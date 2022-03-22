港產前韓國女團成員莊錠欣北上發展 女大十八變 下巴尖長被指走樣
莊錠欣內地拍綜藝節目
莊錠欣曾參與不少無綫劇集演出，又係前韓國女團CLC成員，觀眾由細睇到佢大，真係睇住佢女大十八變。今年23歲的莊錠欣，去年與韓國公司解約後，轉戰內地市場，今年她參與首個內地綜藝節目《兩天一夜山嶼海》，曝光率與知名度都有增無減。
被指下巴唔同兼走樣
莊錠欣在《兩天一夜山嶼海》不時素顏上陣，其面形仍很自然，不過最近她頻頻在社交網晒靚相，有網民覺得莊錠欣的面容與之前有點不同，甚至走樣，因為近照中的她下巴變得更長、更尖，更與一般網紅撞樣。出道多年的莊錠欣粉絲為數不少，見到偶像被指走樣，不少粉絲幫口表示莊錠欣的近照只係用了濾鏡，力撐女神依然靚得自然。
莊錠欣 大呻對舊公司不滿
現年23歲的莊錠欣（Elkie）在2015年韓國CUBE娛樂於海外舉辦公開選秀時，成功獲得練習生資格，並在翌年2月加入韓國女團CLC，擔任第二主唱，正式出道，成為繼GOT7的Jackson（王嘉爾）後，第二位成功打入K-POP的香港人。
不過莊錠欣在前年12月忽然向CUBE娛樂發出律師書，控訴對方違約及提出解除合約的要求，終在去年2月正式和CUBE娛樂解約並退出CLC。她接受傳媒訪問時，就公開自己退出CLC的原因，並大呻自己對舊公司的不滿。
莊錠欣指CUBE娛樂不但將原本屬於CLC的歌或機會給了別人，更曾直說不會再投放資源給CLC，令她覺得再留在公司也沒有了意義，因此才會堅決離開。
目前正身在內地發展的莊錠欣自言在2019年反修例風波期間，曾因被不少網民在其社交網留言要求她表態，而一度患上情緒病，出現抑鬱，她憶述當時試過在健身室失控爆喊，並開始收埋自己，整日將自己困在房間中，連客廳都不想出，也甚麼都不想說，感到很灰和失望。
TVB出身 莊錠欣 曾飾「少女萬綺雯」
莊錠欣9歲時已經以童星身份出道，曾拍攝《富貴門》、《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》、《老表，你好Hea!》等無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。
莊錠欣在《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒「Yannis」洛希欣，而朱千雪在劇中和吳啟華有感情線，兩人也因這次合作而成為好友。
除了做童星外，莊錠欣還做過薛家燕成立的組合Honey Bees成員，以及參加過有線電視《巨星夢工場》歌唱比賽。
2018年莊錠欣首次拍韓劇，在MBC台劇集《富家公子》中飾演一名到韓國讀大學的中國留學生，戲份頗多。同年11月，莊錠欣更成為團內首位推出個人單曲的成員。