莊韻澄歲半兒子頭髮燒着變禿頭 涉事外傭毫無悔意即炒
莊韻澄外傭釀人為意外
41歲的莊韻澄與老公呂成忠都當囝囝波子是心肝寶貝，產後的莊韻澄很快復出搵奶粉錢，還請了兩名外傭照顧囝囝，不過日前就發生一宗人為意外，令20個月大的波子一小撮頭髮被燒到禿。
翻看CCTV發現真相
莊韻澄事後曾與老公翻看CCTV記錄，懷疑該工人在窗台燃點香薰時燒着雜物，不小心令波子的頭髮亦著火，幸好另一名工人眼明手快，秒速撲熄波子頭髮的火，並即時抱起波子衝入廁所沖水，波子完全唔知發生甚麼事，只喊了一下，由工人抱住檢查傷勢，不過涉事工人唔單止冷眼旁觀，更疑似嘻皮笑臉用印尼文講「咁都有嘅，哈哈哈」，玩笑完又照鏡，冇行去望過波子亦冇協助另一工人，莊韻澄覺得對方實在太過份。
涉事外傭疑似博炒
莊韻澄接受傳媒訪問時表示好有另一工人出手相救，波子只有部份頭髮被燒掉，同埋一小部份頭皮紅了，傷勢沒有大礙，不過就要等頭髮慢慢生回來。莊韻澄指涉事外傭有心博炒，因為一個月前外傭的工作態度已經好差，經常黑面唔睬人，又發脾氣鬧情緒，莊韻澄看到對方在事發後竟然表現得好開心，怒斥該外傭黑心。
送走瘟神好行夾唔送
莊韻澄對外傭的所作所為絕不能容忍，決定賠一個月糧及機票，翌日即送走涉事外傭，她表示對方似是早有預謀，不單止執拾行李迅速，而且情緒相當冷靜，外傭中介都睇唔過眼，話送佢去搭車都唔使。莊韻澄已申請了另一新外傭補上空缺，祝佢好運！
欲為囝囝添個伴 半年前痛失第二胎
現年41歲的莊韻澄為怕囝囝大個孤伶伶冇至親依傍，即使年過40歲都決心追B，今年5月開心宣佈再懷第二胎，可惜6月就在社交網痛心宣佈，腹中4個多月大的B女因為染色體T13出現問題 ，要忍痛告別⋯⋯
莊韻澄心痛寫道「我們緣份只4個多月」
莊韻澄上載穿病人服、躺在床上的照片，她留言：「首先感謝為我們集氣的朋友，亦要為關心我的朋友說聲對不起，因心情比較沉痛未能逐一回覆，女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症⋯⋯雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」
染色體異常的疾病
資料顯示，巴陶氏症（Patau syndrome）是一種染色體異常的疾病，會造成多個器官異常和智力障礙。而巴陶氏症的發生率約為1/20,000，通常是自發性變異，而非父母遺傳，但隨着婦女懷孕年齡越高，發生機率會越高。網民紛紛安慰莊韻澄：「你要take care，小天使永遠都會係你身邊！」「心痛，養好身體，佢會返嚟㗎！」
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