督後事

莊鍶敏、莊思明（Lisa）和莊思華的拿督父親莊寶，於2月28日在港怡醫院逝世，享年83歲，喪禮將於3月9號於世界殯儀館設靈，翌日出殯。拿督此行來港全因掛念三個女兒，莊氏三姐妹在社交網貼訃文：「感恩爸爸在沒有痛苦的情況下離開，臨終前一家人齊齊整整在身邊。」並感謝爸爸給她們的一切，希望下輩子再成為一家人。

楊明 莊氏拿督育有1子3女，莊鍶敏是大女。
莊氏拿督育有1子3女，莊鍶敏是大女。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 昨晚莊家二嫂在社交網上載一條視頻，看到一家人坐在一起昇開家庭會議，大家姐莊鍶敏與姪女視像時仍有笑容。
昨晚莊家二嫂在社交網上載一條視頻，看到一家人坐在一起昇開家庭會議，大家姐莊鍶敏與姪女視像時仍有笑容。（圖片來源：[email protected]

楊明喊到雙眼紅腫

據知近日莊家忙於為拿督辦理身後事，楊明亦有份參與，昨晚莊思明的二嫂在社交網上載一條短片，片中有莊家成員的視像對話，拿督夫人與三個仔女都在場，鏡頭一度影住楊明，只見他雙眼又紅又腫，似乎真係好傷心，反而大家姐莊鍶敏就非常冷靜，保持笑容。

楊明 莊思明好明顯喊過。
莊思明好明顯喊過。（圖片來源：[email protected]
楊明 楊明喊到眼皮都腫埋，真係陰功咯！
楊明喊到眼皮都腫埋，真係陰功咯！（圖片來源：[email protected]

向拿督作出承諾

為了悼念拿督，近年鮮有在社交網出po的楊明亦上載合照並留言：「Uncle 多謝你這些年的愛錫和教導，我記得你好鍾意笑、好鍾意食嘢，你的笑聲、笑容和小動作全部都好可愛，你係一個開心寶寶，還有你紳士般的形態，所有都深深印在我的心裏，真的很不捨得你，願你自由自在開心快樂。你唔使擔心，我一定會好好照顧Lisa，讓她好像在你的寵愛當中，Miss you！」

去年尾楊明因不小心駕駛等罪判監18日，莊思明揚言非君不嫁，楊明亦等做拿督女婿，二人打風都打唔甩已計劃結婚，不過有指拿督今次來港探女因身體不適秘密入院，楊明更被影到帶埋愛心靚湯送給「未來外父」補身，相當有心，現在拿督病逝，二人亦有共識延遲婚事。

楊明 楊明上載與拿督及莊思明的合照上社交網。
楊明上載與拿督及莊思明的合照上社交網。（圖片來源：[email protected]
楊明 楊明對拿督承諾一定會好好照顧莊思明，會像拿督寵愛女兒一樣。
楊明對拿督承諾一定會好好照顧莊思明，會像拿督寵愛女兒一樣。（圖片來源：[email protected]

網民留言句句入肉

對於楊明公開對莊思明的永遠照顧承諾，網民就「永遠懷疑」，紛紛在討論區留言，而且句句都好精警，完全能充分解讀楊明的愛的承諾，有留言讚楊明是賢婿，網民即笑指係「前世」、「莊家新抱」，更提出質疑「邊個照顧邊個都未知」，還有人溫馨提示叫楊明在解穢酒飲多杯，不過飲完唔好醉駕。

楊明
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
楊明
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）
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（圖片來源：Facebook討論區截圖）

莊思明永遠懷念與父親的美好時光

拿督走後，莊思明在社交網上載多張與父親相處的美好時光。

楊明 父女都是愛狗之人。
父女都是愛狗之人。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 父女開心外遊的合照。
父女開心外遊的合照。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 莊思明曾帶父親上山頂像維他奶。
莊思明曾帶父親上山頂像維他奶。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 莊氏一家六口的舊合照。
莊氏一家六口的舊合照。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 拿督非常疼愛孖女莊思明及莊思華。
拿督非常疼愛孖女莊思明及莊思華。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）
楊明 鞋思明與拿督父母在尖東海傍合照。
鞋思明與拿督父母在尖東海傍合照。（圖片來源：[email protected]莊思明 Lisa Ch’ng）

莊鍶敏「永遠懷疑」成為潮語

莊鍶敏於前年出po懷念哥哥逝世18週年，打錯字變「懷疑哥哥」更只貼出單人美照，被質疑發文根本無心懷念哥哥，只為消費哥哥。被網民鬧了半日，莊鍶敏才更改錯字！從此「懷疑哥哥」一度成為潮語，網民去年翻hit呢單舊聞，再次引起網民熱討！

楊明 莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。
莊思敏懷念哥哥，但卻上載了自己的照片。（圖片來源：IG＠jacquelinchng ）
楊明 莊思敏 網民鬧爆她不尊重哥哥。
網民鬧爆她不尊重哥哥。（圖片來源：IG＠jacquelinchng ）
莊思敏 網民更直指，要永遠懷疑的是楊明。
網民更直指，要永遠懷疑的是楊明。（圖片來源：IG＠jacquelinchng ）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]莊思明 Lisa Ch'ng

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