莊思明宣布婚訊為楊明沖喜 燉湯店全執蝕過千萬存摺見底
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莊思明與楊明拍拖6年，男友無論做任何事莊思明都百份百支持到底，包括投資過千萬打本畀楊明搞燉湯生意，可惜食店全執蝕入肉，年前楊明疑因醉駕惹上官非，明天(22日)將面對審判，莊思明竟在宣判前誓言嫁硬對方，仲話等通關就安排父母來港見證，咁有信心？可能要等吓喎！
莊思明在楊明案審判前宣布婚訊
由拍拖一刻開始，外界都唔睇好莊思明與楊明這一對，35歲的莊思明對男友全心全意，即使楊明疑似醉駕惹上官非，她都義無反顧地支持到底，明天(22日)是審訊的大日子，莊思明一心為男友沖喜，接受傳媒訪問時表示無論結果怎樣，她都非君不嫁，為楊明打了一支強心針。不過莊思明直言楊明為打官司律師費不菲，因為財政問題，現階段計劃先簽紙後擺酒，等香港正式通關就安排父親由大馬來港見證，不排除年底就嫁。
承認投資食店蝕過千萬
身為大馬拿督之女，莊思明家族身家豐厚，她為了支持楊明搞飲食業，原來已花費過千萬，早前楊明的食店生意被指一落千丈導致全線結業，莊思明一句怨言都冇，仲話投資生意是自己決定要做，是人生的經歷，所以唔會向家人呻，但她坦言打開銀行存摺見到數字真係會驚，因為蝕入肉擔心見底！搞完一單又一單，莊思明竟透露公司暫未清盤，因為一班股東唔捨得心血，考慮轉型做腳底按摩。
楊明被投訴未求婚欠浪漫
莊思明再次公開大讚楊明，表示對方性格很好，更自爆楊明原來未向她求婚，不過楊明就話結婚大計在他的計劃之內。楊明除了有個對他不離不棄的女友莊思明外，無綫更對他非常寬宏，早前楊明的官司仍在上訴階段時，無綫為他作出「擔保」，讓他離港到內地參與王晶主導劇集《一舞傾情》的拍攝，更擔正做男一，周旋於女主角姚子羚及蔡潔當中，而此劇莊思明亦有份參演，一齊北上工作，順便可以睇實男友囉！