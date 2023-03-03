莊思明喪父楊明承諾會好好照顧Lisa 網民「永遠懷疑」：邊個照顧邊個都未知
楊明融入莊家商討拿督後事
莊鍶敏、莊思明（Lisa）和莊思華的拿督父親莊寶，於2月28日在港怡醫院逝世，享年83歲，喪禮將於3月9號於世界殯儀館設靈，翌日出殯。拿督此行來港全因掛念三個女兒，莊氏三姐妹在社交網貼訃文：「感恩爸爸在沒有痛苦的情況下離開，臨終前一家人齊齊整整在身邊。」並感謝爸爸給她們的一切，希望下輩子再成為一家人。
楊明喊到雙眼紅腫
據知近日莊家忙於為拿督辦理身後事，楊明亦有份參與，昨晚莊思明的二嫂在社交網上載一條短片，片中有莊家成員的視像對話，拿督夫人與三個仔女都在場，鏡頭一度影住楊明，只見他雙眼又紅又腫，似乎真係好傷心，反而大家姐莊鍶敏就非常冷靜，保持笑容。
向拿督作出承諾
為了悼念拿督，近年鮮有在社交網出po的楊明亦上載合照並留言：「Uncle 多謝你這些年的愛錫和教導，我記得你好鍾意笑、好鍾意食嘢，你的笑聲、笑容和小動作全部都好可愛，你係一個開心寶寶，還有你紳士般的形態，所有都深深印在我的心裏，真的很不捨得你，願你自由自在開心快樂。你唔使擔心，我一定會好好照顧Lisa，讓她好像在你的寵愛當中，Miss you！」
去年尾楊明因不小心駕駛等罪判監18日，莊思明揚言非君不嫁，楊明亦等做拿督女婿，二人打風都打唔甩已計劃結婚，不過有指拿督今次來港探女因身體不適秘密入院，楊明更被影到帶埋愛心靚湯送給「未來外父」補身，相當有心，現在拿督病逝，二人亦有共識延遲婚事。
網民留言句句入肉
對於楊明公開對莊思明的永遠照顧承諾，網民就「永遠懷疑」，紛紛在討論區留言，而且句句都好精警，完全能充分解讀楊明的愛的承諾，有留言讚楊明是賢婿，網民即笑指係「前世」、「莊家新抱」，更提出質疑「邊個照顧邊個都未知」，還有人溫馨提示叫楊明在解穢酒飲多杯，不過飲完唔好醉駕。
莊思明永遠懷念與父親的美好時光
拿督走後，莊思明在社交網上載多張與父親相處的美好時光。
莊鍶敏「永遠懷疑」成為潮語
莊鍶敏於前年出po懷念哥哥逝世18週年，打錯字變「懷疑哥哥」更只貼出單人美照，被質疑發文根本無心懷念哥哥，只為消費哥哥。被網民鬧了半日，莊鍶敏才更改錯字！從此「懷疑哥哥」一度成為潮語，網民去年翻hit呢單舊聞，再次引起網民熱討！
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