41歲莊韻澄晒閨蜜合照 黃秋生踩場留言笑「物以類聚」全部撞樣
莊韻澄2013年選美入行
莊韻澄於2013年參加《香港珠寶小姐》，奪季軍及最親善小姐後加入娛樂圈，日前她與幾位昔日競爭對手聚舊，影了多張合照放在社交網，五美圖如此吸引，成功令影帝黃秋生留言，可能合照經過美顏濾鏡後，眾人驟眼看上去會有點似，黃秋生都頓時變得面盲，不禁在其中一張照片留言：「真係物以類聚，個個差唔多樣！」之後黃秋生再在帖文下補多句強調：「全部差唔多樣！」
網民附和黃秋生 莊韻澄冇回應
不少網民都附和黃秋生，覺得五美圖撞晒樣，有人留言「我理解到係褒獎，唔係貶意」、「你咁講搞到我懷疑自己有面盲症」、「姐妹嚟㗎嘛」等等，而當年做珠寶小姐大會司儀的崔建邦亦有留言，莊韻澄有回應崔，不過就冇回應過黃秋生。
三年前跟黃秋生學戲
莊韻澄為人胸襟廣闊甚玩得，對於黃秋生的留言當然唔會嬲，不過可能牽涉到其他好姊妹，所以才唔回應。事實上莊韻澄與杜文澤與黃秋生關係友好，20年杜汶澤的網台搞《黃秋生大師班》，莊韻澄是其中一位學生，二人合照時攬頭攬頸，師徒關係非淺。
婚後轉型拍電影為主 獲星爺揮春加持
41歲的莊韻澄一出道已是惹火尤物，勤力密密做的她從不吝嗇身材，以性感演出上位，自從20年11月與圈外男友呂成忠結婚，同年12月宣佈懷孕三個月，21年3月誕下囝囝呂崇滈後，莊韻澄似乎有心從良，向實力派演員之路出發。星爺周星馳早前即席揮毫寫揮春，預告「開庫」送贈畀「有緣人」，圈中只有陳冠希、COLLAR成員阿Day（許軼）、胡杏兒、王菀之、孫慧雪及莊韻澄如願成為「有緣人」，有星爺加持，莊韻澄開心到飛起。
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