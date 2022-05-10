莊韻澄孖霍哥合照「鬼手」現心口抽水 網民：你個人相當古惑！

40歲莊韻澄（前名莊端兒）近日post出一張嚇窒網民的合照，她身穿貼身上衣與YouTube Channel網紅霍哥合照，二人份屬好友搭晒膊頭，一隻「鬼手」驚現莊韻澄胸上，就連盤菜瑩子都有留言話「嚇死」。