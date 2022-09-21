莊思明宣布婚訊為楊明沖喜 燉湯店全執蝕過千萬存摺見底

莊思明與楊明拍拖6年，男友無論做任何事莊思明都百份百支持到底，包括投資過千萬打本畀楊明搞燉湯生意，可惜食店全執蝕入肉，年前楊明疑因醉駕惹上官非，明天(22日)將面對審判，莊思明竟在宣判前誓言嫁硬對方，仲話等通關就安排父母來港見證，咁有信心？可能要等吓喎！