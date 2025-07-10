TVB童星CP成真？ 莊錠欣吳諾弘同遊迪士尼甜爆互動 男方：當年為她爆喊！
莊錠欣吳諾弘迪士尼放閃 甜蜜互動閃瞎網民
莊錠欣與吳諾弘日前相約同遊香港迪士尼，並將過程拍成影片分享。吳諾弘在片中解釋，因為二人實在太熟悉，所以決定不拍正經的訪問片，而是「簡簡單單出去玩1日」。原來迪士尼對他們意義非凡，當年莊錠欣去韓國追夢前，就曾與一大班朋友到此遊玩，今次可謂舊地重遊。莊錠欣更突然大爆料，指著吳諾弘說：「嗰時我哋成日一齊玩，到我飛嗰日，我朋友喊到喺機場縮埋一邊。」吳諾弘也坦率直認，當時確實因為莊錠欣要離開香港而感到非常不開心，青澀的往事讓這趟旅程更添一份甜蜜回憶。
吳諾弘大讚莊錠欣靚女又豪爽
談及對彼此的第一印象，這對青梅竹馬的評價充滿欣賞。莊錠欣大讚吳諾弘：「嗰時大家咁細個，初印象覺得佢性格好，識佢時已經開始打劍。」而吳諾弘也毫不吝嗇讚美之詞，直言莊錠欣「高挑又靚女」，但性格卻非常豪爽，與漂亮的外貌形成反差。二人的好交情從去年莊錠欣推出歌曲《Everyday》時就可見一斑，當時她曾邀請吳諾弘合拍跳舞片，吳諾弘笑言事後慘遭朋友取笑舞姿「好樣衰」，可見他們之間打成一片的深厚友誼。
（圖片來源：吳諾弘IG）
莊錠欣自爆唔識放鬆 入韓團僅達成小目標
雖然曾以韓團成員身份達成許多人的夢想，但莊錠欣卻有自己的一番見解。她坦言：「我係出於熱愛先入韓團，又唔係達成夢想，只係達成少少目標，反而之後會諗有乜嘢可以再進步。」她形容自己是個停不下來的人，甚至自爆：「休息時間長啲都會唔舒服，我細個時唔識得放鬆，近年開始強制自己學習放鬆。」一席話道出了偶像生涯背後的壓力和對自我成長的極高要求，展現了她敬業和努力不懈的一面。
網民睇好童星CP起哄：快啲拍拖演偶像劇！
這次莊錠欣與吳諾弘的「甜蜜」合體，瞬間引爆網民熱議，輿論一面倒認為二人火花四濺，CP感十足！不少粉絲和觀眾看完影片後紛紛留言洗版，激動表示：「畫面太甜了，根本是偶像劇！」、「拜託你們原地交往吧！」、「好有愛，青梅竹馬的設定太棒了！」更有大批網民敲碗，強烈要求他們合作：「希望有機會看見他們演偶像劇！」、「TVB快點找他們拍劇啦！收視一定爆燈！」看來這對童星CP的未來發展，已成為全城焦點。
（圖片來源：YouTube圖片）