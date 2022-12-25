莊韻澄歲半兒子頭髮燒着變禿頭 涉事外傭毫無悔意即炒

莊韻澄（前名莊端兒）兩年前奉子成婚，嫁圈外男友呂成忠，囝囝波子現已20個月大，產後莊韻澄請了兩個外傭照顧囝囝，早前其中一外傭燃點香薰意外導致波子頭頂約5元硬幣面積的頭髮被燒禿，事後毫無悔意仲嘻皮笑臉，莊韻澄肉都痛最後怒炒工人。