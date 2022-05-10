莊韻澄孖霍哥合照「鬼手」現心口抽水 網民：你個人相當古惑！
40歲莊韻澄（前名莊端兒）近日post出一張嚇窒網民的合照，她身穿貼身上衣與YouTube Channel網紅霍哥合照，二人份屬好友搭晒膊頭，一隻「鬼手」驚現莊韻澄胸上，就連盤菜瑩子都有留言話「嚇死」。
莊韻澄與霍哥合照 心口驚現「鬼手」
莊韻澄身穿緊身上衣，傲人身材一覽無遺還露出小蠻腰，倚在霍哥懷內影合照，二人份屬好友搭晒膊頭，驚現一隻「鬼手」搭在莊韻澄胸部，當堂嚇窒網民。不過望真啲，只不過同大家開個玩笑，「鬼手」實情是莊韻澄自己，柔軟度高的她手臂繞過身後搭胸前而已。100毛的盤菜瑩子留言：「嚇死我以為佢咁樣攬你⋯⋯」莊韻澄亦有回覆：「我老公話想知我平時返工做咩㗎」，亦有網民留言：「你個人都相信（當）古惑吓」、「放開個女仔」。
莊韻澄親解鬼手之迷 老公嬲到打霍哥？
明眼人家知這張合照純屬博君一笑，所以莊韻澄很快就出post解釋鬼手之迷，她對鏡自拍示範自抱胸部的絕技，柔軟度與身材缺一不可。而霍哥在自己IG post出兩人合照之餘，又有男友視角拖手圖，恨死隔籬。不過下張相就見到莊韻澄老公現身，仲「打到」霍哥左眼都瘀埋變熊貓。當然啦，佢哋惡搞玩下啫。
霍哥「大愛系列」自肥
霍哥出名「異性緣好」，經常在IG貼出與美女合照，有時候更搭晒博頭，而近期最出位可說是「大愛系列」，邀請到不同美女好友自拍，而且女士們都換上裝束清涼，令人目不暇給。