莊鍶敏親證已離婚 斥台灣老公食言成分手導火線！
莊鍶敏家族生意逾8億 40歲前閃嫁台商
莊鍶敏和莊思明兩姊妹的父親莊寶是馬來西亞拿督，家族生意範圍十分廣，包括珠寶、紙業、房地產投資等，更曾出任香港上市公司中國光大控股主席，身家估計超過8億。莊鍶敏家住山頂獨立屋，但自2011年同拍拖5年的吳浩康分手後，雖然翌年同過導演葉念琛傳緋聞，不過都係冇米粥，之後Dry足7年，2019年終於覓得台灣商人Brian作對象，去到2020年2月，兩人拍拖僅半年，莊思敏就被發現同Brian入紙結婚，在40歲生日前成功出嫁做人妻，沒想到這段婚姻最終只維持了兩年零9個月。
老公係台灣「柒品茶」店老闆
Brian（楊秉逸）職業報稱為公司董事，比莊思敏大一歲。據網上資料顯示，他是沛品國際餐飲有限公司負責人，旗下茶飲店是位於文山區的「N.7 Tea Lounge 柒品茶」，門市在2019年5月底開業，據了解當時Brian已經與莊鍶敏在蜜運之中。
兩夫妻已近1年冇見面
莊鍶敏和Brian婚後分居台灣和香港兩地，但兩人仍不時公開放閃，Brain曾多次來港慰妻，莊鍶敏亦言明會把握時間「造人」。不過自去年無綫節目《姊妹淘》正式停播後，莊鍶敏的事業重心就轉移到內地，兩人相聚時間相對減少，據知兩人最後一次見面的時間，是在去年底。
老公一再「放飛機」令莊鍶敏失望
莊鍶敏對傳媒大呻Brian婚前曾承諾願意為她遷居到香港或內地生活，但最後Brian卻說放不下台灣的生意。莊鍶敏曾透露8月時老公會飛往內地和她團聚，但最終都係以Brian「放飛機」作結，就連她生日，Brian都只是傳短訊送上祝福，「連影都唔見」。兩人經常因為定居問題而鬧交，莊鍶敏直言「勉強冇幸福」，兩人根本無法走下去，惟有選擇離婚。
冇被要求分身家
莊鍶敏指自己這邊並冇涉及第三者，而Brian那邊因為太耐冇見，她也不知道有否第三者，但基本上應該冇。莊鍶敏又指自己曾努力想挽救這段婚姻，但Brian就逃避和她討論定居問題，以致雙方難以達成共識。至於贍養費問題，她稱兩人財政獨立，她不求贍養費，Brian亦沒有要求分她身家，父母亦尊重她離婚的決定。
孖金剛主持新節目
莊鍶敏表示自己現時會以事業為重，感情事隨緣，不會諗再婚住，因為她在內地真係有好多機會。早前她已在內地完成了無綫劇《狀王之王》拍攝，現時正身在廣州佛山，更大曬在當地食甜品的靚相。據知她和金剛主持的新美食節目，即將在12月推出。
Brian曾密飛香港探莊鍶敏
據悉莊鍶敏同Brian早於幾年前已經認識，直至2019年莊思敏到台灣拍電影，留台一段時間，同男方頻密約會擦出愛火，能夠成功追掂大馬拿督千金，Brian全靠密集式攻港攻陷芳心，據知情者透露:「佢哋都係開始咗幾個月，Jacquelin好緊張呢段感情，始終Long D戀情要互相遷就，男友又係生意人，本身工作好忙，但幾忙都好，佢每個月一定飛嚟香港幾次探女友，不過，始終男友唔係呢個圈，Jacquelin都 怕佢唔習慣娛樂圈模式，驚啲新聞會嚇親佢，所以拍拖拍得好低調!」
當年為慶祝拍拖後首個生日，Brian曾安排連串生日活動，在莊鍶敏生日前夕，二人拍拖遊山頂，當日下午三時許，莊鍶敏同男友在中環撐 完枱腳，駕車去山頂拍拖，她先將車泊到廣場停車場，之後兩人唔怕人 多，逼入大媽人潮行上凌霄閣睇風景，Brian望住Jacquelin 更加嗒晒 糖笑到四萬咁口。
似足初戀
即使置身人堆仍如進入無人之境，眼中只有對方， 平日成個女強人的莊思敏，更似足初戀淘氣，不停攞手機同男友 Selfie，一時冧笑一時嘟嘴，之後台版吳浩康更逼去買雪糕氹女友，體貼 表現真係未食都甜入心!莊思敏正日生日在其開設的酒吧開P 慶祝，廣邀好友出席，Brian全晚如男主人陪伴左右，之後緊接齊飛越南蜜遊。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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