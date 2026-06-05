39歲莊思明終嫁楊明！喜帖流出敲定8月大婚 準新郎「面圓身脹」差點認不出
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39歲莊思明與楊明拍拖整整10年，期間經歷無數風雨卻始終不離不棄，莊思明更曾公開表明「非楊不嫁」。今日終於傳出重磅喜訊——兩人已敲定婚期，而準新郎喜帖上的模樣卻令網民大感震驚。
喜帖首度曝光楊明驚現幸福肥身形暴脹
隨着婚訊正式曝光，兩人的結婚請帖亦首度流出。喜帖以深色為基調，搭配閃爍金色光點，營造出璀璨夜空般的夢幻氛圍，新人名字「Lisa & Mat」以金色霓虹燈效果呈現，設計精緻充滿高級感。帖上可見楊明深情攬實未婚妻纖腰，眼神盡顯寵溺，而披上華麗嫁衣的莊思明則甜笑滿溢。然而網民焦點卻全數落在準新郎身上——在愛情滋潤下，楊明面龐圓潤飽滿、身形明顯暴脹，與昔日銀幕上的俊朗男神形象大相徑庭，不少人直言幾乎認不出。
莊思明曾坦言同居生活與結婚無分別
兩人已敲定於今年8月2日（星期日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行盛大豪華婚禮。莊思明曾透露，兩人同居生活其實與結婚無異，日常起居飲食全由楊明貼心照顧，男方更極其捨得花錢在她身上，「使到我叫佢唔好使咁多喇」。她又曾表示結婚只是「搞個大party同啲親友一齊開心」，但楊明深知女友鍾意儀式感，堅持要給她一個驚喜和盛大婚禮，最終選擇在吉隆坡五星級酒店設宴。
楊明莊思明拍拖10周年借愛犬成功掩人耳目
其實兩人為保密婚訊可謂出盡法寶。今年4月1日正值拍拖10周年紀念日，當日兩人在社交平台貼出一輯甜蜜「婚照」，並深情撰文感謝對方10年來的陪伴與包容，惹來外界結婚猜測。不過二人隨即聲稱只是拍攝「星級人寵時尚雜誌」，借愛犬成功轉移視線。而早在今年3月，楊明出席活動時已預告「今年好大機會」結婚，並透露雖然長輩開明接受旅行結婚，但他仍想分別在香港及馬來西亞兩地舉行婚宴，因此需要時間籌備。
網民笑言差點認不出準新郎楊明
婚訊曝光後隨即引起網民熱議，大部分留言都集中討論楊明的身形變化。有網民笑言：「幸福肥到差啲認唔出！」亦有人打趣：「愛情真係會令人膨脹。」不過更多網民對這段長跑10年的感情表示祝福，有人留言稱：「經歷咁多風風雨雨都唔離不棄，真係難得。」也有網民關注婚禮選址吉隆坡JW萬豪酒店，認為場地夠氣派，配得上這對愛侶10年修成正果的里程碑。
資料或影片來源：原文刊於新假期