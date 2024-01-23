莊錠欣

莊錠欣孖周子瑜著姊妹泳衣浸溫泉破不和傳聞 狂玩潑水動感十足

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現年25歲的前韓國女團CLC香港成員莊錠欣（Elkie）自2021年開始單飛後，便主力在內地和台灣發展，去年Elkie曾在IG上刪除與TWICE成員周子瑜的合照，引來兩人不和的傳聞，近日她就以一輯孖公仔浸溫泉的靚相，力證二人姊妹情未變！

莊錠欣 到韓國發展後，莊錠欣（左）與韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜成為好友，不時會在社交網大晒兩人合照，更試過晒素顏相。
到韓國發展後，莊錠欣（左）與韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜成為好友，不時會在社交網大晒兩人合照，更試過晒素顏相，不過去年這些相片已被刪走。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣 Elkie 孖子瑜溫泉戲水

莊錠欣（Elkie）日前在IG分享了一輯溫泉相，其中包括她狂潑子瑜水的影片，她搞笑指：「她教會了我潑水」，但作為「老師」的子瑜一度反擊，最後仍不敵Elkie，只能以臉接招。

莊錠欣 莊錠欣 Elkie
莊錠欣 Elkie（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 TWICE成員周子瑜
TWICE成員周子瑜（圖片來源：IG@thinkaboutzu）

即睇二人潑水照：

網民勁讚「夢幻合體」

相中Elkie和子瑜穿著一粉紅一粉藍的同款泳衣，性感又可愛，更大方以素顏上陣，網民紛紛大讚二人：「仙女戲水」、「太可愛了」、「夢幻合體」、「好活潑」、「可愛二人組要出道了嗎」等等。

莊錠欣 Elkie曬出的合照中兩人作狀咀嘴。
Elkie曬出的合照中兩人作狀咀嘴。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

Elkie曾澄清一切都係誤會

今次是Elkie和子瑜自刪相事件後首次再曬出合照，有網民驚訝指二人原來仍是朋友，其實去年Elkie出席新歌宣傳活動時，就曾澄清一切都係誤會，指刪相是因應之前公司的要求，當時她也有事先告知子瑜。

莊錠欣 子瑜則在其IG中分享二人的靚靚合照。
子瑜則在其IG中分享二人的靚靚合照。（圖片來源：IG@thinkaboutzu）

子瑜媽媽曾曬三人合照

其實早前Elkie曾現身過子瑜媽媽的YouTube影片，和子瑜一起幫手煮麻油雞飯，雖然當時二人並未有同框出現，但之後子瑜媽媽現身Twice的8周年粉絲見面會，就曾曬出與子瑜及Elkie的三人合照，力證二人私底下關係仍十分親密。

莊錠欣 子瑜媽媽曾與Elkie一同出席Twice的8周年粉絲見面會，並與子瑜合照。
子瑜媽媽曾與Elkie一同出席Twice的8周年粉絲見面會，並與子瑜合照。（圖片來源：IG@topbeauty_lydia）

浸溫泉地點在台南

近期Elkie正在台灣參加選秀真人騷《炸裂吧！女孩》，而子瑜也被拍到帶著TWICE隊友們到台灣旅遊，今次兩人相約浸溫泉，有網民發現地點是在台南的「關子嶺溫泉」。

莊錠欣 近日Elkie正在拍攝台灣選秀真人騷《炸裂吧！女孩》。
近日Elkie正在拍攝台灣選秀真人騷《炸裂吧！女孩》。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 子瑜則正帶著TWICE隊友們在台灣旅遊。
子瑜則正帶著TWICE隊友們在台灣旅遊。（圖片來源：IG@_zyozyo）

莊錠欣內地拍綜藝節目

Elkie曾參與不少無綫劇集演出，又係前韓國女團CLC成員，觀眾由細睇到佢大，真係睇住佢女大十八變。2021年Elkie與韓國公司解約後，轉戰內地市場，曾參與內地綜藝節目《兩天一夜山嶼海》及《青年派計劃》，曝光率與知名度都有增無減。

莊錠欣 莊錠欣去年參演內地綜藝節目《兩天一夜山嶼海》。
莊錠欣2022年曾參演內地綜藝節目《兩天一夜山嶼海》。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣 大呻對舊公司不滿

現年25歲的莊錠欣（Elkie）在2015年韓國CUBE娛樂於海外舉辦公開選秀時，成功獲得練習生資格，並在翌年2月加入韓國女團CLC，擔任第二主唱，正式出道，成為繼GOT7的Jackson（王嘉爾）後，第二位成功打入K-POP的香港人。

莊錠欣 莊錠欣初出道時因為預告照片與f(x)人氣成員Krystal有幾分相似，曾一度引起韓國網民熱議。
莊錠欣初出道時因為預告照片與f(x)人氣成員Krystal有幾分相似，曾一度引起韓國網民熱議。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 莊錠欣（中）在韓國出道後因唱歌跳舞都有不俗水準，表現曾備受讚賞。
莊錠欣（中）在韓國出道後因唱歌跳舞都有不俗水準，表現曾備受讚賞。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

不過莊錠欣在2020年12月忽然向CUBE娛樂發出律師書，控訴對方違約及提出解除合約的要求，終在翌年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。她接受傳媒訪問時，就公開自己退出CLC的原因，並大呻自己對舊公司的不滿。

莊錠欣 莊錠欣已在去年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。
莊錠欣已在2021年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 計埋做練習生的時間，莊錠欣在韓國發展了近六年。
計埋做練習生的時間，莊錠欣在韓國發展了近六年。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣指CUBE娛樂不但將原本屬於CLC的歌或機會給了別人，更曾直說不會再投放資源給CLC，令她覺得再留在公司也沒有了意義，因此才會堅決離開。

莊錠欣 CLC成立六年來推出過多張迷你專輯，但莊錠欣（中）指CUBE娛樂聲稱不會再投放資源給CLC。
CLC成立六年來推出過多張迷你專輯，但莊錠欣（中）指CUBE娛樂聲稱不會再投放資源給CLC。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 CLC的歌曲過往曾多次打入美國Billboard排行榜，圖中右三為莊錠欣。
CLC的歌曲過往曾多次打入美國Billboard排行榜，圖中右三為莊錠欣。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

莊錠欣反修例期間患情緒病

之後到內地發展的莊錠欣。自言在2019年反修例風波期間，曾因被不少網民在其社交網留言要求她表態，而一度患上情緒病，出現抑鬱，她憶述當時試過在健身室失控爆喊，並開始收埋自己，整日將自己困在房間中，連客廳都不想出，也甚麼都不想說，感到很灰和失望。

莊錠欣 莊錠欣指她面對網民要求表態，原本想停止出post，但卻被經理人公司逼她每周要發出指定數量帖文。
莊錠欣指她面對網民要求表態，原本想停止出post，但卻被經理人公司逼她每周要發出指定數量帖文。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣 莊錠欣憶述在患情緒病期間，試過在健身室失控爆喊。
莊錠欣憶述在患情緒病期間，試過在健身室失控爆喊。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

TVB出身 莊錠欣 曾飾「少女萬綺雯」

莊錠欣9歲時已經以童星身份出道，曾拍攝《富貴門》、《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》、《老表，你好Hea!》等無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。

莊錠欣 《老表你好hea!》飾少年齊靜雯。
《老表你好hea!》飾少年齊靜雯。（圖片來源：TVB
莊錠欣 《On Call 36小時II》飾洛希欣。
《On Call 36小時II》飾洛希欣。（圖片來源：TVB

莊錠欣在《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒「Yannis」洛希欣，而朱千雪在劇中和吳啟華有感情線，兩人也因這次合作而成為好友。

莊錠欣 朱千雪與莊錠欣。
朱千雪與莊錠欣。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

除了做童星外，莊錠欣還做過薛家燕成立的組合Honey Bees成員，以及參加過有線電視《巨星夢工場》歌唱比賽。

莊錠欣 莊錠欣（中）曾是家燕姐成立的組合Honey Bees成員。
莊錠欣（中）曾是家燕姐成立的組合Honey Bees成員。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

2018年莊錠欣首次拍韓劇，在MBC台劇集《富家公子》中飾演一名到韓國讀大學的中國留學生，戲份頗多。同年11月，莊錠欣更成為團內首位推出個人單曲的成員。

莊錠欣 莊錠欣首次拍韓劇時扮演大學生，但現實中她因為前往韓國追夢，連香港的中學課程都未讀完。
莊錠欣首次拍韓劇時扮演大學生，但現實中她因為前往韓國追夢，連香港的中學課程都未讀完。（圖片來源：TVB
莊錠欣 Elkie的29歲胞姊莊易羚右）是TVB娛樂新聞台主播，亦有參與拍劇，去年初兩姊妹曾一同上TVB節目接受訪問。
Elkie的29歲胞姊莊易羚（右）是TVB娛樂新聞台主播，亦有參與拍劇，去年初兩姊妹曾一同上TVB節目接受訪問。（圖片來源：TVB
莊錠欣 莊錠欣目前正身在內地發展。
莊錠欣單飛後在內地及台灣發展。（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）
莊錠欣
（圖片來源：IG@chongtingyanelkie）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chongtingyanelkie、IG@thinkaboutzu、IG@topbeauty_lydia、IG@_zyozyo

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