莊韻澄中門大開 性感指數再創新高 網民激動：嘩！就跌出嚟啦！

41歲莊韻澄（前名：莊端兒）身材火辣爆燈唔係新聞，自從做埋推胸療程之後又再升Cup，乳勢好驚人！近日莊韻澄性感指數再創新高！昨日（25日）佢喺社交平台上載了一輯硬照，一身黑色背心低胸套裝示人，「重點」相當顯眼！中門大開睇到班男網民喪流口水，仲流埋鼻血！唔少網民表示：「韻澄又要人噴血了」、「與當年張敏演的綺夢很相似」、「好性感喔」、「嘩！就跌出嚟啦！」、「身材好正」