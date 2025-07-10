TVB童星CP成真？ 莊錠欣吳諾弘同遊迪士尼甜爆互動 男方：當年為她爆喊！

前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）與香港劍擊運動員吳諾弘（Lawrence），這對昔日的TVB童星近日驚喜合體，甜蜜同遊香港迪士尼樂園，二人互動充滿火花，場面勁有愛！吳諾弘更在影片中首度自爆，當年莊錠欣遠赴韓國發展時，他曾在機場因不捨而傷心到爆喊。這對青梅竹馬多年後重遊舊地，昔日純真的友情是否已悄悄昇華，引發網民無限遐想！