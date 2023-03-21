莊韻澄久違3年全裸浸溫泉驚現神秘黑點 連霍哥都忍唔住落場叫佢做一件事
莊韻澄 開心些牙多角度浸溫泉照
莊韻澄在社交網分享了一輯浸溫泉照，相中有齊她趴在溫泉邊緣的正面照，以及浸在溫泉中的側面和背面照等，並寫上：「三年後我終於可以望住富士山浸溫泉。」引來不少網民羨慕負責操刀拍攝的攝影師可以飽覽美景，其實這輯相就是由她的圈外老公呂成忠（Joe）揸機拍攝。
水中驚現神秘黑點惹走光疑雲
莊韻澄這輯全裸浸溫泉的相片，不但尺度超大，更惹來走光疑雲，浸中水中的側邊心口疑驚現神秘黑點，引來網民紛紛表示「正在努力將相片放大ing」，亦有不少網民要求她企起身，其中就包括霍哥，他更引用哥哥張國榮《Stand Up》的歌詞，叫莊韻澄：「You gotta stand up stand up！」
莊韻澄出演《正義迴廊》受讚賞
現年41歲的莊韻澄（Xenia）於2013年參選《香港珠寶小姐》，奪得季軍及最親善小姐後加入娛樂圈，之後推出過寫真集《As She Was Born》，最近更以非亞姐出身擔任「仁美清叙」秘書長一職，近年她專注做演員，早前在《正義迴廊》飾演楊偉倫表姐，演技受到不少讚賞，更憑這個角色入圍電影網站的最佳女配角獎。
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