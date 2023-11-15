42歲莊韻澄去沖繩潛水挑戰自我 性感比堅尼上陣大騷豐滿身形
莊韻澄超性感三點式玩潛水加直立板
莊韻澄在IG先後公開玩直立板和潛水時影的美照，她先以一身螢光粉紅色一件頭三點式示人，胸前更有個「蠱惑的窿」令豐滿身材若隱若現，其後她潛水時先穿上密實潛水衣，之後再除衫以性感橙色三點式上陣，S形身材和豐滿上圍一覽無遺，網民睇完都大讚莊韻澄keep得相當好，完全不像一子之母：「索得離譜」、「Bikini又得、密實潛水衣又好睇」、「真係生過仔咩」。
自爆是耳仔痛重度患者
莊韻澄透露，今次沖澠之行是為了克服耳仔問題，她表示平日開車上落斜、坐電梯去較高樓層都會有反應，搭飛機時更試過「痛到好似兩支大針由兩邊耳仔鑽入腦中間咁」。她稱今次去潛水令她可以暫時放下一切煩惱，享受被魚和海水包圍的無重感覺。
莊韻澄泳衣新相拎水喉噴自己 得細布遮兩點大解放
莊韻澄性感就係人都知，早前出海玩都唔放過班男網友，於新相拎起水喉噴自己，細細的水流灑向超巨型上圍，慢慢、慢慢向下流！莊韻澄表情好享受，頭仰望天，陽光照射住濕透嘅身軀，停留上圍嘅水流顯然而見，襯托住火辣body，網民都話：「索到流鼻血」、「好熱呀」、「我只見到好大雨」、「你好性感喔」、「瘦人吳秀波」、「終於知道咩叫水乳交融！」
莊韻澄 開心些牙多角度浸溫泉照
莊韻澄早前去日本旅行，也在社交網分享了一輯浸溫泉照，相中有齊她趴在溫泉邊緣的正面照，以及浸在溫泉中的側面和背面照等，並寫上：「三年後我終於可以望住富士山浸溫泉。」引來不少網民羨慕負責操刀拍攝的攝影師可以飽覽美景，其實這輯相就是由她的圈外老公呂成忠（Joe）揸機拍攝。
水中驚現神秘黑點惹走光疑雲
莊韻澄這輯全裸浸溫泉的相片，不但尺度超大，更惹來走光疑雲，浸中水中的側邊心口疑驚現神秘黑點，引來網民紛紛表示「正在努力將相片放大ing」，亦有不少網民要求她企起身，其中就包括霍哥，他更引用哥哥張國榮《Stand Up》的歌詞，叫莊韻澄：「You gotta stand up stand up！」
莊韻澄當眾俾化妝師搓胸按摩 全程拍片直擊
早前化妝師不但為莊韻澄化面妝，更為她化胸妝，片中莊韻澄以「福利時間」為題，見到化妝師用化妝掃不停在莊韻澄胸部上下游走，掃來掃去令胸部看來更白滑，及後更出動雙手直接按落莊韻澄的胸部，由頸至胸，甚至深長事業線也不遺漏，以手指攝入，相當細心，而按摩時，令莊韻澄的激凸上圍更見動態，見她露出滿足笑容，看來十分享受。以上畫面完全震撼網民眼球，留言指流晒鼻血，「請問化妝師點入行？」、「終於搵到dream job」、「個化妝師男定女呀？原來派福利畀化妝師」、「早知去學化妝入行啦」、「睇彈性睇唔出己龍經四十歲，果然胸部要保養，請問請唔請專用按摩師？」
化妝師阿姨 口罩小姐亞軍
由於網民反應十分踴躍又激烈，莊韻澄其後澄清是女化妝師，更指其化妝師是ViuTV《最後一屆口罩小姐》亞軍徐蒨寧（阿姨）。其實化妝師阿姨亦是靚女一名，更擁有火辣身材，拍過內衣廣告，大晒四吋事業線，雖然是人妻人母，但擁弗爆身材，亦不時在社交網大派福利，不時有網民留言：「你老公好幸福！」
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