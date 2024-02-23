「40路天花板」莊韻澄大曬小背心靚相 1個破綻令網民發現玄機
莊韻澄 被發現瀏海唔同咗
莊韻澄在這輯相中大騷澎湃身形和白滑長腿，網民紛紛大讚她雖已為人母，但身形依然Fit到漏，不過有網民就發現相中莊韻澄的瀏海與現在不同，因此詢問她：「係咪舊相嚟？」
用舊相拒認偷懶
原來這輯靚相是司徒夾帶在4個月前為莊韻澄所拍，莊韻澄在配文中亦笑言：「I’m not Lazy😌 I am on energy saving mode🔋（我不是懶惰，我是處於節能模式。）」
莊韻澄 獲網民封「40路天花板」
莊韻澄近年除了拍電影外，又為ViuTV拍過不少節目，包括《Show肌》、《吃掉前男友》及去年的《廚神奶奶是你媽》等，網民都希望她參加ViuTV近日宣布舉辦的選美真人騷《美麗40路》（暫名），力推「40路天花板非佢莫屬」。
早前日本旅浸溫泉跟足傳統除晒衫
莊韻澄不時都會在社交網大派福利，早前她去日本旅行，就大曬自己浸露天風呂的靚相，仲話有跟足傳統，除晒衫入浴！
水中驚現神秘黑點惹走光疑雲
另一輯溫泉照中，莊韻澄影完前正面仲影埋側面同背面，不但尺度超大，更惹來走光疑雲，浸中水中的側邊心口疑驚現神秘黑點，引來網民紛紛表示「正在努力將相片放大ing」，亦有不少網民要求她企起身，其中就包括霍哥，他更引用哥哥張國榮《Stand Up》的歌詞，叫莊韻澄：「You gotta stand up stand up！」
重提舊愛張致恒：我唔想做離婚KOL
莊韻澄近日上由田蕊妮主持的網台節目《港女萬歲》「婚姻即地獄」篇做嘉賓，她在節目中透露自己對每一段感情都非常認真，每位都視為結婚對象，不過唯獨對住張致恒就沒有以上想法：「拍拍吓覺得呢個（張致恒）真係唔得。佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得。」
與「前情敵」同場 齊怒數張致恒惡行
莊韻澄在節目中又爆料指張致恒曾經要求互相交換電話檢查，結果被莊韻澄發現他在不同社交平台與女生調情。另一主持貝依霖（Chantale）就即刻大爆原來莊韻澄和張致恒交往期間，張致恒曾經私下聯絡自己：「佢同你拍拖時，都有send message畀我，話發夢見到我，幾時話我跳Lap dance（膝上舞）畀佢睇，我之後有同佢（莊韻澄）講返。」
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