莊韻澄端午節福利「限定放送」波點誘惑「擋都擋唔住」
莊韻澄泳灘玩水 烏身自拍晒事業線
莊韻澄晒出多張靚相表示：「游個龍舟水 端午節安康」，相中見她身穿一件通窿白色上衣，內裡一件藍色拼粉色波點比堅尼，烏身自拍大騷事業線！網友激讚「喺邊個海灘？我即刻飛車過嚟」「擋都擋唔住」「烏低身呢吓，應該足夠殺死所有男人」
莊韻澄「導彈cup」身材泳衣包唔住
莊韻澄日前上載的新一輯福利相中，佢以一身黑色比堅尼上陣，泳衣中門大開嘅設計令莊韻澄超澎湃的上圍呼之欲出，性感指數爆燈！而莊韻澄的福利亦瞬間引起網民激讚：「身材好到離地」、「係咁重複睇」、「傳說中嘅波波姐」、「令人透唔到氣」、「個泳池大到咁得唔得㗎！」、「素顏更靚，好有少女的感覺！」
莊韻澄福利有1位置超「牙煙」
除咗大讚莊韻澄的福利之外，有眼利的網民就發現莊韻澄的泳衣有1個位置超危險：「嘩條帶好牙煙咁！」原來係泳衣上的金屬扣因為莊韻澄超立體的身材搞到掹掹緊，睇落有種隨時都會爆開的感覺，令唔少網民都留言表示好睇但係又好「牙煙」！
莊韻澄性感照震撼眼球！「中門大開」豪晒澎湃上圍直認有加工
現年42歲的莊韻澄（原名莊端兒）已為人母，但身材keep得超好的她不時都會大派福利！近日在社交平台大方分享婚紗照，更直認有「加工」。
莊韻澄黑色喱士透視裝「超噴血性感」
莊韻澄首先釋出的是一張穿著黑色喱士透視裝的照片，展現了她的時尚品味和無可挑剔的身材。緊接著，她又貼出了一張身穿白色婚紗、頭戴皇冠的照片，「中門大開」的設計讓她的上圍更是吸引了無數目光。這兩張照片迅速在網上引起轟動，網民們紛紛留言讚賞：「靚媽」、「超噴血性感」、「魔鬼身材」。
莊韻澄直認有加工 全靠AI生成
然而，對於莊韻澄的照片，網民的反應並非一面倒的讚美。有人質疑照片的真實性：「堅定流呀？咁屈機嘅？」，也有人注意到照片中莊韻澄的膚色比平時看起來要黝黑。對此，莊韻澄在留言中回應說：「我本身都黑，平時用開filter」，坦言自己的膚色本來就偏黑，平時會使用濾鏡。
更令人驚訝的是，莊韻澄透露這兩張引起熱議的照片其實是AI生成的圖片。這一消息一出，立即在網上引發了新一輪的討論。儘管知道照片是由AI創造，網民們仍然對莊韻澄的美貌和身材表示讚賞，甚至有人說：「我覺得你靚過AI」。
莊韻澄火辣福利獲網民激讚
莊韻澄無懼嚴寒派福利的新相十分火辣，更獲大批網民激讚：「成個雪地突然變hot！」、「雖然so cold，但係你super hot」、「雪地都有雪糕睇」、「使唔使咁正啊！」