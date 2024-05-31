42歲人妻谷到盡派「導彈cup」福利 中門大開極「牙煙」騷事業線！

現年42歲的「索爆人妻」莊韻澄（前名莊端兒）身材向來fit到漏，根本睇唔出已為人母！而莊韻澄的作風亦十分大方，擁有傲人身材嘅佢經常喺社交平台大派福利，成功俘虜唔少網民嘅心。日前（30日）莊韻澄就再派「導彈cup」福利，今次除咗視覺效果十足之外，仲有1樣嘢睇到網民大嗌好「牙煙」……

