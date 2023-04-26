莊韻澄

莊韻澄中門大開 性感指數再創新高 網民激動：嘩！就跌出嚟啦！

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41歲莊韻澄（前名：莊端兒）身材火辣爆燈唔係新聞，自從做埋推胸療程之後又再升Cup，乳勢好驚人！近日莊韻澄性感指數再創新高！昨日（25日）佢喺社交平台上載了一輯硬照，一身黑色背心低胸套裝示人，「重點」相當顯眼！中門大開睇到班男網民喪流口水，仲流埋鼻血！唔少網民表示：「韻澄又要人噴血了」、「與當年張敏演的綺夢很相似」、「好性感喔」、「嘩！就跌出嚟啦！」、「身材好正」

莊韻澄 「重點」相當顯眼！
「重點」相當顯眼！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 高貴得嚟又性感！
高貴得嚟又性感！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄
（圖片來源：[email protected]
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莊韻澄泳衣新相拎水喉噴自己 得細布遮兩點大解放

莊韻澄性感就係人都知，早前出海玩都唔放過班男網友，於新相拎起水喉噴自己，細細的水流灑向超巨型上圍，慢慢、慢慢向下流！莊韻澄表情好享受，頭仰望天，陽光照射住濕透嘅身軀，停留上圍嘅水流顯然而見，襯托住火辣body，網民都話：「索到流鼻血」、「好熱呀」、「我只見到好大雨」、「你好性感喔」、「瘦人吳秀波」、「終於知道咩叫水乳交融！」

莊韻澄 水乳交融啊喂！
水乳交融啊喂！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄
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莊韻澄 開心些牙多角度浸溫泉照

莊韻澄早前去日本旅行，也在社交網分享了一輯浸溫泉照，相中有齊她趴在溫泉邊緣的正面照，以及浸在溫泉中的側面和背面照等，並寫上：「三年後我終於可以望住富士山浸溫泉。」引來不少網民羨慕負責操刀拍攝的攝影師可以飽覽美景，其實這輯相就是由她的圈外老公呂成忠（Joe）揸機拍攝。

莊韻澄 41歲莊韻澄就算已結婚生仔，身形依然Keep得好好。
41歲莊韻澄就算已結婚生仔，身形依然Keep得好好。（圖片來源：[email protected]

水中驚現神秘黑點惹走光疑雲

莊韻澄這輯全裸浸溫泉的相片，不但尺度超大，更惹來走光疑雲，浸中水中的側邊心口疑驚現神秘黑點，引來網民紛紛表示「正在努力將相片放大ing」，亦有不少網民要求她企起身，其中就包括霍哥，他更引用哥哥張國榮《Stand Up》的歌詞，叫莊韻澄：「You gotta stand up stand up！」

莊韻澄 有網民福爾摩斯上身，指水中驚現神秘黑點。
有網民福爾摩斯上身，指水中驚現神秘黑點，疑似走光。（圖片來源：[email protected]

莊韻澄當眾俾化妝師搓胸按摩 全程拍片直擊

早前化妝師不但為莊韻澄化面妝，更為她化胸妝，片中莊韻澄以「福利時間」為題，見到化妝師用化妝掃不停在莊韻澄胸部上下游走，掃來掃去令胸部看來更白滑，及後更出動雙手直接按落莊韻澄的胸部，由頸至胸，甚至深長事業線也不遺漏，以手指攝入，相當細心，而按摩時，令莊韻澄的激凸上圍更見動態，見她露出滿足笑容，看來十分享受。以上畫面完全震撼網民眼球，留言指流晒鼻血，「請問化妝師點入行？」、「終於搵到dream job」、「個化妝師男定女呀？原來派福利畀化妝師」、「早知去學化妝入行啦」、「睇彈性睇唔出己龍經四十歲，果然胸部要保養，請問請唔請專用按摩師？」

莊韻澄 化粧師用化粧掃為莊韻澄胸部化靚粧。
化粧師用化粧掃為莊韻澄胸部化靚粧。（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 在胸上掃來掃去！
在胸上掃來掃去！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師用雙手為莊韻澄按胸。
化妝師用雙手為莊韻澄按胸。（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 好有動感的片段！
好有動感的片段！（圖片來源：[email protected]
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 按得很細緻！
按得很細緻！（圖片來源：[email protected]

化妝師阿姨 口罩小姐亞軍

由於網民反應十分踴躍又激烈，莊韻澄其後澄清是女化妝師，更指其化妝師是ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍徐蒨寧（阿姨）。其實化妝師阿姨亦是靚女一名，更擁有火辣身材，拍過內衣廣告，大晒四吋事業線，雖然是人妻人母，但擁弗爆身材，亦不時在社交網大派福利，不時有網民留言：「你老公好幸福！」

莊韻澄 化粧師 莊韻澄 口罩小姐阿姨幫莊韻澄化粧！
口罩小姐阿姨幫莊韻澄化粧！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 跟莊韻澄同樣人妻人母，身材fit到漏！
跟莊韻澄同樣人妻人母，身材fit到漏！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）
莊韻澄 化粧師 莊韻澄 阿姨大晒S線條！
阿姨大晒S線條！（圖片來源：IG＠auntielimemarie）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG＠auntielimemarie

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