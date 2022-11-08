莊鍶敏親證已離婚 斥台灣老公食言成分手導火線！

42歲莊鍶敏（Jacquelin，原名：莊思敏）同台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）結婚兩年多，近日驚爆離婚消息，莊鍶敏在接受傳媒訪問時，亦親自證實了兩人正在辦理離婚手續，並透露離婚的最大原因，是因為Brian拒絕跟隨她到內地和香港發展。