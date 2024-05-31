莊韻澄 莊端兒

42歲人妻谷到盡派「導彈cup」福利 中門大開極「牙煙」騷事業線！

最新娛聞
cloud

廣告

現年42歲的「索爆人妻」莊韻澄（前名莊端兒）身材向來fit到漏，根本睇唔出已為人母！而莊韻澄的作風亦十分大方，擁有傲人身材嘅佢經常喺社交平台大派福利，成功俘虜唔少網民嘅心。日前（30日）莊韻澄就再派「導彈cup」福利，今次除咗視覺效果十足之外，仲有1樣嘢睇到網民大嗌好「牙煙」……

莊韻澄「導彈cup」身材泳衣包唔住

莊韻澄日前上載的新一輯福利相中，佢以一身黑色比堅尼上陣，泳衣中門大開嘅設計令莊韻澄超澎湃的上圍呼之欲出，性感指數爆燈！而莊韻澄的福利亦瞬間引起網民激讚：「身材好到離地」、「係咁重複睇」、「傳說中嘅波波姐」、「令人透唔到氣」、「個泳池大到咁得唔得㗎！」、「素顏更靚，好有少女的感覺！」

莊韻澄 莊端兒 莊韻澄日前在社交平台大派福利。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄日前在社交平台大派福利。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 莊韻澄素顏出鏡都冇壓力！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄素顏出鏡都冇壓力！（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄福利有1位置超「牙煙」

除咗大讚莊韻澄的福利之外，有眼利的網民就發現莊韻澄的泳衣有1個位置超危險：「嘩條帶好牙煙咁！」原來係泳衣上的金屬扣因為莊韻澄超立體的身材搞到掹掹緊，睇落有種隨時都會爆開的感覺，令唔少網民都留言表示好睇但係又好「牙煙」！

莊韻澄 莊端兒 不過網民的關注點就係莊韻澄的泳衣上。（圖片來源：IG@xeniachong）
不過網民的關注點就係莊韻澄的泳衣上。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 好多網民都留言表示睇到好「牙煙」！（圖片來源：IG@xeniachong）
好多網民都留言表示睇到好「牙煙」！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 原來係因為莊韻澄泳衣上的金屬扣被超豐滿上圍搞到就差啲爆開！（圖片來源：IG@xeniachong）
原來係因為莊韻澄泳衣上的金屬扣被超豐滿上圍搞到就差啲爆開！（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄性感照震撼眼球！「中門大開」豪晒澎湃上圍直認有加工

現年42歲的莊韻澄（原名莊端兒）已為人母，但身材keep得超好的她不時都會大派福利！近日在社交平台大方分享婚紗照，更直認有「加工」。

莊韻澄黑色喱士透視裝「超噴血性感」

莊韻澄首先釋出的是一張穿著黑色喱士透視裝的照片，展現了她的時尚品味和無可挑剔的身材。緊接著，她又貼出了一張身穿白色婚紗、頭戴皇冠的照片，「中門大開」的設計讓她的上圍更是吸引了無數目光。這兩張照片迅速在網上引起轟動，網民們紛紛留言讚賞：「靚媽」、「超噴血性感」、「魔鬼身材」。

莊韻澄 莊端兒 「中門大開」豪晒澎湃上圍（圖片來源：IG@xeniachong）
「中門大開」豪晒澎湃上圍（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 （圖片來源：IG@xeniachong）
（圖片來源：IG@xeniachong）

莊韻澄直認有加工 全靠AI生成

然而，對於莊韻澄的照片，網民的反應並非一面倒的讚美。有人質疑照片的真實性：「堅定流呀？咁屈機嘅？」，也有人注意到照片中莊韻澄的膚色比平時看起來要黝黑。對此，莊韻澄在留言中回應說：「我本身都黑，平時用開filter」，坦言自己的膚色本來就偏黑，平時會使用濾鏡。

更令人驚訝的是，莊韻澄透露這兩張引起熱議的照片其實是AI生成的圖片。這一消息一出，立即在網上引發了新一輪的討論。儘管知道照片是由AI創造，網民們仍然對莊韻澄的美貌和身材表示讚賞，甚至有人說：「我覺得你靚過AI」。

莊韻澄火辣福利獲網民激讚

莊韻澄無懼嚴寒派福利的新相十分火辣，更獲大批網民激讚：「成個雪地突然變hot！」、「雖然so cold，但係你super hot」、「雪地都有雪糕睇」、「使唔使咁正啊！」

莊韻澄 莊端兒 莊韻澄經常在社交平台大派福利。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄經常在社交平台大派福利。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 莊韻澄派福利從來唔會手軟！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄派福利從來唔會手軟！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊端兒 莊韻澄雖然已為人母，但身材仍keep得超好！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄雖然已為人母，但身材仍keep得超好！（圖片來源：IG@xeniachong）

撰文：東方新地圖片來源：IG@xeniachong

熱門文章

 