莊韻澄久違3年全裸浸溫泉驚現神秘黑點 連霍哥都忍唔住落場叫佢做一件事

已升呢人妻兼人母的莊韻澄（前名：莊端兒），仍然Keep住豐滿身形，近日她相隔3年再遊日本，更分享了一輯全裸浸溫泉的靚相，引來近5千網民讚好，相中更疑似驚現神秘黑點，令不少網民都爭住話要放大張相來睇，連微辣霍哥都忍唔住，在其帖文下留言，要求她做一件事！