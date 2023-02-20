41歲莊韻澄晒閨蜜合照 黃秋生踩場留言笑「物以類聚」全部撞樣

現年41歲的莊韻澄（Xenia）日前相約十年前一齊參加《香港珠寶小姐》的姊妹出來Gathering，並在社交網晒五美合照，一張開心的照片竟惹來黃秋生留言「真係物以類聚，個個差唔多樣！」其後再補多句「全部差唔多樣！」不過莊韻澄就冇回應喇！唔通嬲咗？