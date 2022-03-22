港產前韓國女團成員莊錠欣北上發展 女大十八變 下巴尖長被指走樣

曾是香港童星、目前已北上發展的前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie），去年公開自己退出CLC的原因，並自爆曾經患上情緒病，失控爆喊。如今在國內發長穩定，莊錠欣仲女大十八變，冇見一排下巴變得又尖又長，甚至被指走樣。