莊錠欣孖周子瑜著姊妹泳衣浸溫泉破不和傳聞 狂玩潑水動感十足

現年25歲的前韓國女團CLC香港成員莊錠欣（Elkie）自2021年開始單飛後，便主力在內地和台灣發展，去年Elkie曾在IG上刪除與TWICE成員周子瑜的合照，引來兩人不和的傳聞，近日她就以一輯孖公仔浸溫泉的靚相，力證二人姊妹情未變！
莊錠欣 Elkie 孖子瑜溫泉戲水
莊錠欣（Elkie）日前在IG分享了一輯溫泉相，其中包括她狂潑子瑜水的影片，她搞笑指：「她教會了我潑水」，但作為「老師」的子瑜一度反擊，最後仍不敵Elkie，只能以臉接招。
即睇二人潑水照：
網民勁讚「夢幻合體」
相中Elkie和子瑜穿著一粉紅一粉藍的同款泳衣，性感又可愛，更大方以素顏上陣，網民紛紛大讚二人：「仙女戲水」、「太可愛了」、「夢幻合體」、「好活潑」、「可愛二人組要出道了嗎」等等。
Elkie曾澄清一切都係誤會
今次是Elkie和子瑜自刪相事件後首次再曬出合照，有網民驚訝指二人原來仍是朋友，其實去年Elkie出席新歌宣傳活動時，就曾澄清一切都係誤會，指刪相是因應之前公司的要求，當時她也有事先告知子瑜。
子瑜媽媽曾曬三人合照
其實早前Elkie曾現身過子瑜媽媽的YouTube影片，和子瑜一起幫手煮麻油雞飯，雖然當時二人並未有同框出現，但之後子瑜媽媽現身Twice的8周年粉絲見面會，就曾曬出與子瑜及Elkie的三人合照，力證二人私底下關係仍十分親密。
浸溫泉地點在台南
近期Elkie正在台灣參加選秀真人騷《炸裂吧！女孩》，而子瑜也被拍到帶著TWICE隊友們到台灣旅遊，今次兩人相約浸溫泉，有網民發現地點是在台南的「關子嶺溫泉」。
莊錠欣內地拍綜藝節目
Elkie曾參與不少無綫劇集演出，又係前韓國女團CLC成員，觀眾由細睇到佢大，真係睇住佢女大十八變。2021年Elkie與韓國公司解約後，轉戰內地市場，曾參與內地綜藝節目《兩天一夜山嶼海》及《青年派計劃》，曝光率與知名度都有增無減。
莊錠欣 大呻對舊公司不滿
現年25歲的莊錠欣（Elkie）在2015年韓國CUBE娛樂於海外舉辦公開選秀時，成功獲得練習生資格，並在翌年2月加入韓國女團CLC，擔任第二主唱，正式出道，成為繼GOT7的Jackson（王嘉爾）後，第二位成功打入K-POP的香港人。
不過莊錠欣在2020年12月忽然向CUBE娛樂發出律師書，控訴對方違約及提出解除合約的要求，終在翌年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。她接受傳媒訪問時，就公開自己退出CLC的原因，並大呻自己對舊公司的不滿。
莊錠欣指CUBE娛樂不但將原本屬於CLC的歌或機會給了別人，更曾直說不會再投放資源給CLC，令她覺得再留在公司也沒有了意義，因此才會堅決離開。
莊錠欣反修例期間患情緒病
之後到內地發展的莊錠欣。自言在2019年反修例風波期間，曾因被不少網民在其社交網留言要求她表態，而一度患上情緒病，出現抑鬱，她憶述當時試過在健身室失控爆喊，並開始收埋自己，整日將自己困在房間中，連客廳都不想出，也甚麼都不想說，感到很灰和失望。
TVB出身 莊錠欣 曾飾「少女萬綺雯」
莊錠欣9歲時已經以童星身份出道，曾拍攝《富貴門》、《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》、《老表，你好Hea!》等無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。
莊錠欣在《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒「Yannis」洛希欣，而朱千雪在劇中和吳啟華有感情線，兩人也因這次合作而成為好友。
除了做童星外，莊錠欣還做過薛家燕成立的組合Honey Bees成員，以及參加過有線電視《巨星夢工場》歌唱比賽。
2018年莊錠欣首次拍韓劇，在MBC台劇集《富家公子》中飾演一名到韓國讀大學的中國留學生，戲份頗多。同年11月，莊錠欣更成為團內首位推出個人單曲的成員。
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