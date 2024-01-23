莊錠欣孖周子瑜著姊妹泳衣浸溫泉破不和傳聞 狂玩潑水動感十足

現年25歲的前韓國女團CLC香港成員莊錠欣（Elkie）自2021年開始單飛後，便主力在內地和台灣發展，去年Elkie曾在IG上刪除與TWICE成員周子瑜的合照，引來兩人不和的傳聞，近日她就以一輯孖公仔浸溫泉的靚相，力證二人姊妹情未變！