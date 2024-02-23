莊韻澄

「40路天花板」莊韻澄大曬小背心靚相 1個破綻令網民發現玄機

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現年42歲的索媽莊韻澄（Xenia）獲網民大讚係「40路天花板」，近日她忽然曬出數張由司徒夾帶操刀拍攝的靚相，相中她穿著低胸小背心加牛仔熱褲，非常誘人！

莊韻澄 被發現瀏海唔同咗

莊韻澄在這輯相中大騷澎湃身形和白滑長腿，網民紛紛大讚她雖已為人母，但身形依然Fit到漏，不過有網民就發現相中莊韻澄的瀏海與現在不同，因此詢問她：「係咪舊相嚟？」

莊韻澄 莊韻澄分享小背心「新相」。
莊韻澄分享小背心「新相」。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 仲著熱褲大騷美腿。
仲著熱褲大騷美腿。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 不過睇番莊韻澄近照，她近月都以齊蔭瀏海示人。
不過睇番莊韻澄近照，她近月都以齊蔭瀏海示人。（圖片來源：IG@xeniachong）

用舊相拒認偷懶

原來這輯靚相是司徒夾帶在4個月前為莊韻澄所拍，莊韻澄在配文中亦笑言：「I’m not Lazy😌 I am on energy saving mode🔋（我不是懶惰，我是處於節能模式。）」

莊韻澄 莊韻澄這輯相由司徒夾帶操刀拍攝。
莊韻澄這輯相由司徒夾帶操刀拍攝。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 大騷澎湃身形。
大騷澎湃身形。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 只係相隔4個月，身形一樣咁Fit！
只係相隔4個月，身形一樣咁Fit！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 司徒師父去年10月曾發布過這輯相片。
司徒師父去年10月曾發布過這輯相片。（圖片來源：IG@szetosifu）
莊韻澄 當時莊韻澄仲未前瀏海。
當時莊韻澄仲未前瀏海。（圖片來源：IG@szetosifu）
莊韻澄
（圖片來源：IG@szetosifu）

莊韻澄 獲網民封「40路天花板」

莊韻澄近年除了拍電影外，又為ViuTV拍過不少節目，包括《Show肌》、《吃掉前男友》及去年的《廚神奶奶是你媽》等，網民都希望她參加ViuTV近日宣布舉辦的選美真人騷《美麗40路》（暫名），力推「40路天花板非佢莫屬」。

美麗40路 莊韻澄雖已誕下一子，但身形仍Keep得勁好。
莊韻澄雖已誕下一子，但身形仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 20年都零走樣。
20年都零走樣。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 仲經常豪派福利。
仲經常豪派福利。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 比堅尼 去玩直立板都超級有睇頭。
去玩直立板都超級有睇頭！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄
（圖片來源：IG@xeniachong）

早前日本旅浸溫泉跟足傳統除晒衫

莊韻澄不時都會在社交網大派福利，早前她去日本旅行，就大曬自己浸露天風呂的靚相，仲話有跟足傳統，除晒衫入浴！

莊韻澄 現年42歲索媽莊韻澄去了日本旅行，大曬自己浸露天風呂
現年42歲索媽莊韻澄去了日本旅行，大曬自己浸露天風呂（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 仲有跟足傳統，除晒衫入浴，畫面極吸睛
仲有跟足傳統，除晒衫入浴，畫面極吸睛（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 莊韻澄話好掛住大分戶外風呂。
莊韻澄話好掛住大分戶外風呂。（圖片來源：IG@xeniachong）

水中驚現神秘黑點惹走光疑雲

另一輯溫泉照中，莊韻澄影完前正面仲影埋側面同背面，不但尺度超大，更惹來走光疑雲，浸中水中的側邊心口疑驚現神秘黑點，引來網民紛紛表示「正在努力將相片放大ing」，亦有不少網民要求她企起身，其中就包括霍哥，他更引用哥哥張國榮《Stand Up》的歌詞，叫莊韻澄：「You gotta stand up stand up！」

莊韻澄 比堅尼 莊韻澄 41歲莊韻澄就算已結婚生仔，身形依然Keep得好好。
42歲莊韻澄就算已結婚生仔，身形依然Keep得好好。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 網民紛紛提醒莊韻澄「D水會反光」，叫佢小心啲！
網民紛紛提醒莊韻澄「D水會反光」，叫佢小心啲！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 比堅尼 莊韻澄 有網民福爾摩斯上身，指水中驚現神秘黑點。
有網民福爾摩斯上身，指水中驚現神秘黑點，疑似走光。（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄 網民紛紛指要放大張相嚟睇。
網民紛紛指要放大張相嚟睇。（圖片來源：IG@xeniachong）

重提舊愛張致恒：我唔想做離婚KOL

莊韻澄近日上由田蕊妮主持的網台節目《港女萬歲》「婚姻即地獄」篇做嘉賓，她在節目中透露自己對每一段感情都非常認真，每位都視為結婚對象，不過唯獨對住張致恒就沒有以上想法：「拍拍吓覺得呢個（張致恒）真係唔得。佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得。」

趙頌茹 莊韻澄表示雖然每段關係都非常認真，但唯獨冇諗過要同張致恒結婚。
莊韻澄表示雖然每段關係都非常認真，但唯獨冇諗過要同張致恒結婚。（圖片來源：YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To’s Lateshow）
莊韻澄 趙頌茹 更表示唔想做離婚KOL
更表示唔想做離婚KOL（圖片來源：YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To’s Lateshow）

與「前情敵」同場 齊怒數張致恒惡行

莊韻澄在節目中又爆料指張致恒曾經要求互相交換電話檢查，結果被莊韻澄發現他在不同社交平台與女生調情。另一主持貝依霖（Chantale）就即刻大爆原來莊韻澄和張致恒交往期間，張致恒曾經私下聯絡自己：「佢同你拍拖時，都有send message畀我，話發夢見到我，幾時話我跳Lap dance（膝上舞）畀佢睇，我之後有同佢（莊韻澄）講返。」

趙頌茹 莊韻澄曾經與張致恒拍拖。
莊韻澄曾經與張致恒拍拖。（圖片來源：網上圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@xeniachong、IG@szetosifu、YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow

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